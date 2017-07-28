Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 30 июля 2017 г. в Венесуэле запланированы выборы в Конституционную ассамблею (КА). Этот орган обладает правом менять государственный строй страны и реформировать конституцию. Выборы были назначены на фоне тяжелого внутриполитического кризиса с целью установления мира и национального диалога.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о развитии событий в Венесуэле в 2015-2017 гг.

Предпосылки кризиса

К 2013 г. в Венесуэле начала ухудшаться экономическая ситуация. Причинами этого были как внешние, так и внутренние факторы. С одной стороны, экономика страны ощутила на себе последствия общемирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. С другой стороны, негативно сказались результаты экономической политики президента Уго Чавеса (1999-2013), прежде всего чрезмерные государственные расходы и принудительное поддержание низких цен на ряд товаров в ущерб национальным производителям.

Положение стало критическим после того, как с конца 2014 г. стали падать мировые цены на нефть. Это вызвало тяжелейший кризис в венесуэльской экономике, основным источников доходов которой является экспорт нефти (на нефть и нефтепродукты приходится свыше 90% всего экспорта). По итогам 2015 г. ВВП страны сократился на 5,7%. Несмотря на то что правительство предпринимало попытки стимулировать экономический рост, они не принесли результатов.

Все это привело к падению популярности президента Николаса Мадуро и его администрации. Если в 2013 г. Мадуро одержал победу на выборах, заручившись поддержкой 50,6% населения, то в октябре 2015 г. его популярность упала до 21% (по различным оценкам, по состоянию на начало 2017 г. уровень его поддержки составляет 15-20%). Оппозиционный "Блок демократического единства" (БДЕ), напротив, продолжал отвоевывать политические позиции. На президентских выборах 2013 г. кандидат от БДЕ Энрике Каприлес лишь незначительно уступил Мадуро, получив 49,1% голосов.

В преддверии парламентских выборов в декабре 2015 г. за оппозицию готовы были проголосовать порядка 60% венесуэльцев, тогда как за кандидатов от правительственного "Великого патриотического полюса" - около 30%.

6 декабря 2015 г. в Венесуэле состоялись выборы в Национальную ассамблею (НС; парламент). Они проходили в условиях острого внутриполитического кризиса. Оппозиция требовала обеспечения прозрачности выборов, а Мадуро и его сторонники обвиняли оппозиционеров в попытках организовать массовые беспорядки. По итогам голосования БДЕ завоевал 109 из 167 мест в НС. Еще три мандата получили представители индейских общин из штата Амасонас (им полагается особая квота в парламенте) - сторонники оппозиции.

Тем самым БДЕ заручился квалифицированным большинством в парламенте (оно позволяет отзывать членов Верховного суда, выносить вотум недоверия вице-президенту и министрам, инициировать созыв Конституционной ассамблеи, одобрять проект конституционной реформы). Это стало первой победой оппозиции на парламентских выборах с момента прихода к власти Чавеса в 1999 г. После этого в стране началось противостояние исполнительной и законодательной власти.

Противостояние правительства и парламента

Национальная ассамблея нового созыва начала работу 5 января 2016 г. Перед этим уходящий парламент, контролируемый чавистами (сторонниками Единой социалистической партии Венесуэлы Уго Чавеса и Николаса Мадуро), провел чрезвычайное заседание во время парламентских каникул 23 декабря 2015 г. На нем были назначены 13 новых судей Верховного суда (ВС), лояльных Мадуро. Главный судебный орган страны стал полностью подконтролен правительству. В связи с тем, что конституционная коллегия ВС обладает правом накладывать вето на законы, которые посчитает противоречащими конституции, парламент фактически оказался в подчиненном положении. Сложившаяся ситуация явно нарушала принцип разделения властей.

Еще до начала работы Национальной ассамблеи нового созыва, 31 декабря 2015 г., ВС постановил пересмотреть результаты выборов в штате Амасонас в связи с подозрениями в возможных нарушениях. Тем самым под вопросом оказалась законность мандатов трех депутатов - сторонников "Блока демократического единства", без которых оппозиция лишалась квалифицированного большинства. ВС запретил им приносить присягу, пока не будет доказана правомерность их избрания. В БДЕ отказались признавать решение Верховного суда, ссылаясь на то, что он был сформирован с нарушениями и контролируется правительством.

