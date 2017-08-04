Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 августа 2017 г. на руднике "Мир" произошла авария. Проводится эвакуация 90 человек.

Рудник используется для добычи алмазов из кимберлитовой трубки "Мир". Это месторождение расположено в долине реки Ирэлях в 850 км к западу от Якутска. Относится к коренным месторождениям (ценные породы не подверглись преобразованию близ земной поверхности).

Представляет собой трубообразный канал, в котором, в результате вулканического извержения, произошедшем около 362 млн лет назад, застыла магматическая порода - кимберлит. Относится к Мало-Ботубинскому кимберлитовому району, отличается высокой алмазоносностью.

История

Месторождение было открыто 13 июня 1955 г. 132-й поисковой партией Амакинской геологической экспедиции - Юрием Хабардиным (руководитель отряда), Екатериной Елагиной и Владимиром Авдеенко. В тот же день геологи выслали кодированную радиограмму: "Закурили трубку мира, табак отличный" - за месторождением решено было оставить название "Мир". За его открытие Хабардин был удостоен в 1957 г. Ленинской премии.

В июне 1957 г. на месторождении была начата добыча открытым способом. При нем был построен горнообогатительный комбинат (Мирнинский ГОК) и новый город - Мирный. В 1969 г. к юго-западу от трубки "Мир" было открыто еще одно алмазное месторождение - "Интернациональное".

23 декабря 1980 г. в трубке "Мир" был добыт крупнейший в России алмаз - "XXVI съезд КПСС". Он весит 342,5 карата (более 68 г), хранится в Алмазном фонде.

Добыча карьерным способом на месторождении была прекращена в июне 2001 г. К тому времени карьер достиг в глубину 525 м с диаметром 1,2 км.

Рудник, показатели

С 21 апреля 2009 г. добыча руды ведется на подземном руднике под карьером. В перспективе добыча будет вестись на глубинах более 1 км под поверхностью.

Добычу на руднике и переработку на Мирнинском ГОКе ведет корпорация "Алроса".

В 2016 г. рудник вышел на проектную мощность 1 млн т руды в год.

Объем добычи алмазов в 2016 г. составил 3,19 млн карат. По состоянию на 1 января 2017 г. запасы рудника оцениваются в 37,7 млн тонн руды и 135 млн карат алмазов.

Аварии

С 2009 г. СМИ сообщали о пяти авариях на руднике "Мир". Всего в результате аварий погибли двое рабочих, травмы получили шестеро.

9 октября 2012 г. в руднике произошел обвал горной породы, 109 работников выбрались из шахты самостоятельно, одного рабочего завалило, он получил ушиб грудной клетки.

5 апреля 2013 г. один человек пострадал в результате обвала породы.

15 апреля 2013 г. в ходе проходческих работ из-за обвала породы погиб рабочий.

13 апреля 2015 г. при ремонте водоотводной системы произошел прорыв, в результате которого погиб горный мастер, трое рабочих пострадали.

29 июля 2017 г. горная порода завалила погрузочную машину в штрек-ленте. В результате пострадал рабочий.