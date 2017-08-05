Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 5 августа 2017 г. в Кирове состоится заседание Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об этом консультативном органе.
Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления был образован указом президента РФ Владимира Путина от 2 ноября 2007 г.
Среди основных задач Совета - подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере местного самоуправления и определение приоритетных направлений ее реализации; обеспечение взаимодействия органов власти федерального, регионального и муниципального уровня; экспертиза проектов федеральных законов и иных нормативных актов, затрагивающих сферу местного самоуправления.
В новейшей истории России впервые совет по местному самоуправлению при главе государства был создан указом президента РФ Бориса Ельцина 24 августа 1995 г. и действовал до 29 мая 1997 г. Главой консультативного органа был назначен председатель правительства РФ Виктор Черномырдин, а его сопредседателями - Серей Филатов (руководитель Администрации президента РФ), Иван Рыбкин (спикер Госдумы РФ) и Виктор Шумейко (председатель Совета Федерации РФ).
29 мая 1997 г. Совет по местному самоуправлению был реорганизован и просуществовал до 28 мая 2004 г. Согласно новому положению, его председателем стал глава государства. Институт сопредседателей отменялся.
Согласно действующему положению, пост председателя Совета по развитию местного самоуправления занимает президент РФ. Заместителем председателя является премьер- министр РФ Дмитрий Медведев. Функции ответственного секретаря Совета выполняет начальник Управления Администрации президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин.
Состав консультативного органа разделен на три части: федеральную, региональную и муниципальную. В первую входят 13 человек, в том числе руководители Администрации президента, федеральные министры, руководители профильных комитетов Госдумы и др.
В региональной части Совета восемь человек - главы и председатели законодательных собраний субъектов РФ. Муниципальная часть представлена 27 мэрами российских городов и главами сельских поселений. Текущий состав Совета утвержден указом президента РФ от 29 марта 2017 г.
Для решения текущих вопросов деятельности в составе Совета действует президиум из 15 человек во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Его заместитель - первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Президиум готовит повестку заседаний Совета, решает вопросы, связанные с привлечением экспертов и аналитиков (работают в рабочих группах при Совете). Кроме того, президиум контролирует реализацию принятых на заседании Совета по развитию местного самоуправления решений.
Обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация президента РФ.
5 октября 2010 г. на заседании под председательством президента РФ Дмитрия Медведева обсуждались вопросы благоустройства территорий, повышения качества жилищно-коммунального обслуживания.
31 января 2013 г. заседание Совета, которое вел президент РФ Владимир Путин, речь шла о вопросах совершенствования правового регулирования контрольно- надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления.