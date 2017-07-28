Православные церкви на Украине. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2017 г. президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости признания Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской православной церкви, а также ее "духовной и административной независимости от Москвы и от страны-агрессора".

В настоящее время на территории современной Украины действуют каноническая самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также две крупные неканонические религиозные организации: Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

История православия на территории современной Украины

До Февральской революции 1917 г. единственной православной церковью на территории современной Украины была единая каноническая Православная российская церковь Российской империи (с 1943 г. - Русская православная церковь Московского патриархата, РПЦ МП).

Каноническая православная церковь на территории Украины

В 1918 г. Всероссийский поместный собор образовал на территории Украины церковную область "с особыми преимуществами на началах автономии" или Украинский экзархат Московской патриархии. Его главой стал митрополит Киевский и Галицкий, патриарший экзарх Украины. В 1918 г. этот пост занял митрополит Антоний (Храповицкий). В 1921 г. по указу патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина) украинская автономия была ликвидирована, но Украинский экзархат продолжал существовать как особая единица в составе Русской православной церкви до 1990 г.

25-27 октября 1990 г. Архиерейский собор РПЦ вновь учредил самоуправляющуюся Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая в настоящее время продолжает оставаться единственной канонической православной церковью на Украине. В 1990-1992 гг. главой УПЦ МП был митрополит Филарет (Денисенко). 27 мая 1992 г. Архиерейский собор УПЦ МП сместил Филарета за раскольническую деятельность и избрал митрополитом Киевским и всея Украины Владимира (Сабодана), управляющего делами Московской патриархии.

С августа 2014 г. главой церкви является митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский).

Украинская автокефальная православная церковь

С ростом украинского национализма летом 1917 г. часть православных священников на Украине выступила за создание автокефальной (самостоятельной) церкви, украинизацию богослужения и др. Лидером движения стал протоиерей Василий Липковский. Вскоре он был лишен сана за раскольническую деятельность.

1 января 1919 г. Директория Украинской народной республики во главе с Владимиром Винниченко приняла закон "Об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства". Через своего посла в Турции власти попытались добиться признания УПЦ Константинопольским патриархатом, но успеха не достигли.

Позднее, уже при поддержке советской власти, на Украине были зарегистрированы первые украинские приходы. Московский патриархат во главе с патриархом Тихоном (Белавиным) рассматривал действия сторонников создания автокефальной украинской церкви как раскол.

5 мая 1920 г. представители Всеукраинской православной рады и активисты украинского националистического движения провозгласили Украинскую автокефальную православную церковь. Ни один из православных епископов не принимал участие в принятии этого решения. 14 октября 1921 г. сторонники УАПЦ созвали Всеукраинский православный церковный собор, участниками которого стали 64 священника и 17 диаконов.

Представитель Московского патриарха митрополит Михаил (Ермаков) отказался присутствовать на соборе. Он отверг кандидатуры, предложенные активистами Рады, и заявил: "Я гадюк в епископы не посвящаю". В итоге так называемые украинские епископы были возведены в сан в обход канонических правил, в частности Василий Липковский сам "посвятил" себя в епископы. УАПЦ не была признана ни одной из канонических православных церквей.

До середины 1920-х гг. советские власти поддерживали развитие УАПЦ, надеясь таким образом ослабить Православную российскую церковь. Однако с 1929 г. ОГПУ начало массовые аресты активистов УАПЦ. В 1930 г. организация объявила о самороспуске.

В 1942 г. на территории Украины, находившейся под немецкой оккупацией, деятельность УАПЦ была восстановлена. После отступления немецких войск с Украины представители УАПЦ эмигрировали и основали свои епархии в местах компактного проживания украинской диаспоры, в первую очередь в США и Канаде.

В 1989 г. во Львове было официально провозглашено восстановление УАПЦ. В 1990 г. в Киеве был проведен Поместный собор религиозной организации, принят ее устав, а возвратившийся из эмиграции в США митрополит Мстислав (Скрипник) был провозглашен патриархом Киевским и всея Украины. В настоящее время УАПЦ возглавляет митрополит Макарий (Малетич).

Украинская православная церковь Киевского патриархата

В ноябре 1991 г. митрополит Филарет (Денисенко), возглавлявший Украинскую православную церковь, созвал собор епископов, который обратился к Московской патриархии с просьбой предоставить УПЦ "полную каноническую самостоятельность, то есть автокефалию". Однако вскоре после собора часть иерархов отозвала свои подписи под обращением. В апреле 1992 г. Архиерейский собор РПЦ предложил митрополиту Филарету покинуть свой пост. Тот согласился, пообещав провести выборы нового главы УПЦ. Однако 7 апреля 1992 г., вернувшись в Киев, Филарет объявил о своем отказе подчиняться Московскому патриархату.

27 мая 1992 г. в Харькове собрался собор УПЦ Московского патриархата, который сместил Филарета с должности предстоятеля церкви, лишил его Киевской кафедры и отчислил за штат с запретом служения "впредь до решения Архиерейского Собора Матери-Церкви". 11 июня 1992 г. Архиерейский собор РПЦ постановил "извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире <...> за жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат и шантаж, внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих, клятвопреступление, учинение раскола в Церкви" и др.

