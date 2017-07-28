Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Программа медицинского страхования Obamacare. Досье

Биографии и справки
28 июля, 20:51 UTC+3

27 июля Сенат Конгресса США отклонил законопроект об отмене ряда ключевых положений программы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Molly Riley

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июля Сенат Конгресса США отклонил законопроект об отмене ряда ключевых положений программы медицинского страхования. Эта программа была разработана предыдущей администрацией Барака Обамы и получила неофициальное название Obamacare.

За документ проголосовали 49 сенаторов, против - 51. Голоса разделились по партийной принадлежности: республиканцы голосовали "за", демократы - "против". Судьбу документа решили трое сенаторов-республиканцев (в их числе Джон Маккейн), которые присоединились к демократам.

Смотрите также
Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл

"Пусть Obamacare рухнет сама": почему Сенат США не смог отменить главную реформу Обамы

Как пишут американские СМИ, провал голосования стал сильным ударом по позициям президента США Дональда Трампа, так как отмена Obamacare была одним из ключевых пунктов его предвыборной программы.

Obamacare (официально Закон о доступной медицине и защите пациентов; Patient Protection and Affordable Care Act) - стала первой попыткой реформировать медицинскую систему США с середины 1960-х гг. Тогда с целью помощи пенсионерам и малоимущим администрацией президента Линдона Джонсона были созданы государственные программы Medicare и Medicaid. В 1993 г. программу, аналогичную Obamacare, пыталась провести администрация Билла Клинтона. До 2014 г. США были единственной из индустриально развитых стран мира, которая не имела комплексную систему медицинского обеспечения, охватывающую всех граждан.

Obamacare готовилась два года, в 2010 г. была проведена через Конгресс, в котором в то время преобладали демократы, и вступила в силу в январе 2014 г. Еще на стадии разработки она встретила сопротивление с стороны фармацевтического лобби и Республиканской партии. Некоторые из ее положений были признаны Верховным судом несоответствующими конституции.

Основная цель Obamacare - обязательное медицинское страхование для 32 млн американцев, не имеющих медицинского страхового полиса (население страны на 2016 г. - 321,1 млн). В первую очередь это американцы среднего класса, которые не в состоянии приобрести дорогие коммерческие страховки, но при этом их доходы не позволяют им пользоваться программой государственного субсидирования Medicaid для малообеспеченных граждан. Теперь, согласно Obamacare, при покупке страховки им предоставляются льготы.

В связи с тем что приобретение страхового полюса стало обязательным для всех граждан, за отказ от него вводится штраф (в 2014 г. он составлял $95, в 2015 г. - $275, с 2016 г. - около $400). Программа предоставляет лицам младше 26 лет возможность пользоваться страховкой работающих родителей. Она обязывает компании обеспечивать медстраховкой своих работников, которые не имеют ее по ряду причин, а работодатели, предлагающие работникам дорогую страховую программу, получают налоговые льготы. Кроме того, программа предусматривает усовершенствование системы снабжения медикаментами престарелых граждан.

Смотрите также

Obamacare-лайт: чем республиканцы предлагают заменить реформу здравоохранения Барака Обамы

В целом реформа стоимостью $940 млрд рассчитана на 10 лет. Планируется, что в итоге страхованием должно быть охвачено 95% населения страны (в 2008 г. - 84%). К 2017 г. программой воспользовались 20 млн граждан США.

Ожидается, что реформа поможет снизить расходы на отдельного пациента и инвестировать в медицину больше средств, а также создаст несколько сотен рабочих мест. Ее разработчики подсчитали, что благодаря реформе в течение 10 лет удастся сократить дефицит бюджета на $138 млрд (в настоящее время $587 млрд) и в последующее десятилетие - еще на $1,2 трлн.

Однако противники реформы считают, что Obamacare лишь усилила нагрузку на федеральный бюджет и сделала медицинские услуги еще дороже - расходы американцев на медобслуживание выросли на 5,3%.

Первую попытку пересмотреть программу Obamacare республиканцы сделали в начале января 2017 г., однако тогда президент Обама наложил на законопроект вето. Трамп подписал указ о частичной приостановке этой программы уже 22 января. Обе палаты Конгресса, контролируемые республиканцами, высказались за начало процедуры отмены Obamacare. 4 мая за законопроект об отмене значительной части льготного страхования программы проголосовала Палата представителей. Одновременно с отменой Obamacare администрация Трампа предлагает провести реформу, разработанную Республиканской партией (по предварительным оценкам, она оставит без медицинской страховки порядка 62 млн жителей страны). 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
Ту-95МС
3
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в Хельсинки
2
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
3
США отказались говорить, сколько человек работает в составе американской дипмиссии в РФ
4
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
5
Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
КНДР произвела пуск баллистической ракеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама