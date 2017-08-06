Санкции ООН в отношении КНДР. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 августа Совет Безопасности ООН ужесточил санкции в отношении КНДР за ракетные испытания, проведенные в июле. В частности, документ предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР ряда минералов, а также адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами страны. Отмечается, что предусмотренные меры "не призваны иметь негативные гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о санкциях ООН в отношении Северной Кореи.

Первые санкции в отношении КНДР Совет Безопасности ООН ввел 14 октября 2006 г. в связи с проведением этой страной ядерного испытания 9 октября 2006 г. (резолюция 1718). Санкции были направлены на ликвидацию ракетного и ядерного потенциала страны. Под запрет попали поставки, продажа или передача КНДР любой обычной военной техники и вооружений, а также любых материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ). СБ потребовал от КНДР прекратить экспорт всех перечисленных наименований, а от государств-членов ООН - заморозить фонды, другие финансовые активы и экономические ресурсы, задействованные в реализации таких программ. Совет Безопасности также обязал государства-члены ООН принять необходимые меры для недопущения въезда на их территорию или транзита через нее лиц, связанных с северокорейскими ядерными и ракетными программами, а также членов их семей. СБ призвал государства-члены принять совместные меры, включая досмотр грузов, отправляемых в КНДР или из нее, на предмет наличия ядерного, химического или биологического оружия, средств его доставки и относящихся к нему материалов. СБ ООН подтвердил, что будет готов рассмотреть вопрос о целесообразности предусмотренных санкционных мер, включая их отмену, в зависимости от соблюдения КНДР положений данной резолюции.

12 июня 2009 г. в связи с проведенным КНДР ядерного испытания 25 мая 2009 г. СБ ООН одобрил введение дополнительных санкций (резолюция 1874). Был запрещен экспорт из страны всех видов вооружений, а также их импорт, за исключением легкого стрелкового оружия. Введен ряд финансовых ограничений, в том числе замораживание северокорейских активов, которые могут быть использованы для финансирования ядерной и ракетной программ КНДР. Предусмотрен досмотр кораблей, идущих в Северную Корею и из нее, на предмет наличия на их борту запрещенного оружия и ядерных материалов.

22 января 2013 г. СБ ООН принял резолюцию 2087, расширяющую список санкций. Документ стал ответом на запуск в декабре 2012 г. ракеты-носителя со спутником. В КНДР утверждают, что запуск космического аппарата был осуществлен в мирных целях и в интересах экономического развития. Однако многие страны, в первую очередь США и их союзники, рассматривают этот проект как завуалированное испытание Пхеньяном баллистической ракеты большой дальности. Резолюция расширила санкционный список, включив в него организации и ряд лиц, занимавшихся подготовкой запуска ракеты. Среди них - Комитет КНДР по аэрокосмическим технологиям, машиностроительная корпорация "Рёнха" и торговая корпорация "Кумрён". В числе частных лиц, включенных в список, руководитель центра управлениями спутниками КНДР Пак Чан Хо, а также генеральный директор космодромом "Сохэ" Чан Мён Чин.

7 марта 2013 г. СБ ООН принял резолюцию 2094, ужесточающую санкции в ответ на проведенное 12 февраля 2013 г. ядерное испытание. Предусмотренные документом меры направлены на пресечение нелегальной деятельности северокорейских дипломатов и банков, которым отныне запрещено открывать отделения в других странах. Резолюция обязывает страны - члены ООН блокировать все финансовые потоки, которые могут способствовать развитию ядерной или ракетной программам КНДР, и призывает государства проявлять бдительность по отношению к дипломатическому персоналу КНДР. Кроме того, был введен запрет на поставку в Северную Корею предметов роскоши (ювелирные изделия, самоцветы, дорогие автомобили). Члены СБ ООН распорядились о замораживании активов двух организаций, связанных с ядерной программой КНДР. Среди них - Вторая академия естественных наук КНДР, которая курирует программы разработки вооружений, а также Корейская корпорация по импорту сложного оборудования.

2 марта 2016 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2270 об ужесточении санкций в ответ на проведенное Пхеньяном в начале года ядерное испытание (6 января) и запуск ракеты со спутником (7 февраля). Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР угля, железной руды, титана, ванадия, золота и других ценных металлов, а также эмбарго на поставки в страну всех видов авиационного топлива. Кроме того, документ обязывает страны проверять все грузы, следующие в КНДР, на предмет запрещенных товаров и технологий. Также СБ принял решение ужесточить оружейное эмбарго и расширить финансовые санкции на банковский сектор. Отдельным пунктом в документе предусмотрено усиление эмбарго на поставки предметов роскоши в КНДР (распространено на дорогие часы, снегоходы и яхты).

30 ноября 2016 г. СБ ООН единогласно проголосовал за расширение санкций (резолюция 2321). Резолюция была принята в качестве ответа на ядерное испытание, проведенное Северной Кореей 9 сентября 2016 г. Документ предусматривает значительное сокращение северокорейской торговли углем, который являлся основным экспортным продуктом КНДР (предыдущий пакет санкций также ограничивал угольную торговлю, однако у Северной Кореи оставалось право на экспорт угля, прибыль от которого "не превышала жизненно важных потребностей КНДР"; этим активно пользовался Китай, который был его крупнейшим покупателем). Кроме того, был запрещен экспорт меди, никеля, серебра и цинка. Значительно ограничивалось научно-техническое сотрудничество между КНДР и другими странами, за исключением совместных проектов в области медицины. Резолюция предусматривает сокращение количества северокорейских дипломатических представителей, работающих в зарубежных посольствах, а также ограничение доступа КНДР к иностранным финансовым инструментам: зарубежные страны должны закрыть большинство северокорейский банковских счетов. Санкционный список был расширен на 10 компаний и 11 человек.

2 июня 2017 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2356 о расширении санкций в отношении Северной Кореи, что стало ответом на проводимые КНДР запуски баллистических ракет. Ограничения были введены против 14 лиц и четырех компаний, в частности против северокорейской корпорации Kumsan, управляющей генеральным бюро по атомной энергии КНДР, банка Koryo, который осуществляет платежи по внешнеторговым операциям, торговой корпорации Kangbong, а также стратегических ракетных войск армии КНДР.