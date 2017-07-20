Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля 2017 г. президент РФ Владимир Путин посетит Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи и встретится с его воспитанниками. Встречу в прямом эфире (название передачи - "Недетский разговор с Владимиром Путиным") будет транслировать телеканал НТВ.

История Центра

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус" создан по инициативе президента России Владимира Путина. В марте 2013 г. глава государства предложил передать часть объектов в Олимпийском парке, расположенном в Имеретинской низменности на берегу Черного моря, новому детскому спортивному центру. Это планировали сделать после окончания XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 г. 11 ноября 2013 г. было подписано распоряжение правительства РФ о создании федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский детский спортивно-образовательный центр" и последующей передаче ему малой хоккейной арены "Шайба" и тренировочной ледовой арены. 11 октября 2014 г. спортивный центр в Сочи посетил президент Владимир Путин.

Однако в 2014 г. было принято решение создать не просто спортивную образовательную организацию, а более масштабный проект для поддержки одаренных детей в России.

Для организации работы Центра 24 декабря 2014 г. под патронажем Владимира Путина был учрежден фонд "Талант и успех", глава государства возглавил его наблюдательный совет.

Фонд был создан на основе добровольных взносов. Его учредители - российские деятели науки, искусства и спорта: математики Иван Ященко и Станислав Смирнов; народные артисты РФ - балерина Светлана Захарова и виолончелист Сергей Ролдугин; дирижер Юрий Темирканов; олимпийские чемпионы - фигурист Александр Горшков и хоккеист Валерий Каменский. Спонсорскую поддержку Фонду оказывают российские предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, Владимир Потанин и др.

Руководитель образовательного фонда "Талант и успех" - Елена Шмелева, председатель правления - Сергей Ролдугин.

Название для Центра было выбрано в начале 2015 г. По словам Путина, "его "Сириус" - по имени самой яркой звезды, потому что сюда, в этот центр, приехали и будут в будущем приезжать интересные, увлеченные своим делом ребята".

Образовательный центр "Сириус" был открыт 1 июня 2015 г. На День знаний 1 сентября 2015 г. Центр посетил президент РФ Владимир Путин. В 2016 г. оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр безвозмездно передал центру компьютерную, бытовую, видео- и фототехнику, а также спортивный инвентарь на сумму в 234,9 млн руб., оставшиеся после соревнований 2014 г.

Цели и задачи

Согласно концепции проекта, центр "Сириус" создан для содействия развитию талантов и способностей детей. В первую очередь, в тех областях, в которых Россия занимает лидирующие позиции в мире - в точных науках (математике, физике, химии, биологии), искусстве (классическом балете, живописи, академической музыке) и спорте (хоккее, фигурном катании, шахматах). Школьники каждого образовательного направления отличаются друг от друга цветом одежды. Так, учащиеся научного направления носят футболки фиолетового цвета, "Искусства" - оранжевого, спортивного - синего.

Центр призван охватить максимальное число одаренных детей из всех регионов РФ независимо от социального и материального положения их семей, а также создать систему "социальных лифтов", объединяющую профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы.

Особое внимание уделяется формированию лидерских навыков детей, умению управлять своими проектами, развитию математического и творческого мышления и др. В Центре школьники получают не только специализированную подготовку, но и посещают занятия по истории отечества, литературе и др.

"Сириус" и его инфраструктура

Центр действует на базе четырехзвездочной гостиницы "Азимут", которая была переоборудована в спально-учебный корпус "Сириуса". В распоряжении школьников - ледовая арена "Шайба", дворец зимнего спорта "Айсберг", олимпийская тренировочная арена, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и др.

В перспективе рядом с отелем планируют возвести еще три здания Центра: корпус "Школа" с учебными классами и лабораториями; "Спорт" со спортивными залами и крытым бассейном; корпус для занятия музыкой, хореографией и живописью с концертным залом на 350 мест и двумя репетиционными залами. Проектирование ведет архитектурное бюро "Студия-44" из Санкт-Петербурга.

Работа Центра

Образовательный центр для одаренных детей "Сириус" работает круглый год. Ежемесячно он принимает порядка 600 детей из различных регионов РФ - по 200 школьников по каждому из трех образовательных направлений (наука, искусство, спорт). Смены длятся по 24 дня.

Право приехать в сочинский центр имеют талантливые российские школьники в возрасте от 10 до 17 лет (учащиеся 5-11 классов). Отбор детей в области естественных наук и спорта проводится по результатам всероссийских и региональных соревнований - олимпиад, конкурсов, турниров; в области искусства - на основе оценки выступлений и работ школьников экспертами фонда "Талант и успех". Заявки и окончательное решение по кандидатам принимает экспертный совет фонда "Талант и успех", в который входят учредители фонда и руководитель, а также член-корреспондент РАН Виктор Быковский, ректоры Московской консерватории Александр Соколов, Московской государственной академии хореографии Марина Леонова, народный художник РФ Сергей Андрияка, шахматисты Марк Глуховский и Сергей Яновский, заслуженный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская и др.

Проезд до Центра и пребывание в нем школьников оплачиваются фондом "Талант и успех". Дети проживают в 2-, 3- и 4-местных номерах. Питание - шестиразовое по системе "шведский стол" (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин).

Кроме того, в "Сириусе" организованы курсы повышения квалификации для педагогов и тренеров, работающих с одаренными школьниками. Занятия проходят в формате семинаров длительностью от двух до восьми дней и объемом до 72 часов.

Центр издает журнал "Я Сириус". На сайте Центра размещаются записи лекций знаменитых ученых, ведущих педагогов.

С начала работы Центр принял около 14 тыс. школьников из всех 85 регионов РФ.

Образовательные программы

Занятия и мастер-классы по направлению "Наука" проводят профессора и члены РАН, ведущие педагоги российских вузов. Базой для проведения занятий с 2017 г. является научный парк "Сириус", который одновременно может вместить до 500 детей. Научный парк располагает лабораториями биохакинга (для проведения исследований в области биологии и экологии), нанотехнологий, космических систем, а также мастерскими "Прототипирование", "Схемотехника и электроника", мастерской керамики, интерактивно-выставочным пространством "Полигоны".

Направление "Искусство" включает подразделы: "Академическая музыка", "Живопись", "Искусство балета" и "Хореографическое творчество", "Литературное творчество". На направления "Академическая музыка" и "Живопись" принимаются юные музыканты и художники в возрасте от 12 до 16 лет, на "Литературное творчество" - школьники от 14 до 17 лет.

Для участия в программе "Спорт" необходимо получить рекомендацию от спортивных организаций: Российской шахматной федерации, Федерации хоккея России, Федерация фигурного катания на коньках России.

Досуг

Центр "Сириус" также является местом отдыха и оздоровления детей. В частности, он имеет кинотеатр, детский пляж, термальный комплекс с турецкой, финской и русской банями. Для школьников организуются различные развлекательные мероприятия, в том числе экскурсии по сочинским достопримечательностям. Каждую смену для желающих проводятся занятия по обучению катанию на коньках под названием "Первый лед".

В 2017 г. в здании бывшего медиацентра Олимпиады-2014 был открыт культурный центр "Сириус" с двумя залами - "Оранжевый форум" на 400 мест и Большой, рассчитанный на 1,2 тыс. зрителей.

Официальный сайт Центра: https://sochisirius.ru/.