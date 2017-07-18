Национальная технологическая инициатива. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июля 2017 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в Великом Новгороде заседание президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию.

Как сообщили в пресс-службе правительства, участники заседания обсудят реализацию проектов Национальной технологической инициативы.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Была утверждена правительством РФ в апреле 2016 г. Рассчитана на срок до 2035 г.

История

Впервые термин "национальная технологическая инициатива" был предложен министром образования и науки РФ Дмитрием Ливановым в сентябре 2014 г. на заседании президиума Совета при президенте РФ по модернизацию экономики и инновационному развитию.

Реализация в России НТИ была упомянута президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 г. в послании Федеральному собранию. Он поручил создать систему долгосрочного прогнозирования для определения стратегии выбора оптимальных технологий на ближайшие 10-15 лет. По словам главы государства, это необходимо для обеспечения национальной безопасности, высокого качества жизни людей, развития отраслей нового технологического уклада.

5 декабря 2014 г. Владимир Путин подписал список поручений по реализации послания. В нем ответственными за разработку НТИ были названы правительство РФ, Агентство стратегических инициатив, Российская академия наук, Российская венчурная компания и ведущие университеты страны.

Основные положения разрабатываемой стратегии НТИ были названы в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2015 г.

1 июля 2015 г. доклад об НТИ был представлен Путину; 23 июля состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы под руководством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. На заседании были утверждены первые дорожные карты будущей программы.

18 апреля 2016 г. Медведев подписал постановление правительства "О реализации Национальной технологической инициативы". Было объявлено, что на программу НТИ будет выделено 8 млрд руб. из федерального бюджета.

Направления НТИ

В мае 2015 г. было организовано пятидневное мероприятие под названием "Форсайт-флот", в работе которого приняли участие 700 предпринимателей, ученых и представителей органов власти. В ходе обсуждения были определены основные направления для поисков новых "прорывных" рынков и технологий для России.

Среди утвержденных рынков и направлений НТИ - "система персонального производства и доставки еды и воды" (FoodNet), "децентрализованные финансовые системы и валюты" (FinNet), "новые источники энергии", "цифровое проектирование и моделирование", "распределенные системы управления автотранспортом без водителя" (AutoNet) и т. д. На официальном сайте НТИ указаны всего 22 направления, включая девять рыночных - для них созданы отдельные рабочие группы.

В рамках программы НТИ планируется внедрить школьные олимпиады по машинному обучению, космическим технологиям и др., которые позволят создать в России к 2018 г. систему профессиональных соревнований среди инженерных специальностей.

Проекты НТИ

Всего с августа 2016 г. рассмотрены 455 системных и лидерских проектов НТИ, из них 216 оказана поддержка, 151 находятся на этапе сопровождения или анализа результатов, 88 проходят экспертизу. Также на конкурсной основе одобрены 135 технологических проектов на сумму почти в 4,1 млрд руб.

Сроки окончания реализации данных проектов - от ноября 2017 г. до конца 2020 г. Среди представленных проектов: сетецентричная масштабируемая система подводной связи "Подводный интернет вещей", иммунохроматографические тест-полоски для определения инфаркта миокарда, сверхмобильное шасси для роботов-помощников, интеллектуальная система безопасности для беспилотного транспорта и др.

НТИ и телепортация

В июне 2016 г. в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по НТИ прошло обсуждение детальных планов каждого из направлений. Ряд СМИ обратил внимание на содержании некоторых из них. Например, в рамках программы по "новым персональным системам безопасности" было заявлено, что к 2025 г. в России произойдет "внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных явлений для передачи информации".

Вскоре после этого один из руководителей Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков пояснил, что речь идет не о телепортации физических объектов, а о защищенной передаче сообщений с помощью явления квантовой телепортации.

Официальный сайт НТИ - http://www.nti2035.ru/.

Раздел НТИ на сайте АСИ - https://asi.ru/nti.