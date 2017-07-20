Дело экс-сенатора Игоря Изместьева. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2017 г. пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не исключил помилования экс-сенатора Игоря Изместьева, однако отметил, что "на это потребуется время". Ранее в тот же день правозащитница Людмила Алексеева обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании экс-сенатора.

Кто такой Игорь Изместьев

Игорь Изместьев родился 28 января 1966 г. в г. Салавате Башкирской АССР. В 1988 г. окончил Уфимский авиационный институт. В 1990-1991 гг. работал инженером в кампании "Башнефть", затем инженером электронной техники предприятия "Восток-сервис", коммерческим директором торгового дома "Уфа". С 1991 по 1993 г. был заместителем начальника отдела внешнеэкономических связей Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода.

С 1993 по 2000 г. жил в Москве, где в 1993 г. основал компанию "Корус холдинг". К концу 1990-х - началу 2000-х гг. основной ее деятельностью были поставки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Башкирии. По данным СМИ, с помощью зарегистрированных в офшорной зоне Байконура (Казахстан) компаний-посредников "Корус" уклонялся от налогообложения.

Изместьев считался доверенным лицом сына президента Башкрии Муртазы Рахимова - Урала, который в этот период занимался приватизацией компании "Башнефть" (в 2009 г. Рахимов-младший продал ее АФК "Система" Владимира Евтушенкова). С 2000 г. Изместьев являлся помощником председателя Государственного собрания Республики Башкортостан Константина Толкачева. С 26 декабря 2001 по 13 декабря 2006 г. - член Совета Федерации РФ, представитель Государственного собрания Башкирии. В 2003 г. Изместьев был зарегистрирован кандидатом на выборах президента Башкирии, однако незадолго до голосования снял свою кандидатуру в пользу действующего главы республики Муртазы Рахимова.

Арест и обвинения

16 января 2007 г. Игорь Изместьев был задержан в аэропорту Бишкека (Киргизия) в результате спецоперации сотрудников ФСБ России и доставлен в Москву. 18 января 2007 г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего сенатора. 24 января того же года ему были предъявлены обвинения по статьям 33 и 105 Уголовного кодекса РФ ("Организация умышленных убийств, совершенных по найму организованной группой").

Ранее, в ноябре 2006 г. Мосгорсуд принял к производству уголовное дело так называемой кингисеппской преступной группировки, которая специализировалась на совершении заказных убийств. По версии следствия, заказчиком ряда преступлений, а затем и одним из лидеров группировки являлся Игорь Изместьев. Вместе с ним по делу проходили организатор преступного сообщества Сергей Финагин и наемный убийца Александр Иванов, которые дали показания против Изместьева. Также в преступное сообщество входили бывшие офицеры-подводники Александр Пуманэ, Валентин Бар-Бирюков и др.

По версии обвинения, в 1994-2004 гг. Изместьев и его сообщники организовали и совершили убийства московского нотариуса Галины Перепелкиной, директора по производству Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, главного бухгалтера "Башнефтехимторга" Валерия Сперанского, сотрудника фирмы "Ронекс" Олега Булатова и председателя правления фирмы "ВМС-Октан" Василия Хитаришвили. Кроме того, ими были совершены несколько покушений, в том числе в сентябре 2003 г. на Урала Рахимова, занимавшего пост гендиректора "Башнефти". Подрыв джипа с охранниками Рахимова-младшего в Уфе, в результате которого погибли два человека, и минирование другой машины у его офиса в разгар выборов президента Башкирии следствие квалифицировало как теракт. Всего по итогам расследования было установлено 24 эпизода преступной деятельности группировки, в том числе два теракта, 14 убийств, пять покушений на убийство.

В 2007-2009 гг. Изместьеву были дополнительно инкриминированы обвинения в даче взятки, уклонении от налогов и др.

Судебный процесс и приговор

В августе 2009 г. в Мосгорсуде началось рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела экс-сенатора и его предполагаемых сообщников. Обвинения были предъявлены по ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм"), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30 , ч. 2 ст. 105 ("Организация убийства и покушение на убийство"), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 291 ("Организация дачи взятки"), 205 ("Терроризм") и других статей УК РФ.

На суде Изместьев и еще пятеро фигурантов дела отказались признать свою вину, остальные семеро признали вину частично.

Изначально дело должно было рассматриваться с участием присяжных. Однако в мае 2010 г. Мосгорсуд распустил их коллегию. Решение было принято после того, как Конституционный суд РФ признал законным запрет на рассмотрение уголовных дел о терроризме с участием присяжных.

28 декабря 2010 г. Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному заключению за убийства и терроризм, а также оштрафован на 4,5 млн руб. Другие подсудимые по делу осуждены на сроки от четырех лет условно до 23 лет лишения свободы. В частности, Сергей Финагин приговорен к 23 годам заключения, Имран Ильясов - к 20 годам лишения свободы, Юрий Мамонов и Имир Ибрагимов - к шести годам заключения и четырем годам лишения свободы условно соответственно.

Обжалование приговора

Защита Игоря Изместьева обжаловала приговор в Верховном суде (ВС) РФ. 13 октября 2011 г. ВС признал приговор законным и оставил наказание без изменения.

Сам экс-сенатор заявил, что у него "не было никаких мотивов для совершения указанных в приговоре преступлений. Они совершались в интересах человека, о котором все прекрасно знают, в том числе следователи, - это сын бывшего президента Башкирии Урал Рахимов". В сентябре 2013 г. представители защиты сообщили, что Сергей Финагин, на показаниях которого базировалось обвинение, рассказал, что оговорил Изместьева под давлением следствия.

По данным СМИ, в октябре 2014 г. Изместьев пошел на сделку со следствием и начал давать показания в отношении Урала Рахимова. Вскоре после этого суд доказал незаконность приватизации "Башнефти" в начале 2000-х гг. и постановил вернуть ее в госсобственность. В 2016 г. компания была повторно приватизирована и куплена "Роснефтью".