Программа медицинского страхования Obamacare. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июля Сенат Конгресса США отклонил законопроект об отмене ряда ключевых положений программы медицинского страхования. Эта программа была разработана предыдущей администрацией Барака Обамы и получила неофициальное название Obamacare.

За документ проголосовали 49 сенаторов, против - 51. Голоса разделились по партийной принадлежности: республиканцы голосовали "за", демократы - "против". Судьбу документа решили трое сенаторов-республиканцев (в их числе Джон Маккейн), которые присоединились к демократам.

Как пишут американские СМИ, провал голосования стал сильным ударом по позициям президента США Дональда Трампа, так как отмена Obamacare была одним из ключевых пунктов его предвыборной программы.

Obamacare (официально Закон о доступной медицине и защите пациентов; Patient Protection and Affordable Care Act) - стала первой попыткой реформировать медицинскую систему США с середины 1960-х гг. Тогда с целью помощи пенсионерам и малоимущим администрацией президента Линдона Джонсона были созданы государственные программы Medicare и Medicaid. В 1993 г. программу, аналогичную Obamacare, пыталась провести администрация Билла Клинтона. До 2014 г. США были единственной из индустриально развитых стран мира, которая не имела комплексную систему медицинского обеспечения, охватывающую всех граждан.

Obamacare готовилась два года, в 2010 г. была проведена через Конгресс, в котором в то время преобладали демократы, и вступила в силу в январе 2014 г. Еще на стадии разработки она встретила сопротивление с стороны фармацевтического лобби и Республиканской партии. Некоторые из ее положений были признаны Верховным судом несоответствующими конституции.

Основная цель Obamacare - обязательное медицинское страхование для 32 млн американцев, не имеющих медицинского страхового полиса (население страны на 2016 г. - 321,1 млн). В первую очередь это американцы среднего класса, которые не в состоянии приобрести дорогие коммерческие страховки, но при этом их доходы не позволяют им пользоваться программой государственного субсидирования Medicaid для малообеспеченных граждан. Теперь, согласно Obamacare, при покупке страховки им предоставляются льготы.

В связи с тем что приобретение страхового полюса стало обязательным для всех граждан, за отказ от него вводится штраф (в 2014 г. он составлял $95, в 2015 г. - $275, с 2016 г. - около $400). Программа предоставляет лицам младше 26 лет возможность пользоваться страховкой работающих родителей. Она обязывает компании обеспечивать медстраховкой своих работников, которые не имеют ее по ряду причин, а работодатели, предлагающие работникам дорогую страховую программу, получают налоговые льготы. Кроме того, программа предусматривает усовершенствование системы снабжения медикаментами престарелых граждан.

В целом реформа стоимостью $940 млрд рассчитана на 10 лет. Планируется, что в итоге страхованием должно быть охвачено 95% населения страны (в 2008 г. - 84%). К 2017 г. программой воспользовались 20 млн граждан США.

Ожидается, что реформа поможет снизить расходы на отдельного пациента и инвестировать в медицину больше средств, а также создаст несколько сотен рабочих мест. Ее разработчики подсчитали, что благодаря реформе в течение 10 лет удастся сократить дефицит бюджета на $138 млрд (в настоящее время $587 млрд) и в последующее десятилетие - еще на $1,2 трлн.

Однако противники реформы считают, что Obamacare лишь усилила нагрузку на федеральный бюджет и сделала медицинские услуги еще дороже - расходы американцев на медобслуживание выросли на 5,3%.

Первую попытку пересмотреть программу Obamacare республиканцы сделали в начале января 2017 г., однако тогда президент Обама наложил на законопроект вето. Трамп подписал указ о частичной приостановке этой программы уже 22 января. Обе палаты Конгресса, контролируемые республиканцами, высказались за начало процедуры отмены Obamacare. 4 мая за законопроект об отмене значительной части льготного страхования программы проголосовала Палата представителей. Одновременно с отменой Obamacare администрация Трампа предлагает провести реформу, разработанную Республиканской партией (по предварительным оценкам, она оставит без медицинской страховки порядка 62 млн жителей страны).