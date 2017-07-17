Внутрисетевой роуминг в странах мира. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июля 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "большой четверке" операторов связи ("Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2), потребовав от них отменить внутрисетевой роуминг. ФАС установила, что взимание дополнительных средств за услуги связи в поездках внутри страны не имеет экономических и технологических обоснований.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о ситуации с внутрисетевым/национальным роумингом в России и в других крупных странах.

Россия

Взимание платы за внутрисетевой роуминг за пределами "родного" региона для абонентов (как правило, с исключениями для соседних с ним субъектов Федерации) практиковалось в России с самого начала развития сетей сотовой связи. Это было обусловлено большими размерами страны и дороговизной развертывания телекоммуникационных сетей.

Отличают внутрисетевой роуминг - когда абонент использует одну и ту же сеть в регионах, и национальный (или межсетевой) - когда в "гостевом" регионе у оператора абонента нет своей сети, и используется сеть другого оператора.

В 2010 г. с предложением об отмене роуминга внутри России выступила ФАС. В конце 2012 г., соответствующие поправки в закон "О связи" были внесены в Госдуму. Законопроекту потребовались крупные доработки, и он не был рассмотрен даже в первом чтении.

В настоящее время в России бесплатным является только национальный роуминг в случае аварийных ситуаций (например, при аварии на сети одной компании ее абоненты могут пользоваться без дополнительной платы услугами другой сети).

Китай

В КНР в настоящее время тарифы предусматривают взимание платы за национальный роуминг. В марте 2017 г. премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе отчетного доклада о работе правительства перед Всекитайским собранием народных представителей (парламент) заявил, что в ближайшее время китайские операторы сотовой связи откажутся от взимания дополнительной платы за звонки между абонентами, расположенными в разных провинциях страны. Также будут отменены повышенные тарифы на доступ к мобильному Интернету. По словам Ли Кэцяна, такое решение было принято ради "развития национальных интернет-технологий". Три крупнейших оператора сотовой связи Китая заявили об отмене роуминга внутри страны к октябрю 2017 г.

США

В США рынок мобильной связи высоко фрагментирован. В связи с особенностями развития мобильной связи, здесь не было понятия внутрисетевого роуминга, зато активно развивался межсетевой. На рынке присутствуют свыше 75 мобильных операторов (крупнейшие - AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint), ни один из которых не имеет национального покрытия. Национальные правила роуминга были введены в 2007 г. для голосовых звонков и в 2011 г. - для передачи данных. В настоящее время в США практически все операторы сотовой связи не взимают дополнительных средств за разговоры во внутрисетевом и национальном роуминге. Однако при передаче данных действуют более жесткие ограничения. Например, оператор T-Mobile для безлимитных тарифов разрешает передачу только 50 мегабайт данных в месяц при подключении к сети других операторов.

Канада

В Канаде практика взимания платы за национальный роуминг была отменена парламентом страны в феврале 2014 г. К февралю 2015 г. все национальные операторы заключили между собой договоры об отмене роуминга, в настоящее время у всех крупных операторов тарифы не предусматривают дополнительные платы на связь в поездках по стране.

Евросоюз

До недавнего времени национальные операторы стран Евросоюза взимали дополнительные сборы за роуминг внутри объединения. Планы по отмене этого порядка появились в 2004 г. Первые тарифы с бесплатным роумингом внутри ЕС начали появляться в 2013-2014 гг. Закон об отмене роуминга внутри ЕС, а также с Лихтенштейном, Норвегией и Исландией был принят Европарламентом 27 октября 2015 г. Он вступил в силу 15 июня 2017 г.