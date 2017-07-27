Новый постпред РФ в ООН Василий Небензя

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июля 2017 г. на официальном сайте президента РФ был опубликован указ главы государства от 26 июля 2017 г. о назначении Василия Небензи постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Ранее, в 2013-2017 гг., Небензя занимал пост заместителя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Василий Алексеевич Небензя родился 26 февраля 1962 г. в Волгоградской области. Отец - Алексей Андреевич Небензя (1923-1994), в 1960-1973 гг. был вторым секретарем Сталинградского (с 1961 г. - Волгоградского) областного комитета КПСС, затем с 1973 г. и до конца 1980-х гг. - заместителем председателя Государственного комитета Совета министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

В 1983 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел (МИД) СССР (ныне - МИД РФ).

После окончания вуза занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД СССР и за рубежом.

В 1988-1990 гг. был атташе посольства СССР в Таиланде.

С 1990 г. по 1991 г. - третий секретарь, в 1991-1992 гг. - второй секретарь Управления международных организаций МИД СССР, затем РФ.

В 1993-1996 гг. - заведующий отделом Департамента международных организаций МИД.

С 1996 г. по 2000 г. - старший советник Постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке (США). В этот период постпредством руководил будущий министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В 2000-2003 гг. Небензя был начальником отдела, а в 2003-2006 гг. - заместителем директора Департамента международных организаций МИД.

С 2006 г. по 2012 г. - заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Валерия Лощинина.

С марта 2012 г. по июнь 2013 г. возглавлял Департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД.

С 1 июня 2013 г. по 26 июля 2017 г. - заместитель министра иностранных дел РФ. Курировал экономические вопросы, в том числе евразийское экономическое сотрудничество, участие РФ в межгосударственных объединениях, работу Второго департамента стран СНГ (Белоруссия, Молдавия, Украина) и Департамента экономического сотрудничества МИД. Возглавлял российские делегации на заседаниях Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества, на сессиях Экономической и социальной комиссии ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

В августе 2013 г. в составе российской делегации принимал участие в переговорах премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева по вопросу вхождения Украины в зону свободной торговли с Европейским союзом. В июле 2014 г. опубликовал в газете "Известия" статью "Украина: выбор парадигмы и последствия", в которой подчеркнул, что результатом соглашения о свободной ассоциации между Украиной и ЕС от 27 июня 2014 г. "неизбежно станет существенное понижение объемов двустороннего экономического взаимодействия с Россией, которая всегда являлась для Киева торговым партнером номер один". В статье дипломат также отмечал неравноправный характер соглашения, в котором для Украины "не прописана перспектива членства в этом интеграционном объединении (в ЕС - прим. ред.)".

Общая сумма декларированного годового дохода Василия Небензи за 2016 г. составила 7 млн 735 тыс. руб., супруги - 486 тыс. руб.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2014).

Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011). Отмечен благодарностью президента РФ (2017).

Владеет английским и испанским языками.

Женат, имеет сына.