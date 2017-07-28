Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2017 г. премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал в отставку. Он объявил о сложении с себя полномочий, после того как Верховный суд страны признал его несоответствующим занимаемой должности в связи с обвинением в коррупции.

В генпрокуратуре страны заявили, что Шариф продолжит исполнять обязанности главы правительства, пока "не получит иных указаний на этот счет от президента Мамнуна Хусейна". В соответствии с конституцией Пакистана именно глава государства принимает решение об отставке действующего премьер-министра.

Миан Мохаммад Наваз Шариф (Mian Muhammad Nawaz Sharif) родился 25 декабря 1949 г. в г. Лахор (столица провинции Пенджаб, северо-восток Пакистана) в семье крупного промышленника Миана Мохаммада Шарифа.

Окончил Колледж управления в Лахоре. В 1971 г. получил степень бакалавра права в Пенджабском университете.

Уже в студенческие годы был политическим активистом. После государственного переворота 1977 г. в Пакистане (тогда генерал Мухаммад Зия-уль-Хак сместил с поста премьер-министра Зульфикара Али Бхутто и установил военный режим) он вступил в партию "Движение за стабильность", затем присоединился к партии "Мусульманская лига Пакистана" (МЛП).

В 1981-1985 гг. был министром финансов и спорта в правительстве провинции Пенджаб.

В 1985 г. избран в нижнюю палату парламента Пакистана - Национальную ассамблею (выборы проводились на непартийной основе, в условиях военного положения).

В 1985-1990 гг. - главный министр провинции Пенджаб. Одновременно с 1985 г. был председателем отделения МЛП в Пенджабе. В 1988 г. был одним из основателей фракции МЛП - "Пакистанской мусульманской лиги" (фракция Шарифа), или ПМЛ (Н). В том же году Шариф стал одним из инициаторов создания "Исламского демократического альянса" (ИДА) - блока правых и правоцентристских партий. Возглавлял ИДА вплоть до его распада в 1993 г.

После отстранения от власти премьер-министра Беназир Бхутто 24 октября 1990 г. в Пакистане состоялись парламентские выборы, победу на которых одержал ИДА. Шариф стал премьер-министром Пакистана и министром иностранных дел. Его правительство проводило экономическую политику, нацеленную на предоставление широких льгот иностранному капиталу, либерализацию банковского дела, отмену контроля над валютными операциями, приватизацию целого ряда госпредприятий и банков.

В марте 1993 г. Шариф возглавил ПМЛ (Н).

18 апреля 1993 г. президент Пакистана Гулам Исхак Хан распустил парламент и правительство Шарифа, обвинив его в неудовлетворительном управлении страной, противоправных действиях и коррупции. В мае 1993 г. в соответствии с решением Верховного суда Шариф вернулся на пост премьер-министра, однако противостояние с президентом привело к тому, что в июле того же года им обоим пришлось уйти в отставку.

По итогам выборов в Национальную ассамблею 1993 г. ПМЛ (Н) уступила Пакистанской народной партии во главе с Беназир Бхутто. Шариф был лидером оппозиции в парламенте.

В феврале 1997 г. ПМЛ (Н) победила на парламентских выборах. Шариф вновь занял пост премьер-министра, одновременно стал министром обороны. Также был избран лидером фракции ПМЛ (Н) в Национальной ассамблее.

13 октября 1999 г. в результате военного переворота Шариф был смещен с должности премьер-министра генералом Первезом Мушаррафом, которого он накануне отправил в отставку с поста главнокомандующего вооруженных сил страны. Шариф был осужден по обвинению в терроризме, коррупции и злоупотреблении властью, ему грозила смертная казнь. Однако в 2000 г. благодаря поддержке Саудовской Аравии и США Шариф был освобожден и затем выслан вместе с семьей в Саудовскую Аравию с условием не возвращаться в Пакистан в течение десяти лет и не заниматься политикой еще двадцать лет.

Кроме того, военная администрация конфисковала у Шарифа 80% принадлежащего ему имущества и финансовых средств (семья Шарифа, в частности, владела промышленной группой Ittefaq Industries, включающей сталелитейный завод, три текстильные фабрики, предприятия цементной и сахарной промышленности).

25 ноября 2007 г. с разрешения президента Мушаррафа Шариф вернулся на родину. Пакистанские власти заявили, что обвинения в уголовных преступлениях с него не снимаются. Это стало причиной аннулирования Центризбиркомом Пакистана регистрационных документов, поданных Шарифом для участия в выборах в парламент (состоялись 18 февраля 2008 г.).

25 февраля 2009 г. Верховный суд Пакистана лишил Шарифа права избираться в парламент страны. В ответ Шариф организовал общенациональные акции протеста против политики администрации президента Асифа Зардари. 31 марта 2009 г. Верховный суд приостановил действие своего постановления, а 26 мая отменил его.

11 мая 2013 г. ПМЛ (Н) выиграла парламентские выборы в Национальную ассамблею. 5 июня Шариф принял присягу в качестве премьер-министра. Одновременно возглавил министерства иностранных дел и обороны и стал председателем правительственного Комитета по обороне.

Женат на Кальсум Шариф. В семье два сына и две дочери.

Увлекается крикетом, стрельбой, в течение нескольких лет возглавлял пенджабскую спортивную ассоциацию.

Перенес две хирургические операции на сердце.

Ситуация в стране

По данным Всемирного банка (ВБ), средние темпы роста ВВП Пакистана в период с 2013 по 2016 гг. (более поздние данные не публиковались) составили 4,8%. Уровень безработицы в последние годы не превышал 6%, значительно уменьшился уровень инфляции (с 7% в 2013 г. до 1,8% в 2016 г.; для страны это рекордно низкий показатель). Одной из серьезных внутриполитических проблем по-прежнему остается критическая ситуация с обеспечением безопасности. Террористическая активность сохраняется на высоком уровне.

В частности, в декабре 2014 г. в Пешаваре на северо-западе Пакистана была совершена одна из самых смертоносных террористических атак за всю историю государства. В результате нападения боевиков террористического движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" на школу, где обучались дети военнослужащих, погибли 148 человек, включая 132 учащихся в возрасте от 9 до 14 лет. После этого происшествия Шариф принял решение снять мораторий на смертную казнь, который был введен в стране в 2008 г. Всего с 2013 г. в Пакистане от рук террористов погибли, по разным оценкам, от 14 до 17 тыс. человек.

Весной 2016 г. в СМИ была опубликована информация из так называемого "панамского досье" (документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшоров). Согласно этим сведениям, дети Шарифа владели на Британских Виргинских Островах четырьмя офшорами, под управлением которых находилась недвижимость в Лондоне. Осенью 2016 г. оппозиционные партии, заподозрив премьера в коррупции, обратились в Верховный суд страны, после чего началось разбирательство дела. Сам Шариф отверг все обвинения и заявил, что состояние его семьи было заработано законно.

В апреле 2017 г. Верховный суд постановил, что подозрения в коррупции в отношении Шарифа не подкреплены достаточными доказательствами и не могут быть основанием для его отстранения от власти. При этом было принято решение создать специальную комиссию для проведения дальнейшего расследования этого дела, которое продолжалось до июля 2017 г.