Объекты недвижимости посольства США в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2017 г. в ответ на принятие 27 июля Сенатом США закона, ужесточающего санкции в отношении в России, МИД РФ потребовал от Соединенных Штатов уменьшить число дипломатических и технических работников до 455 человек.

Ввиду того, что ранее американские власти в нарушение Венской конвенции изъяли российскую дипсобственность в США, Россия приостановила с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об объектах недвижимости дипломатической миссии США в российской столице.

Здание посольства

С 1953 г. посольство США занимает 10-этажное здание на улице Чайковского (ныне - Новинский бульвар, дом 21-23; Пресненский район Центрального административного округа), возведенное в 1952 г. как жилой дом по проекту Евгения Стамо. В 1969 г. территория посольства была расширена до Конюшковской улицы. Дипмиссия получила ее в безвозмездную аренду на 85 лет (до 2054 г.).

В 1970-х гг. посольство США начало возводить новые постройки на этой территории. Работы по строительству нового главного здания (Большой Девятинский переулок, д. 8) были приостановлены в 1987 г. - по утверждению американской стороны, в готовых стенах были обнаружены подслушивающие устройства. Комплекс был построен в мае 2000 г. Общая площадь участка, по данным Росреестра, составляет 51,9 тыс. кв. м., кадастровая стоимость - 3,1 млрд руб.

Резиденция посла

По адресу Спасопесковский переулок, д. 10 (район Арбат) располагается резиденция посла США в РФ. Это особняк, возведенный в 1915 г. в неоклассическом стиле по проекту Владимира Адамовича. Первым владельцем особняка был русский предприниматель Николай Второв. В 1933 г. американское посольство арендовало здание для резиденции посла, тогда же оно было названо "Спасо-Хаус".

В 1969 г. дипмиссия получила его в безвозмездную аренду, также как и здание посольства, на срок до 2054 г. В особняке останавливались во время визитов в Москву президенты США Дуайт Эйзенхауэр, Ричард Никсон и Рональд Рейган. Общая площадь участка резиденции - 7,1 тыс. кв. м, кадастровая стоимость - 416 млн руб. Площадь здания - 2,6 тыс. кв. м, кадастровая стоимость - 56,8 млн руб.

Дача в Серебряном Бору

Дача посольства США (Таманская улица, д. 107а) расположена в районе Хорошево-Мнёвники Северо-Западного административного округа в северной части Серебряного Бора. Граничит с парком "Ветеран". На даче работники посольства с советских времен проводили пикники и различные мероприятия.

По данным Росреестра, здание дачи имеет площадь 33,4 кв. м. Оно было построено в 2001 г., кадастровая стоимость - 6,8 млн руб. Также на территории расположено нежилое здание площадью 173,5 кв. м, построенное в 2002 г. (кадастровая стоимость - 34,7 млн руб.). Участок в кадастре не размечен.

Склады

Склады посольства США расположены по адресу Дорожная улица, д. 9в (район Чертаново Южное, Южный административный округ). Площадь основного здания - около 2,3 тыс. кв. м., кадастровая стоимость - 48 млн руб. Участок в кадастре не размечен.