Уголовное дело в отношении экс-сенатора Константина Цыбко. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 августа 2017 г. городской суд г. Озерска Челябинской области вынес обвинительный приговор бывшему члену Совета Федерации РФ по делу о получении взятки. Константину Цыбко было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 70 млн руб.

Цыбко стал первым и к настоящему времени единственным российским сенатором, лишенным парламентского иммунитета и осужденным по уголовному делу.

Кто такой Константин Цыбко

Константин Цыбко (род. 1974) был наделен в декабре 2010 г. полномочиями члена Совета Федерации РФ, представителя от Законодательного собрания Челябинской области. В верхней палате российского парламента он занимал пост заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

До своего назначения в Совфед Цыбко с августа 2010 г., работал помощником губернатора Челябинской области Михаила Юревича, одновременно исполнял полномочия депутата регионального парламента на непостоянной основе. В январе 2014 г. президент РФ Владимир Путин отправил Михаила Юревича в отставку. Позднее в 2017 г. в отношении экс-губернатора было заведено уголовное дело по факту получения взятки.

Обвинения в получении взятки

2 июня 2014 г. в Совет Федерации поступило представление генерального прокурора РФ о даче согласия на лишение неприкосновенности Цыбко и возбуждении в отношении него уголовного дела. Вопрос о снятии с сенатора иммунитета был инициирован Следственным комитетом РФ по итогам процессуальной проверки, проведенной Уральским следственным управлением.

Проверка была организована на основе показаний сити-менеджера Озерска Челябинской области Евгения Тарасова. Летом 2012 г. он был арестован по подозрению в растрате государственного имущества. В ходе следствия Тарасов сообщил, что похитил деньги из городского бюджета по указанию Цыбко, лоббировавшего его назначение на пост сити-менеджера. 25 апреля 2013 г. Тарасов был признан виновным в растрате 22,5 млн руб. и приговорен Озерским городским судом к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб. (позднее срок сокращен до 4 лет; в сентябре 2014 г. освобожден условно-досрочно).

Прокуратура инкриминировала Цыбко совершение преступления по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в период с ноября 2011 по февраль 2012 г. сенатор получил 17,5 млн руб. от Тарасова за оказание содействия в назначении его на должность главы Озерска. Кроме того, с февраля по май 2012 г. Цыбко получил еще 10 млн руб. от предпринимателя, владельца треста "Магнитострой" Олега Лакницкого "за лоббирование его бизнес-интересов".

Как было установлено, сенатор неоднократно обращался к должностным лицам Челябинской области и Озерского городского округа с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказания населению транспортных и информационных услуг через фирмы, подконтрольные Лакницкому. Позднее, 27 апреля 2015 г., Ленинский районный суд Магнитогорска признал Лакницкого виновным в даче взятки сенатору и приговорил его к штрафу в размере 30 млн руб. по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

Сам Цыбко все предъявленные обвинения отверг, назвав их "клеветой" со стороны Тарасова и следственных органов.

Снятие неприкосновенности

17 июня 2014 г. профильные комитеты Совета Федерации - по регламенту и конституционному законодательству - рекомендовали палате дать согласие Генпрокуратуре на снятие неприкосновенности с Цыбко. Однако на следующий день в ходе заседания сенаторы не смогли прийти к единодушному решению и отложили рассмотрение вопроса. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что "впервые за 20 лет снимается неприкосновенность с сенатора". Она заявила, что если палата не даст согласия Генпрокуратуре, то окажет Цыбко "медвежью услугу", поскольку он должен "вступить в процесс и доказать, что невиновен".

25 июня 2014 г. Совет Федерации лишил Цыбко неприкосновенности. За это решение проголосовали 136 членов верхней палаты, пять были против, девять воздержались. Позже Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания расследования.

В ноябре 2014 г. в СМИ появилась информация о том, что Цыбко скрывается от следствия в Израиле. Однако сам сенатор заявил, что находится за границей на лечении, и уже в начале декабря 2014 г. вернулся в Россию.

Следствие и обвинительное заключение

6 декабря 2014 г. в отношении Цыбко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Через несколько дней, 12 декабря, Следственный комитет предъявил ему обвинение в получении взятки на общую сумму 27,5 млн руб. В апреле 2015 г. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество семьи Цыбко (две квартиры и гараж в Москве), которое, по версии следствия, было приобретено на средства, полученные в виде взятки.

Были проведены очные ставки экс-сенатора с Тарасовым и Лакницким, которые дали против него показания. По делу также допросили вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, который руководил штабом Цыбко во время его кампании по выборам в заксобрание области (в марте 2015 г. Сандаков был арестован по обвинению во взятке и мошенничестве).

23 сентября 2015 г. у Цыбко истек срок полномочий члена Совета Федерации. Его место в верхней палате парламента занял Олег Цепкин.

24 сентября 2015 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сенатора по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Судебный процесс

Уголовное дело было направлено в Челябинский областной суд. 20 октября 2015 г. по ходатайству обвинения дело было передано в городской суд Озерска. Первое предварительное судебное заседание состоялось в Озерске 18 января 2016 г. Рассмотрение дела по существу началось 27 января 2016 г. Обвинение требовало назначить Цыбко наказание в виде 14 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 млн руб.

4 июля 2017 г. Цыбко выступил в Озерском городском суде с последним словом.