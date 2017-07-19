Как судили российских хакеров в США. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июля 2017 г. Федеральный суд в штате Джорджия приговорил гражданина России Марка Вартаняна к пяти годам лишения свободы. Россиянин обвинялся в разработке и распространении вредоносной компьютерной программы Citadel с целью хищения банковской информации и денежных средств. Согласно данным прокуратуры, вирус поразил около 11 млн компьютеров по всему миру и нанес ущерб на сумму более чем 500 млн долларов. В декабре 2016 г. Вартанян был выдан США властями Норвегии. 14 марта 2017 г. он предстал перед судом и 23 марта признал вину.

Процессы в отношении хакеров

Первым российским хакером, который взломал американские компьютерные сети и понес за это наказание, стал математик из Санкт-Петербурга Владимир Левин. В 1994 г. возглавляемой им группе удалось проникнуть в компьютерную сеть банка Citibank. По данным ФБР, с июня по октябрь 1994 г. хакеры осуществили примерно 40 трансфертов на общую сумму свыше $10 млн. Деньги перебрасывались на счета в Финляндии, России, Германии, Голландии, США, Израиле и Швейцарии. В августе 1995 г. Левина арестовали в Великобритании, а в сентябре 1997 г. выдали США. После того как он пошел на сделку со следствием, часть обвинений с него была снята. В феврале 1998 г. он был приговорен к трем годам лишения свободы.

В августе 2007 г. в США был арестован Игорь Клопов. По версии следствия, он возглавлял группу, которая взламывала кредитные базы американских граждан, входящих в список Forbes 400. Таким образом было похищено $1,5 млн. В 2008 г. Клопов был признан виновным в кражах в особо крупных размерах и осужден на 10,5 лет с правом досрочного освобождения через три с половиной года.

В 2010 г. в США был арестован Никита Кузьмин. Американские власти обвинили его в создании и распространении вируса Gozi, поразившего более 1 млн компьютеров по всему миру. Ущерб от их действий составил не менее $50 млн. В 2011 г. россиянин признал вину и согласился сотрудничать со следствием. 2 мая 2016 г. федеральный суд в Манхэттене обязал Кузьмина выплатить $6,9 млн в качестве компенсации пострадавшим от его действий и приговорил его к 37 месяцам тюремного заключения. С учетом того, что Кузьмин уже провел этот срок под стражей, он был освобожден.

27 марта 2011 г. в Цюрихе был задержан Владимир Здоровенин. 16 января 2012 г. он был экстрадирован в США. 17 января россиянину было предъявлено обвинение во взломе электронных счетов американских банков, хищении персональных данных их клиентов и в причинении ущерба в несколько сотен тысяч долларов. В феврале 2012 г. Здоровенин частично признал вину. 5 января 2013 г. он был приговорен Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка к трем годам лишения свободы.

В июне 2012 г. в Нидерландах по запросу США были задержаны Дмитрий Смилянец и Владимир Дринкман. Смилянец был экстрадирован в США в 2013 г., Дринкман - в январе 2015 г. По версии обвинения, Дринкман и Смилянец причастны к организации взлома компьютерных сетей более 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт. От их действий, как считает следствие, в 2005-2012 гг. пострадали электронная биржа Nasdaq, торговая сеть 7-Eleven, французская компания розничной торговли Carrefour и бельгийско-французский банк Dexia. Общий ущерб американские спецслужбы оценили в $300 млн. В сентябре 2015 г. Дринкман и Смилянец признали свою вину. Им грозят сроки 35 и 25 лет соответственно. Вынесение приговора несколько раз откладывалось, последний раз - до 22 сентября 2017 г. Трое других участников хакерской сети - россияне Александр Калинин, Роман Котов и украинец Михаил Рытиков - находятся в международном розыске.

В июне 2013 г. в Доминиканской республике был арестован и затем экстрадирован в США программист из Твери Александр Панин. Его обвинили в создании компьютерного вируса SpyEye, который позволяет получать с чужих компьютеров информацию, касающуюся банковских счетов. Власти США утверждают, что программа поразила более 1,4 млн компьютеров в разных странах, включая США, с ее помощью было похищено более $70 млн. В январе 2014 г. Панин заключил соглашение со следствием, признав вину в обмен на снятие части обвинений. 20 сентября 2015 г. окружной суд в Атланте приговорил его к 9,5 годам тюремного заключения.

17 августа 2013 г. в аэропорту Барселоны полиция арестовала жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Белороссова. 15 мая 2014 г. он был экстрадирован в США. По данным следствия, в 2011-2013 гг. международная сеть хакеров, куда входил Белороссов, похитила более 160 млн данных кредитных карт и нанесла ущерб больше чем на $500 млн десяткам крупнейших финансовых учреждений, включая American Express, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, PayPal, HSBC, JP Morgan Chase, Royal Bank of Canada, Wells Fargo и Microsoft. 29 сентября 2015 г. федеральный суд Атланты приговорил Белороссова к 4,5 годам заключения. Помимо этого, россиянин обязан уплатить $322 тыс. в погашение ущерба.

3 июля 2014 г. в Испании был задержан Вадим Поляков, в 2015 г. он был экстрадирован в США. По версии американской прокуратуры, он возглавлял группу хакеров, которая взломала интернет-сайт StubHub по продаже билетов на спортивные и музыкальные мероприятия в Северной Америке. Получив доступ к аккаунтам около 1 тыс. пользователей сайта, они покупали с помощью чужих кредитных карт билеты, после чего перепродавали их. Таким образом они обогатились на примерно $1,6 млн. 21 июня 2016 г. Поляков признал вину. 6 июля 2016 г. он был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $90 тыс. в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

5 июля 2014 г. в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики г. Мале американскими спецслужбами был задержан российский гражданин Роман Селезнев (сын депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева). В тот же день он был принудительно доставлен на остров Гуам, владение США в Тихом океане. В августе 2014 г. его перевезли в Сиэтл, штат Вашингтон. 25 августа 2016 г. суд присяжных признал его виновным во взломах баз данных около 200 американских компаний. 19 апреля 2017 г. Селезнев признал вину, 21 апреля суд Сиэтла приговорил его к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн.

В марте 2012 г. в Майами был арестован россиянин Александр Костюков. Он был обвинен в организации преступной группы, занимавшейся мошенничеством в Интернете, в частности в краже информации о банковских картах. По данным следствия, хакеры украли примерно $50 млн. 10 декабря 2015 г. окружной суд Лас-Вегаса приговорил Костюкова к девяти годам лишения свободы и выплате штрафа в размере $50 млн. В общей сложности по этому делу были задержаны 56 человек, 33 из них осуждены.

В августе 2015 г. в Финляндии был арестован Максим Сенах, в январе 2016 г. он был экстрадирован в США. По версии следствия, мошенничество, в котором принимал участие Сенах, заключалось в том, что на десятки тысяч компьютерных серверов по всему миру была установлена вредоносная программа Ebury, которая формировала сеть из зараженных компьютеров, похищала у пользователей личные данные и принесла миллионы долларов незаконных доходов. В марте 2017 г. в окружном суде штата Миннесота Максим Сенах признал вину в киберпреступлениях, вынесение приговора назначено на 3 августа 2017 г.

7 июля 2017 г. в Латвии был арестован россиянин Юрий Мартышев (или Юрийс Мартышевс) и передан США. Американские правоохранительные органы обвиняют Мартышева в тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также в причинении вреда компьютерным системам. По данным прокуратуры, Мартышев вел свою преступную деятельность с 2006 г. 14 июля в Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния начал рассмотрение его дела.