5 января 2016 г. трое депутатов принесли присягу вместе с остальными парламентариями. После этого депутаты Единой социалистической партии Венесуэлы подали в ВС ходатайство о признании недействительным решений парламента, пока там работают три оппозиционных законодателя, чьи мандаты оспариваются в суде. Ходатайство было удовлетворено. ВС постановил, что все решения парламента, принимаемые и уже принятые, пока в его составе находятся эти три депутата, должны быть объявлены "абсолютно ничтожными". Национальной ассамблее пришлось приостановить работу этих депутатов, чтобы парламент мог выполнять свои функции.

В январе 2016 г. Мадуро ввел в стране чрезвычайное экономическое положение. Президент пошел на этот шаг ввиду острой нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости. Согласно законодательству, подобные указы должны получить предварительное одобрение парламента, но Национальная ассамблея отвергла введение чрезвычайного положения. Верховный суд, со своей стороны, признал указ президента законным и действительным.

Это стало первым случаем блокирования Верховным судом решений парламента. Впоследствии ВС запретил Национальной ассамблее отменять сделанные ранее назначения судей Верховного суда, а также признал неконституционным проект закона об амнистии, в соответствии с которым должны были выйти на свободу политические заключенные, в том числе один из лидеров оппозиции Леопольдо Лопес.

В конце июля 2016 г. Национальная ассамблея приняла решение восстановить мандаты трех оппозиционных парламентариев. 1 августа ВС обвинил парламент "в неуважении к судебной власти", а затем провозгласил "ничтожными" все решения, принимаемые парламентом, пока сохраняется "положение неуважения".

По данным Национальной ассамблеи, с января по октябрь 2016 г. шесть из 10 законопроектов, принятых парламентом, Верховный суд объявил неконституционными. Всего за этот период ВС принял 27 решений, так или иначе ущемляющих полномочия Национальной ассамблеи.

Референдум

Конституция Венесуэлы 1999 г. предусматривает возможность проведения всенародного голосования по досрочному прекращению полномочий президента по прошествии первой половины президентского срока. В конце апреля 2016 г. венесуэльская оппозиция начала процесс сбора подписей для проведения соответствующего плебисцита. Оппозиции было необходимо организовать голосование до 10 января 2017 г., чтобы в стране в случае ухода Мадуро прошли досрочные президентские выборы.

Если бы референдум был проведен позже, то, согласно конституции, после отстранения президента его место занял бы вице-президент, лояльный действующему правительству. Уже ко 2 мая подписи, необходимые на первом этапе процесса, были собраны. По словам оппозиции, инициативу референдума поддержали почти в 10 раз больше требуемого 1% избирателей (или 198 тыс. человек). В итоге им удалось собрать около 2 млн подписей. Однако Национальный избирательный совет (НИС), отвечающий за проверку подлинности подписей, прибегнул к тактике затягивания процесса и только 1 августа завершил их верификацию.

На втором этапе подготовки референдума, согласно законодательству, оппозиции нужно было собрать подписи уже 20% избирателей. На это были выделены три дня - 26-28 октября. Однако 20 октября НИС неожиданно заявил, что второй этап откладывается на неопределенный срок на основании нарушений, якобы выявленных в ходе первого этапа подготовки плебисцита. Это решение привело к новому обострению ситуации в стране.

25 октября 2016 г. Национальная ассамблея проголосовала за рассмотрение вопроса о возможности отстранения Мадуро от власти, обвиняя его в "разорении национальной экономики" и препятствовании проведению референдума. Изучением этого вопроса занялась специальная парламентская комиссия. Вместе с тем, согласно конституции, парламент не обладает подобными полномочиями. В середине ноября Верховный суд постановил, что Национальная ассамблея должна прекратить подготовку к проведению процесса импичмента Мадуро, так как это противоречит конституции.

В конце октября 2016 г. при участии международных посредников была предпринята попытка установления диалога между представителями исполнительной власти и БДЕ для поиска выхода из кризиса. На следующей встрече в ноябре сторонам удалось достичь ряда договоренностей, в частности о мирном сосуществовании, борьбе с экономическим саботажем и обеспечении населения продовольствием. Однако в начале декабря оппозиция отказалась от участия в новом раунде переговоров, сославшись на то, что правительство не выполняло эти обязательства.

