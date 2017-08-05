Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Досье

Во время совещания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, 2014 год © Владимир Смирнов/ТАСC

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 августа 2017 г. в Кирове состоится заседание Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об этом консультативном органе.

Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления был образован указом президента РФ Владимира Путина от 2 ноября 2007 г.

Задачи

Среди основных задач Совета - подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере местного самоуправления и определение приоритетных направлений ее реализации; обеспечение взаимодействия органов власти федерального, регионального и муниципального уровня; экспертиза проектов федеральных законов и иных нормативных актов, затрагивающих сферу местного самоуправления.

История

В новейшей истории России впервые совет по местному самоуправлению при главе государства был создан указом президента РФ Бориса Ельцина 24 августа 1995 г. и действовал до 29 мая 1997 г. Главой консультативного органа был назначен председатель правительства РФ Виктор Черномырдин, а его сопредседателями - Серей Филатов (руководитель Администрации президента РФ), Иван Рыбкин (спикер Госдумы РФ) и Виктор Шумейко (председатель Совета Федерации РФ).

29 мая 1997 г. Совет по местному самоуправлению был реорганизован и просуществовал до 28 мая 2004 г. Согласно новому положению, его председателем стал глава государства. Институт сопредседателей отменялся.

Структура и руководство

Согласно действующему положению, пост председателя Совета по развитию местного самоуправления занимает президент РФ. Заместителем председателя является премьер- министр РФ Дмитрий Медведев. Функции ответственного секретаря Совета выполняет начальник Управления Администрации президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин.

Состав консультативного органа разделен на три части: федеральную, региональную и муниципальную. В первую входят 13 человек, в том числе руководители Администрации президента, федеральные министры, руководители профильных комитетов Госдумы и др.

В региональной части Совета восемь человек - главы и председатели законодательных собраний субъектов РФ. Муниципальная часть представлена 27 мэрами российских городов и главами сельских поселений. Текущий состав Совета утвержден указом президента РФ от 29 марта 2017 г.

Для решения текущих вопросов деятельности в составе Совета действует президиум из 15 человек во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Его заместитель - первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Президиум готовит повестку заседаний Совета, решает вопросы, связанные с привлечением экспертов и аналитиков (работают в рабочих группах при Совете). Кроме того, президиум контролирует реализацию принятых на заседании Совета по развитию местного самоуправления решений.

Обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация президента РФ.

Заседания Совета с 2010 г.

5 октября 2010 г. на заседании под председательством президента РФ Дмитрия Медведева обсуждались вопросы благоустройства территорий, повышения качества жилищно-коммунального обслуживания.

31 января 2013 г. заседание Совета, которое вел президент РФ Владимир Путин, речь шла о вопросах совершенствования правового регулирования контрольно- надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления.