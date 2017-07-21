Биография Энтони Скарамуччи

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля 2017 г. президент США Дональд Трамп назначил финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Происхождение и образование

Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) родился 6 января 1964 г. на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) в семье строителя. Имеет итальянские корни.

В 1986 г. окончил Университет Тафтса со степенью бакалавра экономики. В 1989 г. получил степень доктора юридических наук в Школе права Гарвардского университета.

Бизнес

В 1989-1996 гг. работал в банке Goldman Sachs в отделе инвестиционно-банковских услуг, фондовых рынков и управления частными капиталами.

В 1996 г. со своим коллегой Эндрю Босжардтом основал инвестиционную фирму Oscar Capital Management. В 2001 г. она была продана компании Neuberger Berman, а в 2003 г. перешла под контроль американского инвестиционного банка Lehman Brothers. В результате Скарамуччи получил должность управляющего директора отдела контроля инвестиций в Lehman Brothers.

В 2005 г. основал инвестиционную фирму SkyBridge Capital, где стал одним из управляющих партнеров (до 2017 г.). По данным сайта компании, по состоянию на 30 ноября 2016 г. под ее управлением находилось $12 млрд. С 2009 г. SkyBridge Capital организует ежегодные конференции SkyBridge Alternatives Conferension в Лас-Вегасе (SALT; экономический форум, посвященный макроэкономическим трендам и геополитическим изменениям в мире). В 2012 г. конференция вышла на международный уровень и была проведена в Сингапуре. В 2014 г. SkyBridge Capital приобрела права на популярное шоу Wall Street Week, посвященное экономической тематике (выходит на канале Fox Business). Скарамуччи стал его ведущим. В 2016 г. права на шоу были переданы телевизионной компании Fox Broadcasting Company.

В 2007-2012 гг. Скарамуччи был членом консультативного комитета по финансовым услугам Нью-Йорка.

Общественная деятельность

Скарамуччи принимает активное участие в работе неправительственной исследовательской организации "Представители бизнеса за национальную безопасность" (Business Executives for National Security), которая консультирует правительство в сфере обороны, национальной безопасности и бизнеса. Является членом советов ряда общественных организаций, в том числе фонда The Brain Tumor Foundation, оказывающего поддержку людям с опухолью головного мозга и их семьям.

Неоднократно выступал организатором благотворительных мероприятий в поддержку ВИЧ-инфицированных детей.

Входит в состав Совета по внешней политике (влиятельная американская неправительственная организация, занимающаяся вопросами внешней политики и международным отношениями). Является постоянным участником Всемирного экономического форума в Давосе. На этом форуме в 2017 г. он заявил, что антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы, как и ответные действия Москвы, были не самым лучшим решением, поэтому России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу. В интервью ТАСС, Скарамуччи отметил: "Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента".

Политика

В период президентской кампании 2008 г. поддерживал демократа Барака Обаму. Однако позднее выступал с критикой финансовой политики его администрации и уже в ходе президентской гонки 2012 г. участвовал в сборе средств для кандидата от Республиканской партии Митта Ромни.

В мае 2016 г. стал членом финансового комитета предвыборной команды республиканца Дональда Трампа. После победы на выборах в ноябре 2016 г. Трамп включил его в переходную команду.

В январе 2017 г. Скарамуччи был предложен пост советника президента США по связям с бизнесом. Чтобы занять эту должность, ему пришлось продать свою долю в хедж-фонде SkyBridge Capital ($12 млрд под управлением). Покупателем стал китайский конгломерат HNA Group (сделка оценивалась в $200 млн). Однако в феврале Скарамуччи уведомили о том, что для него планируется подыскать другую должность. По сведениям газеты The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, проблемы возникли в связи с тем, что покупателем SkyBridge оказалась компания, связанная с властями КНР, и в администрации предположили, что в данном случае могут возникнуть вопросы этического характера.

С 19 июня 2017 года Скарамуччи был назначен старшим вице-президентом и главным стратегическим директором Экспортно-импортного банка США.

Обвинение в связях с Россией

В июне 2017 г. канал CNN разместил материал о расследовании возможных связей Скарамуччи с директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. В нем шла речь о их встрече 16 января в Давосе, а также о намерении комитета по разведке Сената США выяснить, не обсуждалась ли там отмена или смягчение антироссийских санкций. Позже CNN признал, что "статья не соответствовала редакционным стандартам" телекомпании, удалил материал с сайта и принес Скарамуччи извинения.

Книги, кино и награды

Скарамуччи - автор нескольких книг. По одной из них - Goodbye Gordon Gekko (2010) - был снят фильм "Уолл Стрит: Деньги не спят", в котором он сыграл небольшую роль. Еще в двух картинах "Неизбежное поражение Мистера и Пита" (2013) и "Громкие слова" (2013) он выступил в качестве продюсера.

В 2016 г. его книга Hopping Over the Rabbit Hole стала бестселлером по версии Wall Street Journal.

В 2011 г. стал лауреатом ежегодной премии британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young Entrepreneur. В том же году за активную гуманитарную деятельность был удостоен награды благотворительной организации Hedge Fund Cares.