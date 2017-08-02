Новый директор ФБР Кристофер Рей

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа Сенат Конгресса США большинством голосов утвердил юриста Кристофера Рея новым руководителем Федерального бюро расследований (ФБР). Прежнего главу ФБР Джеймса Коми американский лидер Дональд Трамп отправил в отставку 9 мая, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой.

Кристофер Рей (Christopher Wray) родился 17 декабря 1966 г. в Нью-Йорке (США). В 1989 г. окончил Йельский университет, а в 1992 г. получил степень доктора юриспруденции в Йельской школе права. В годы учебы был редактором юридического журнала университета.

В 1992-1993 гг. служил в одном из апелляционных судов штата Джорджия. В 1993 г. занялся частной практикой в столице этого штата Атланте.

В 1997-2001 гг. был помощником прокурора по северному округу в штате Джорджия.

В 2001-2003 гг. работал в Министерстве юстиции, где сначала занимал должность помощника, а затем первого помощника заместителя генерального прокурора.

В 2003 г. президент США Джордж Буш (мл.) назначил Рея помощником генпрокурора и начальником отдела по уголовным делам (был единогласно утвержден Сенатом). В этой должности Рей руководил расследованиями, судебными преследованиями и разработкой политики в таких областях уголовного права, как мошенничество с ценными бумагами, коррупция, нарушения торговых санкций, преступления, связанные с банковской тайной и отмыванием денег. Занимал пост до 2005 г.

На госслужбе Рей участвовал во многих громких процессах - как внутренних, так и международных, в частности, в делах, связанных с терактами 11 сентября 2001 г. В 2004 г. Рей возглавлял межведомственную рабочую группу по делу компании Enron. Тогда в ходе следствия было установлено, что руководство фирмы фальсифицировало отчетность, завышая данные о доходах с целью повышения котировок ценных бумаг на бирже. В 2001 г. акции компании обесценились, что привело к банкротству. Это одно из крупнейших за всю историю США банкротств повлекло тяжелые последствия для экономики страны - около 20 тыс. служащих остались без работы, десятки тысяч вкладчиков потеряли деньги.

После ухода с госслужбы Рей вернулся к частной практике. С 2005 г. является партнером международной юридической фирмы King & Spalding (имеет около 100 отделений). Юристы этой фирмы обслуживают множество компаний из разных стран, в том числе из России (по данным СМИ, к ним относятся "Роснефть" и "Газпром").

Рей специализировался на экономических и внутренних расследованиях. Среди его клиентов - компании, входящие в список крупнейших в США по версии журнала Fortune, несколько международных фармацевтических и энергетических компаний. В 2013 г. Рей представлял интересы губернатора Нью-Джерси Криса Кристи в деле, связанном с незаконным перекрытием движения по автомобильному мосту Джорджа Вашингтона через реку Гудзон.

Начиная с 2008 г. Рей поддерживал кандидатов от Республиканской партии, пожертвовав им около $35 тыс. Во время избирательной кампании 2016 г. пожертвований не делал.

7 июня 2017 г. Трамп объявил о намерении назначить Рея на пост директора ФБР. "Я представлю на должность нового главы ФБР Кристофера Рея. Человека с безупречным послужным списком", - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Назначение приветствовали как демократы, так и республиканцы. 27 июня президент внес кандидатуру на утверждение Сената Конгресса США. 1 августа Сенат большинством голосов утвердил Рея новым руководителем ФБР. За его назначение проголосовали 92 сенатора, против - лишь пятеро (трое отсутствовали). Несмотря на довольно широкую поддержку политического класса, выполнение новых обязанностей обещает стать для Рея достаточно трудным, поскольку ему придется возглавить расследование о предполагаемых связях команды Трампа с Россией в ходе избирательной кампании 2016 г.

В июне на сенатских слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры, Рей заявил, что, по его мнению, Россия вмешивалась в президентские выборы в США. На провокационный вопрос, что он будет делать, если президент Трамп будет оказывать на него давление, ответил, что попытается поговорить с ним, а в случае неудачи уйдет в отставку.

В 2005 г. получил премию Эдмунда Рэндольфа - высшую награду американских юристов, а в 2016 г. - звание "юрист года" в Атланте.

С 1989 г. женат на Хелен Гаррисон Хауэлл (Helen Garrison Howell), у них двое детей.