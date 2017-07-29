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Сухогруз Anda. Досье

Биографии и справки
29 июля, 11:40 UTC+3

Судно перевернулось в 40 км от Алупки, на борту находились девять человек, восемь из которых спасены

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© МЧС России/ТАСС, архив

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 июля 2017 г. Главное управление МЧС по Республике Крым сообщило, что в 40 км южнее г. Алупки в нейтральных водах потерпел крушение сухогруз Anda, следовавший под флагом Того и перевозивший пшеницу.

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На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Восемь из них спасены, судьба еще одного моряка остается неизвестной. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об этом судне.

Anda - сухогрузный теплоход. Был построен в 1981 г. в Германии на верфи Jansen в г. Лере (Нижняя Саксония). Радиопозывной - 5VBU3, идентификационный номер в системе Международной морской организации - IMO 8027638.

Наибольшая длина судна - 96 м, ширина - 14 м, осадка - 3,9 м, дедвейт - 4 тыс. 245 т. Максимальная скорость - 13,9 узла (около 26 км/ч).

История службы сухогруза

Первоначально носил название Vela, впоследствии переименовывался в Odin и Stadt Papenburg. Название Anda носит с 2003 г. До 2012 г. принадлежал немецким владельцам, ходил под флагом Германии или Мальты. В 2012 г. был продан румынской компании BIA Shipping и сменил регистрацию на Того. С мая 2017 г. принадлежит турецкой компании Adnan Denizcilik. Порт приписки - Ломе.

В июля 2014 г. украинские власти обвинили владельцев сухогруза в нарушении установленной этой страной блокады Крыма, заявив, что арестуют Anda и другие суда его владельца в случае захода в порты Украины. Впоследствии украинские СМИ сообщали, что сухогруз продолжал заходить в порты Крыма, в том числе Керчь и использовался для перевозки металлолома на переплавку в Турцию.

6 июля 2017 г. сухогруз вышел из румынского порта Мидия и направился в порт Кавказ (Краснодарский край, Россия), откуда вышел 27 июля с грузом пшеницы. По данным сайта www.marinetraffic.com, Anda направлялся в Триполи (Ливия).

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