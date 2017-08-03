Грин-карты США. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа президент США Дональд Трамп представил в Белом доме законопроект о новом порядке выдачи вида на жительство - так называемых грин-карт. Он назвал эту инициативу "одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека", подчеркнув, что она "защитит американских рабочих и налогоплательщиков".

Что такое грин-карта

Грин-карта (дословно "зеленая карта", англ. green card, официальное название - United States Permanent Resident Card) - удостоверение личности, подтверждающее право на постоянное жительство и разрешающее трудоустройство в стране лицам, не являющимся ее гражданами.

Обладатель грин-карты практически приравнивается к гражданину США - он может жить и работать в любом штате, владеть недвижимостью, учиться в государственной школе, получать пособия, выезжать из страны и возвращаться обратно, однако не может участвовать в выборах и стать членом жюри присяжных. При этом он обязан платить налоги и встать на воинский учет, если он мужчина призывного возраста. По прошествии пяти лет грин-карта открывает возможность для получения американского гражданства.

Документ появился в результате принятия в 1940 г. "Акта о регистрации иностранцев". После Второй мировой войны бланки удостоверений были зеленого цвета. С середины 1960-х гг. они неоднократно меняли дизайн, а в 2010 г. грин-карты вновь стали зелеными.

Кто может получить грин-карту

Основанием для получения грин-карты является воссоединение семей, заключение брака с гражданином США, подача ходатайства американским работодателем, получение убежища или статус беженца, вложения в экономику (от $500 тыс.). Такие заявки могут рассматривать от полугода до нескольких лет.

Лотерея

Для остальных желающих получить вид на жительство существует возможность выиграть его в особой лотерее, которая с 1990-х гг. ежегодно проводится американским правительством для привлечения иммигрантов из тех стран, которые недостаточно представлены в США. Такую возможность предусматривает закон об иммиграции 1990 г.

Регистрация в лотерее бесплатна. Для участия необходимо иметь среднее образование или как минимум двухлетний опыт работы, требующий предварительного обучения. На сайте лотереи заявитель должен заполнить информацию о себе, супруге и детях до 21 года, ответить на ряд вопросов и предоставить фото. Победители определяются методом случайной выборки компьютером. Список стран-участниц год от года меняется - в розыгрыше не принимают участие граждане тех стран, из которых в США за последние пять лет въехало более 50 тыс. иммигрантов (например, в лотерее не участвуют Индия, Китай, Мексика, Вьетнам, россияне не участвовали в розыгрыше с 2005 по 2009 гг. - прим. ТАСС). Выигравшие грин-карту могут получить ее в том же финансовом году, когда проводится лотерея (в США он начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября следующего года). Выдачей удостоверений занимается иммиграционная служба США.

Ежегодно в США въезжает на постоянное место жительства в среднем 1 млн человек, из них доля получивших грин-карты в результате лотереи (около 50 тыс. в год) составляет около 5%.

Какие изменения могут внести

Представленный в Белом доме законопроект предлагает ликвидировать нынешнюю систему розыгрыша грин-карт. По мнению Трампа, в течение последних десятилетий в США приезжали люди с низкой квалификацией. Законопроект вводит порядок, в соответствии с которым предпочтение будет отдаваться тем претендентам, которые говорят по-английски, материально обеспечивают себя и свои семьи и обладают навыками, которые полезны для экономики страны.