9 января 2017 г. парламент принял резолюцию с требованием ухода Мадуро с поста главы государства, которая, однако, не имела юридической силы. Верховный суд признал ее недействительной. В конце января БДЕ заявил, что окончательно прекращает диалог с правительством.

Попытка присвоения полномочий законодательной власти

29 марта 2017 г. Верховный суд Венесуэлы объявил, что берет на себя функции Национальной ассамблеи до тех пор, пока в парламенте будет сохраняться "положение неуважения" к судебной власти. Фактически это наделяло Мадуро неограниченными полномочиями. НС выразила свой протест, назвав эти действия нарушением конституции и государственным переворотом.

После того как генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что присвоение ВС полномочий парламента нарушает конституционный порядок, по инициативе Мадуро был созван Совет по обороне Венесуэлы (высший консультативный орган по вопросам обороны и безопасности, состоящий из представителей всех ветвей власти). Он призвал Верховный суд отменить данную резолюцию, чтобы преодолеть разногласия с генеральной прокуратурой и "сохранить стабильность государственных органов и равновесие властей". 1 апреля решение было аннулировано.

Тем не менее действия ВС привели к новому витку политического кризиса в стране. Ситуацию также усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет, о чем стало известно в начале апреля. С этого времени в стране проходят массовые антиправительственные манифестации, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В конце июня 2017 г. сторонники оппозиции атаковали здание Верховного суда с вертолета, угнанного у полиции. В свою очередь, поддерживающие правительство граждане несколько раз предпринимали попытки осады здания Национальной ассамблеи.

Всего с начала апреля по июль 2017 г. в Венесуэле в ходе беспорядков погибли более 100 человек, около 1,5 тыс. получили травмы, а в отношении нескольких тысяч были возбуждены уголовные дела за совершение различных правонарушений.

Конституционная ассамблея

1 мая 2017 г. Мадуро подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи. Эта возможность предусмотрена 347-й статьей конституции Венесуэлы. Ранее она созывалась в 1999 г. для разработки действующей конституции Венесуэлы. По словам Мадуро, созыв Конституционной ассамблеи Венесуэлы необходим для достижения мира в стране. Национальная ассамблея признала указ президента "ничтожным" и противоречащим основному закону страны, а спикер парламента Хулио Борхес обвинил Мадуро в совершении государственного переворота.

Генеральный прокурор страны подала в Верховный суд три заявления против учреждения Конституционной ассамблеи. По ее словам, 90% населения страны отвергает КА. Однако Ортега не добилась успеха и стала выступать за роспуск действующего состава ВС. В ответ Верховный суд начал процесс в отношении генпрокурора на предмет "грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Ей запретили выезд из страны и заморозили банковские счета.

Несмотря на протесты парламента и генпрокурора, выборы в Конституционную ассамблею были назначены на 30 июля. Разработанный ею проект нового основного закона страны должен быть вынесен на всенародный референдум.

Международная реакция

События в Венесуэле вызвали критику со стороны стран региона и США. После того как Верховный суд объявил о принятии на себя полномочий Национальной ассамблеи, ряд стран Латинской Америки принял решение об отзыве своих послов из Венесуэлы. 12 государств региона, среди которых Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу и Чили, выступили с призывом к диалогу между правительством Венесуэлы и оппозицией.

США ввели новые санкции в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы в связи с нарушением прав человека и "узурпацией законодательной власти". В частности, в список попали восемь членов Верховного суда Венесуэлы, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль, глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена. Помимо этого, 27 июля 2017 г. Госдепартамент США распорядился отозвать членов семей дипломатов, работающих в посольстве США в Каракасе, а им самим разрешил добровольно покинуть Венесуэлу из-за непредсказуемости политической ситуации в стране.

26 апреля Организация американских государств (ОАГ) приняла решение провести заседание глав МИД стран-участниц по ситуации в Венесуэле без ее согласия. В ответ на это 27 апреля Мадуро распорядился начать процедуру вывода страны из ОАГ. Соответствующее заявление на следующий день было направлено генеральному секретарю ОАГ Луису Альмагро. Процедура выхода должна занять два года.