Сам Филарет этого решения не признал. Поддержку ему оказали украинские власти, в частности президент Украины Леонид Кравчук. Киевская милиция совместно с членами организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) не допустила в митрополичью резиденцию делегацию УПЦ МП, которая пришла принять дела у низложенного митрополита. Также при поддержке украинских националистов Денисенко сохранил контроль над кафедральным Владимирским собором в Киеве. Кравчук и Президиум Верховной рады объявили незаконными решения харьковского Архиерейского собора УПЦ МП.

Для легитимации собственного статуса Филарет при поддержке украинских властей провел Всеукраинский православный собор, на котором было объявлено об объединении его сторонников с Украинской автокефальной православной церковью в единую Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Филарет стал заместителем главы новой организации, которым был объявлен находящийся в США патриарх УАПЦ Мстислав (Скрипник). Однако настоящего объединения де-факто не произошло: в 1993 г., после смерти Мстислава, большинство представителей УАПЦ покинули Киевский патриархат. 20 октября 1995 г. Филарет был избран патриархом УПЦ КП.

В 1992 г. в ходе поездки в Стамбул (Турция) Филарет безрезультатно пытался договориться о признании УПЦ КП Константинопольским патриархатом. Однако в июле 1993 г. Константинопольский патриарх Варфоломей I (Архондонис) официально заявил, что признает только одного канонического митрополита Киевского - Владимира (Сабодана).

21 февраля 1997 г. на Архиерейском соборе Русской православной церкви Филарет был отлучен от церкви и предан анафеме, поскольку "не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал... раскольническую деятельность".

Статистические данные о конфессиях на Украине

По данным опроса, проведенного в ноябре 2016 г. компанией Ukrainian Sociology Service при Институте социологии Национальной академии наук Украины, 39,4% граждан считают себя прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата. К самопровозглашенному Киевскому патриархату отнесли себя 25,3% опрошенных, к Украинской автокефальной православной церкви - 4,6%.

По данным УПЦ МП, ее прихожанами являются 35 млн верующих (более 80% населения). На начало 2016 г. в структуру церкви входили 53 епархии, 247 монастырей (129 мужских и 118 женских), около 12 тыс. приходов, 17 учебных заведений (Киевская духовная академия, духовные семинарии и училища, богословский университет и кафедра богословия). Крупнейшие монастыри: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра и Свято-Успенская Почаевская лавра.

Согласно "Отчету о сети религиозных организаций на Украине по состоянию на 1 января 2017 г.", опубликованному в июне 2017 г. Министерством культуры страны, УПЦ МП объединяет 12 тыс. 328 религиозных общин. Наибольшее число приходов - в Винницкой (1038) и Хмельницкой (977) областях, наименьшее - во Львовской (71) и Ивано-Франковской (36). УПЦ МП принадлежат 208 монастырей, 19 духовных учебных заведений, 3 тыс. 987 школ, 135 СМИ. Количество священнослужителей - 10 тыс. 289 человек, монашествующих - 4 тыс. 807. Согласно данным отчета Минкультуры Украины, треть всех священнослужителей, две трети всех православных приходов, три четверти всех студентов духовных учебных заведений и почти все православное монашество относятся к УПЦ МП.

Украинская православная церковь Киевского патриархата насчитывает 5 тыс. 114 приходов, 60 монастырей, 18 духовных учебных заведений, 1 тыс. 349 школ, 3 тыс. 479 священнослужителей, 219 монашествующих, 48 СМИ. Больше всего приходов - во Львовской (496) и Киевской (423) областях, меньше всего - в Луганской и Харьковской (по 31).

У Украинской автокефальной православной церкви - 1 тыс. 195 приходов, 13 монастырей, 8 духовных учебных заведений, 305 школ, 709 служителей, 21 монахов, 12 СМИ. Наибольшее число приходов действуют во Львовской (388) и Тернопольской (202) областях, наименьшее - в Донецкой (3) и Одесской (7) областях.

Притеснения канонической православной церкви на Украине

После смены власти на Украине в феврале 2014 г. Киевский патриархат проводит крайне агрессивную политику по отношению к приходам Московского патриархата, системный характер приобрел захват его храмов. По данным УПЦ МП, за 2014-2016 гг. она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.

В Верховной раде были подготовлены два законопроекта - № 4511 "О статусе религиозных организаций" и № 4128 "О свободе совести и религиозных организациях", согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы конфискованы, а деятельность церкви поставлена под контроль государства.

В первом законопроекте, авторами которого стали представители коалиции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", предлагалось назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Кроме того, в одной из статей документа было прописано, что если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами, находящимися в России, власть получит право полностью запретить ее деятельность на территории Украины.

Во втором проекте, подготовленном депутатами "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко" и "Самопомощи", парламентарии предложили законодательно регулировать принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, по решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

Более 300 тыс. граждан Украины подписали требование не допустить принятия в Раде этих документов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к лидерам стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция), генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и папе римскому Франциску с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине.

18 мая 2017 г. под давлением общественности Рада отложила обсуждение законопроектов, однако официальных комментариев о снятии документов с дальнейшего рассмотрения не последовало.