Корпорация ExxonMobil и ее бизнес в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2017 г. Министерство финансов США оштрафовало на $2 млн корпорацию ExxonMobil.

По версии Минфина, руководители "дочек" компании нарушили антироссийские санкции, подписав в мае 2014 г. восемь документов, "связанных с нефтегазовыми проектами в России, с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным".

ExxonMobil Corporation - американская нефтегазовая корпорация. Образована 30 ноября 1999 г. при объединении компаний Exxon и Mobil. Обе они ведут свою историю от американской нефтяной монополии Standard Oil, основанной в 1870 г. Джоном Рокфеллером, которая по требованию Конгресса США была в 1911 г. разделена на семь фирм.

В настоящее время ExxonMobil является крупнейшей в мире частной компанией, занимающейся нефтегазодобычей и переработкой. Осуществляет разведку и добычу в 39 странах мира, переработку - в 14 странах. Основные ресурсные базы корпорации расположены в США, а также в Мексиканском заливе, Северном море и в Западной Африке.

Проекты в России

Сотрудничество корпорации с Россией началось c 1992 г. когда Mobil вошла в "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) по поставке нефти из Тенгизского месторождения (Казахстан) в черноморский порт Новороссийск. Доля ExxonMobil в КТК - 7,5%.

С 1995 г. ExxonMobil участвует в освоении нефтегазовых месторождений на шельфе Сахалина (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги) - "Сахалин-1". Оператором проекта является дочерняя компания ExxonMobil - "Эксон нефтегаз лимитед". Доля корпорации в проекте - 30%. В 2016 г. добыча на проекте составляла 49 тыс. баррелей нефти в день и 1,5 млн куб. м газа в день.

В августе 2011 г. ExxonMobil и "Роснефть" подписали соглашение о стратегическом партнерстве на Арктическом шельфе России. 16 апреля 2012 г. оно было конкретизировано пакетом документов, которые подписали президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов и глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон (в настоящее время госсекретарь США) в присутствии премьер-министра РФ Владимира Путина. Компании договорились создать две совместные операторские компании для разработки месторождений в Карском и Черном морях. Впоследствии договор был дополнен соглашением о совместной разработке трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири.

В марте 2013 г. "Нефтегаз Америка шельф" - дочерняя компания "Роснефти" - приобрела 30-процентную долю участия в 20 глубоководных блоках американской ExxonMobil в Мексиканском заливе для проведения геологоразведочных работ. В июне 2013 г. "Роснефть" и ExxonMobil подписали соглашение по созданию на Сахалине завода по производству сжиженного газа (проект "Дальневосточный СПГ").

В мае 2014 г., в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума, ExxonMobil и "Роснефть" подписали еще несколько документов, в частности, по продлению срока действия соглашения по проекту "Дальневосточный СПГ".

В середине августа 2014 г. "Роснефть" и ExxonMobil в рамках совместного предприятия "Карморнефтегаз" начали бурение самой северной скважины в России - "Университетская" - с помощью платформы West Alpha.

В сентябре 2014 г. США ввели секторальные санкции против России, подразумевающие, в частности, запрет на сотрудничество с российскими компании в области перспективных глубоководных, арктических и сланцевых проектов. В результате "Роснефть" и ExxonMobil были вынуждены приостановить совместное бурение и реализацию всех проектов в рамках соглашения 2011 г. Совместный проект по освоению шельфа Мексиканского залива был свернут в 2016 г.

Показатели

Добыча нефти ExxonMobil в 2016 г. составила 2 млн 365 тыс. баррелей в день (из них доля США - 494 тыс. баррелей, 21%), что на 0,8% больше, чем в 2015 г. Добыча газа - 286 млн куб. м в день (доля США - 87 млн куб. м, 30%) снижение на 3,7%.

Переработка на предприятиях ExxonMobil в 2016 г. составила 4 млн 268 тыс. баррелей в день (снижение на 3,7%).

Выручка корпорации в 2016 г. - $218 млрд 608 млн (снижение на 16% по сравнению с 2015 г.), чистая прибыль - $7 млрд 840 млн (снижение в 2,2 раза). Рыночная капитализация по состоянию на середину июля 2017 г. - $343 млрд.

Численность персонала - 71,1 тыс. человек.

Руководство, собственники

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор корпорации с 2017 г. - Даррен Вудз. Сменил на этом посту Рекса Тиллерсона.

Практически все акции корпорации находятся в свободном обращении на бирже. Крупнейшим собственником являются: группа Vanguard и ее инвестиционные фонды - 12%, инвесткомпания Blackrock - 5,9% и корпорация State Street - 5,1%.

Официальный сайт - exxonmobil.com