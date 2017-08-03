Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грин-карты США. Досье

Биографии и справки
3 августа, 18:30 UTC+3

Ежегодно в США въезжают на ПМЖ около 1 млн человек, при этом 5% из них стали обладателями грин-карты в результате лотереи

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа президент США Дональд Трамп представил в Белом доме законопроект о новом порядке выдачи вида на жительство - так называемых грин-карт. Он назвал эту инициативу "одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека", подчеркнув, что она "защитит американских рабочих и налогоплательщиков".

Что такое грин-карта

Грин-карта (дословно "зеленая карта", англ. green card, официальное название - United States Permanent Resident Card) - удостоверение личности, подтверждающее право на постоянное жительство и разрешающее трудоустройство в стране лицам, не являющимся ее гражданами.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Импортозамещение по-американски: поможет ли протекционизм экономике США

Обладатель грин-карты практически приравнивается к гражданину США - он может жить и работать в любом штате, владеть недвижимостью, учиться в государственной школе, получать пособия, выезжать из страны и возвращаться обратно, однако не может участвовать в выборах и стать членом жюри присяжных. При этом он обязан платить налоги и встать на воинский учет, если он мужчина призывного возраста. По прошествии пяти лет грин-карта открывает возможность для получения американского гражданства.

Документ появился в результате принятия в 1940 г. "Акта о регистрации иностранцев". После Второй мировой войны бланки удостоверений были зеленого цвета. С середины 1960-х гг. они неоднократно меняли дизайн, а в 2010 г. грин-карты вновь стали зелеными.

Кто может получить грин-карту

Основанием для получения грин-карты является воссоединение семей, заключение брака с гражданином США, подача ходатайства американским работодателем, получение убежища или статус беженца, вложения в экономику (от $500 тыс.). Такие заявки могут рассматривать от полугода до нескольких лет.

Лотерея

Для остальных желающих получить вид на жительство существует возможность выиграть его в особой лотерее, которая с 1990-х гг. ежегодно проводится американским правительством для привлечения иммигрантов из тех стран, которые недостаточно представлены в США. Такую возможность предусматривает закон об иммиграции 1990 г.

Смотрите также

Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США

Регистрация в лотерее бесплатна. Для участия необходимо иметь среднее образование или как минимум двухлетний опыт работы, требующий предварительного обучения. На сайте лотереи заявитель должен заполнить информацию о себе, супруге и детях до 21 года, ответить на ряд вопросов и предоставить фото. Победители определяются методом случайной выборки компьютером. Список стран-участниц год от года меняется - в розыгрыше не принимают участие граждане тех стран, из которых в США за последние пять лет въехало более 50 тыс. иммигрантов (например, в лотерее не участвуют Индия, Китай, Мексика, Вьетнам, россияне не участвовали в розыгрыше с 2005 по 2009 гг. - прим. ТАСС). Выигравшие грин-карту могут получить ее в том же финансовом году, когда проводится лотерея (в США он начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября следующего года). Выдачей удостоверений занимается иммиграционная служба США.

Ежегодно в США въезжает на постоянное место жительства в среднем 1 млн человек, из них доля получивших грин-карты в результате лотереи (около 50 тыс. в год) составляет около 5%.

Какие изменения могут внести

Представленный в Белом доме законопроект предлагает ликвидировать нынешнюю систему розыгрыша грин-карт. По мнению Трампа, в течение последних десятилетий в США приезжали люди с низкой квалификацией. Законопроект вводит порядок, в соответствии с которым предпочтение будет отдаваться тем претендентам, которые говорят по-английски, материально обеспечивают себя и свои семьи и обладают навыками, которые полезны для экономики страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
11
Армейские международные игры. Досье
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое пострадавших в ДТП на Кубани детей находятся в тяжелом состоянии
2
Медведчук: от принятого в США закона о санкциях против России пострадает Украина
3
Техник Мособлсуда будет поощрен за мужество при перестрелке с бандой GTA
4
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
5
Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в фильмах о Гарри Поттере
6
Глава МИД Германии считает, что Россия вновь поворачивается в сторону Европы
7
Ассоциация европейского бизнеса выступила против санкций США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама