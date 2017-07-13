Биография лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июля в Китае после продолжительной болезни скончался китайский литературный критик, правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо.

Происхождение и образование

Лю Сяобо родился 28 декабря 1955 г. в г. Чанчунь (провинция Цзилинь, находится на северо-востоке Китая) в семье университетского преподавателя. В 1969 г., после начала "культурной революции" (1966), его семья переехала во Внутреннюю Монголию (северная провинция Китая). Окончив среднею школу, занимался строительством в сельской местности.

В 1977-1982 гг. изучал китайскую литературу на филологическом факультете Цзилиньского университета. В ходе обучения Лю Сяобо организовал студенческое литературное объединение, получившее название "Невинные сердца". Магистерскую степень получил в Пекинском педагогическом университете. В 1988 г. там же защитил кандидатскую диссертацию, преподавал китайскую литературу.

С 1988 г. был приглашенным профессором в Колумбийском университете в Нью-Йорке, читал лекции в университетах Осло и Гавайев (США).

В 1987 г. опубликовал первую книгу - "Критика выбора. Диалоги с Ли Цзэхоу", посвященную конфуцианской философии. Эта работа принесла ему известность.

Участник событий на площади Тяньаньмэнь

В 1989 г. покинул Колумбийский университет и вернулся в КНР, где присоединился к антиправительственным студенческим выступлениям на пекинской площади Тяньаньмэнь. 20 мая 1989 г. он вместе с тремя другими участниками акции объявил голодовку. Позже обратился к протестующим с просьбой покинуть площадь.

После силового подавления выступлений Лю Сяобо некоторое время скрывался, однако вскоре был арестован за "подстрекательство и контрреволюционную пропаганду". По данным правозащитников, Лю Сяобо провел в тюрьме около 20 месяцев, однако уголовное дело не было доведено до суда. Тем не менее ему было запрещено заниматься преподавательской деятельностью.

Правозащитная деятельность

В 1993 г. участвовал в съемках документального фильма о событиях на площади Тяньаньмэнь в Австралии и США.

Вернувшись в Китай, продолжил заниматься активной правозащитной деятельностью, выступал за освобождение всех осужденных демонстрантов. Кроме того, призвал руководителей Коммунистической партии Китая провести широкомасштабную политическую либерализацию.

В мае 1995 г. - в преддверии шестой годовщины событий 1989 г. - вновь был арестован и помещен под домашний арест в Пекине. Вышел на свободу в феврале 1996 г.

В августе 1996 г. совместно с Ван Сичжэ опубликовал "Декларацию 10 октября", в которой потребовал от властей КНР пойти на политическое сближение с Тайванем и смягчить позицию по отношению к коренному населению в Тибете. В октябре того же года был арестован в третий раз. Был отправлен на принудительные работы, где провел три года. После освобождения продолжил заниматься публицистической деятельностью. Однако, по сообщениям правозащитников, публикация его книг была запрещена на основной части Китая. При этом они выходили в Гонконге и на Тайване.

"Хартия-08" и четвертый арест

10 декабря 2008 г., в день 60-тилетия подписания Всеобщей декларации прав человека, был опубликован манифест, составленный Лю Сяобо и подписанный 303 общественными деятелями КНР. Документ, получивший название "Хартия-08", призывал к пересмотру конституции КНР, а также к переходу страны к либеральной демократической модели государственного устройства.

За несколько часов до его публикации Лю Сяобо был задержан правоохранительными органами. В декабре 2009 г. он был приговорен к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственной власти" в КНР. Суд, подчеркивалось в сообщении агентства Синьхуа, был открытым, законные права подсудимого "были полностью защищены", он пользовался услугами двух адвокатов. Однако решение суда было осуждено Евросоюзом, США и международными правозащитными организациями. На подобные заявления МИД КНР отвечал, что действия "компетентных органов в отношении правозащитника лежат в русле китайских законов".

Нобелевский лауреат

В январе 2010 г. рядом общественных деятелей разных стран, среди которых были Вацлав Гавел и далай лама XIV, его кандидатура была выдвинута на получение Нобелевской премии мира. 8 октября 2010 г. Нобелевский комитет присудил ему эту награду за "долгую и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека в Китае". МИД Китая назвал решение Нобелевского комитета "кощунством по отношению к Нобелевской премии мира" и заявил, что "дело Лю Сяобо не имеет ничего общего со свободой слова и проблемой прав человека".

По словам жены Лю Ся, получившей разрешение властей посетить мужа в тюрьме на северо-востоке Китая, Лю Сяобо посвятил эту награду "всем погибшим в выступлениях в поддержку демократии на площади Тяньаньмэнь".

На церемонии награждения в Норвегии не было представителей ряда стран мира, в том числе России. Посольство России в Норвегии заявило, что в отсутствии российского представителя на церемонии в Осло нет никаких политических мотивов.

Публицистическая деятельность

Лю Сяобо является автором множества работ на политические, философские и литературоведческие темы.

С 2003 по 2007 г. он был руководителем китайского Независимого ПЕН-клуба.

Семейное положение, болезнь

Дважды был женат. В браке с первой супругой, Тао Ли, родился сын (1985). Вторая жена - поэт и фотограф Лю Ся. Брак был зарегистрирован, когда Лю Сяобо находился в тюремном заключении.

В июне 2017 г. стало известно, что у Лю Сяобо обнаружен рак печени в последней стадии. Вскоре он был помещен в больницу.