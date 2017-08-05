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Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Досье

Биографии и справки
5 августа, 13:11 UTC+3

День Хиросимы отмечается 6 августа, когда атомная бомба Little Boy была сброшена на город с борта американского бомбардировщика

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© EPA/DIVYAKANT SOLANKI

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 августа отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, также известный как День Хиросимы. Эта неофициальная памятная дата приурочена ко дню первого боевого применения ядерного оружия в Хиросиме в 1945 г., а также к первой международной конференции за запрещение ядерного оружия, проведенной в этом японском городе в 1955 г.

Атомная бомбардировка

26 июля 1945 г. в ходе Потсдамской конференции правительствами Великобритании, США и Китая была принята Потсдамская декларация, содержавшая требования безоговорочной капитуляции Японии.

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Японское правительство отклонило ее требования. К этому времени приказ об атомной бомбардировке, отданный президентом США Гарри Трумэном, уже был готов. Он предписывал осуществить атомную бомбардировку одного из японских городов - Хиросимы, Кокуры, Ниигаты или Нагасаки - в ближайшее время при наступлении безоблачной погоды.

В ночь на 6 августа 1945 г. бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress Enola Gay с атомной бомбой Little Boy на борту вылетел с одного из Марианских островов. Машиной управлял командир 509-й смешанной группы 20-й воздушной армии США полковник Пол Тиббетс. Сбросить бомбу было необходимо при визуальном контроле. По сообщениям самолетов-разведчиков, над Кокурой и Нагасаки была сильная облачность, поэтому бомбардировщик направился к Хиросиме.

Японские радары засекли приближение американских самолетов, однако в целях экономии топлива японские истребители не были посланы на перехват бомбардировщика и небольшой группы сопровождения.

В 08:15 по местному времени Boeing B-29 с высоты 9 тыс. метров сбросил на город атомную бомбу, содержавшую 64 кг обогащенного урана. Она взорвалась на высоте 580 м. Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. В результате было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек. В результате непосредственного воздействия взрыва погибли 70-80 тыс. человек, из-за его последствий, в том числе от лучевой болезни, к концу 1945 г. число жертв составило от 90 тыс. до 166 тыс. человек.

9 августа 1945 г. была произведена бомбардировка города Нагасаки с населением порядка 200 тыс. человек. В результате непосредственного воздействия взрыва погибли от 30 тыс. до 40 тыс. человек.

Мемориалы

В Хиросиме устояли всего несколько железобетонных и кирпичных строений, в их числе здание выставочного центра городской торгово-промышленной палаты, находившееся в 160 м от места взрыва. Его руины были сохранены и в 1996 г. получили статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО ("Атомный купол"). В настоящее время они входят в экспозицию Мемориального парка мира в Хиросиме, который был открыт в 1954 г.

Галерея
10 фото

Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы

Монументы в память о погибших в ходе бомбардировок 1945 г. были воздвигнуты во многих странах мира. В 1954 г. такой памятник был установлен возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Это - Колокол мира, отлитый из монет, собранных детьми из 60 стран.

В России Колокол мира висит в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде, побратимом которого с 1972 г. является Хиросима.

Мероприятия

Ежегодно 6 августа в Мемориальном парке мира в Хиросиме проходят траурные церемонии, в ходе которых звонят в Колокол мира. Кроме переживших бомбардировку и их родственников, к мероприятиям присоединяется высшее руководство страны. В 2010 г., в день 65-летия со дня атаки на город, церемонию впервые посетил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В тот же день в траурных мероприятиях впервые принял участие посол США в Японии Джон Рус.

В этот День памятные мероприятие проводятся по всему миру. Как правило, их участники не только вспоминают жертв бомбардировок, но и организуют собрания и шествия с требованиями о полном запрещении ядерного оружия. 0врд/ счт/свк.

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