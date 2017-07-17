Сергиевское подворье в Иерусалиме. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июля 2017 г. в Иерусалиме после реставрации состоится торжественное открытие Сергиевского подворья. По словам председателя Императорского Православного палестинского общества (ИППО) Сергея Степашина, отреставрированное здание подворья после долгого перерыва вновь станет паломническим центром. В нем откроется недорогая гостиница, будут залы для экспозиций и музеи.

Сергиевское подворье (до 1899 г. - Новое) находится в центре Иерусалима и представляет собой двухэтажное здание с внутренним двором и угловой башней. Построено в 1886-1890 гг. для приема православных паломников из России.

История до 1917 г.

В 1882 г. российским императором Александром III было учреждено Православное палестинское общество (ППО, с 1889 г. - Императорское Православное палестинское общество), целями которого было содействие паломничества православных на Святую землю (на тот момент Палестина входила в состав Османской империи) и востоковедческие исследования.

Потребность в строительстве подворья была вызвана растущим числом русских, желающих поклониться палестинским святыням, а также необходимостью улучшения бытовых условий паломников. Средства на строительство были выделены самим ППО.

В 1886 г. уполномоченный ППО в Иерусалиме Дмитрий Смышляев приобрел у частного лица участок земли в городе размером 4 тыс. 252 кв. м. Для проектирования здания он же пригласил иерусалимского архитектора Георгия Франгиа.

Основные строительные работы были закончены в 1889 г. 29 апреля над угловой башней подворья был поднят флаг ИППО, а осенью того же года здание приняло первых паломников.

На подворье находились комнаты первого, второго и третьего классов, кухня, столовая, библиотека, музей, водогрейная, народная трапезная. Из всех русских построек в Иерусалиме только здесь имелись баня и прачечная. Также подворье было официальным местом расположения администрации ИППО вплоть до начала Первой мировой войны.

К 1914 г. среднее количество останавливающихся на подворье паломников достигало 10 тыс. человек в год.

По законам Османской империи ППО не имело статуса юридического лица и не могло оформить участок и здание подворья в собственность Общества. Поэтому в 1887 г. оно было записано на имя секретаря организации Михаила Степанова. В 1895 г., когда появилась соответствующая возможность, Российская империя попыталась перевести подворье в государственную собственность. Однако к моменту подписания указа султана о передаче зданий в собственность зарубежным миссиям, русское посольство в Константинополе не успело включить документы о Сергиевском подворье в пакет документации, представленной правительству Османской империи. Поскольку в собственность государства подворье оформить не удалось, в мае 1899 г. его формальным собственником стал председатель Общества, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович (отсюда пошло историческое название подворья - Сергиевское).

В 1914 г. в Первой мировой войне Османская империя выступила на стороне враждебных России Германии и Австро-Венгрии, в связи с этим все российские миссии в Иерусалиме были закрыты.

В советское время

После Октябрьской революции 1917 г. ИППО было переименовано в Российское палестинское общество при Академии наук СССР (РПО). Его деятельность была сосредоточена на научном изучении Палестины и Ближнего Востока.

По итогам Первой мировой войны Палестина перешла под протекторат Великобритании (1922-1948), в эти годы здание подворья сдавалось английскими властями в аренду различным учреждениям и конторам. Из-за его неопределенного правового статуса неоднократные попытки советского правительства признать здание собственностью СССР не имели успеха. Ввиду того, что формальным собственником подворья был Сергей Александрович, погибший в результате теракта в 1905 г. и не успевший оставить распоряжений относительно имущества, подворье продолжало считаться частной собственностью.

Начиная с 1948 г. после образования государства Израиль СССР не оставлял попытки добиться признания подворья и другого недвижимого имущества ИППО собственностью СССР как правопреемника Российской империи. Некоторые постройки были признаны таковыми и вошли в т. н. "апельсиновую сделку", заключенную 7 октября 1964 г. В соответствии с условиями этого соглашения Израиль выкупил у СССР 22 объекта недвижимости общей площадью около 167 тыс. кв. м, приобретенных и построенных в Палестине ИППО, Русской духовной миссией и Российской империей до революции 1917 г. По сделке Израиль расплатился текстилем и двумя баржами апельсинов на общую сумму $4,5 млн. Однако Сергиевское подворье в список проданного имущества не вошло. С марта 1951 г. по июнь 1967 г. восточное крыло подворья занимали представители РПО. В 1952 г. израильский суд передал подворье государственному опекуну.

В 1967 г. в результате Шестидневной войны Израиль нанес крупное поражение Египту и Сирии, пользовавшихся поддержкой СССР. Вслед за этим Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем, сотрудники РПО покинули подворье. С тех пор вплоть до 2008 г. здание занимали арендаторы, среди которых было, в частности, министерство сельского хозяйства Израиля.

Восстановление прав ИППО, реставрация

В 1992 г. Президиум Верховного совета РФ принял постановление о восстановлении исторического ИППО и рекомендовал правительству принять необходимые меры по практическому возвращению Обществу его имущества и прав. Начались переговоры с правительством Израиля о передаче Сергиевского подворья ИППО РФ. 20 января 2002 г. в здании произошел пожар, в ходе которого полностью выгорела крыша над восточным корпусом и значительно пострадали некоторые фрески.

В 2004 г. делегация ИППО посетила подворье. Помещение находилось в крайне запущенном состоянии, последствия пожара 2002 г. не были устранены.

27-29 апреля 2005 г. в ходе визита в Израиль президент РФ Владимир Путин посетил Сергиевское подворье, после чего направил два послания президенту Израиля Моше Кацаву с просьбой о передаче подворья России.

26 апреля 2008 г. президент РФ подписал распоряжение о проведении ремонтных и консервационных работ на объектах Сергиевского подворья, а также о проведении инвентаризации и экспертизы, находящихся там художественных и исторических ценностей в целях их последующей реставрации.

5 октября 2008 г. израильское правительство постановило передать Сергиевское подворье России. 28 декабря 2008 г. был подписан окончательный документ, подтверждающий передачу. 31 декабря МИД Израиля передал посольству России оригинал соответствующей выписки из книги земельного кадастра. 5 января 2009 г. в МИД Израиля состоялась церемония передачи ключей и документации по Сергиевскому подворью.

В декабре 2009 г. по распоряжению правительства РФ Сергиевское подворье было переведено на баланс Управления делами Президента Российской Федерации.

В 2011 г. президент России Дмитрий Медведев выделил $10 млн на полномасштабную реставрацию и реконструкцию Сергиевского подворья. Работы были произведены под руководством израильского архитектора Ури Падана.

Председателем Императорского Православного палестинского общества является Сергей Степашин, руководителем ИППО в Государстве Израиль - Игорь Ашурбейли.