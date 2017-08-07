Попытки отстранения от власти президента ЮАР Джейкоба Зумы. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2017 г. Национальная ассамблея ЮАР в очередной раз рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента Джейкоба Зумы. За неполных два срока нахождения Зумы у власти (с 2009 г.) парламентская оппозиция пыталась отстранить его от должности уже шесть раз.

Процедура отстранения главы государства

В соответствии с конституцией ЮАР от 1996 г., лишить президента власти можно двумя способами.

Согласно статье 89, решение об отстранении президента от должности может быть принято Национальной ассамблеей (нижняя палата парламента) при поддержке не менее чем двух третей членов палаты. Основанием для этого может стать серьезное нарушение конституции или национального законодательства, тяжкое должностное преступление или неспособность главы государства осуществлять свои полномочия. В случае нарушения закона бывший президент лишается всех привилегий и права занимать в дальнейшем государственные должности.

Статья 102.2 предполагает возможность для нижней палаты парламента объявить президенту вотум недоверия. В соответствии с процедурными нормами Национальной ассамблеи, такое предложение может быть инициировано любым членом палаты и после соответствующих дебатов принимается простым большинством голосов. В этом случае президент, вице-президент, все члены кабинета министров и их заместители уходят в отставку.

Попытки отстранения Джейкоба Зумы

Впервые вопрос о вынесении вотума недоверия президенту Зуме был поднят в Национальной ассамблее 18 марта 2010 г. депутатами от оппозиционной партии "Конгресс народа". Их поддержала крупнейшая оппозиционная сила страны "Демократический альянс" (ДА). Поводом стала информация о наличии у Зумы внебрачного ребенка, что, по мнению парламентариев, порочило статус главы государства. Кроме того, президенту ставились в вину незадекларированные в срок доходы. По итогам голосования вотум недоверия из 400 членов Национальной ассамблеи поддержали 84 депутата при 241 голосе против, еще 75 депутатов воздержались или отсутствовали. Представители правящего "Африканского национального конгресса" (АНК) назвали усилия оппозиции "пустой тратой времени".

17 марта 2015 г. голосование по вотуму недоверия инициировали уже депутаты "Демократического альянса", обвинив президента в "политизации" и снижении эффективности работы государственных институтов, росте коррупции и общем замедлении темпов экономического развития страны. Оппозиция также апеллировала к скандалу с нецелевым расходованием бюджетных средств, потраченных Зумой на реконструкцию своей частной резиденции в поселке Нкандла. Согласно опубликованному весной 2014 г. докладу общественного защитника Тули Мадонселы, под предлогом обновления системы безопасности на территории усадьбы был возведен ряд объектов личного пользования на общую сумму 246 млн рандов ($16 млн), включая центр для посетителей, частную клинику, бассейн и загон для скота. За отставку Зумы проголосовали 113 депутатов, против - 221.

1 сентября 2015 г. "Демократический альянс" призвал парламент проголосовать по вопросу об отстранении президента от должности на основании ст. 89 конституции в связи с "серьезным нарушением национального законодательства". Таким образом оппозиция квалифицировала отказ властей арестовать суданского президента Омара аль-Башира, посетившего ЮАР в июне 2015 г. для участия в саммите Африканского союза. В 2009 г. ордер на арест аль-Башира был выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает ЮАР. В июне 2015 г. соответствующее решение вынес Северный высокий суд провинции Хаутень (расположен в Претории). Однако по окончании саммита президент Судана беспрепятственно покинул ЮАР. Руководство "Демальянса" обвинило Зуму в саботаже решения суда. В свою очередь сторонники президента в ходе дебатов упрекали оппозицию в "отсутствии африканской солидарности" и ссылались на правовой иммунитет аль-Башира как действующего главы государства. По итогам голосования за досрочное прекращение полномочий Зумы высказались 100 депутатов, против - 211.

1 марта 2016 г. "Демократический альянс" предпринял третью попытку вынесения вотума недоверия президенту. На этот раз в центре внимания оказалось резонансное дело против Джейкоба Зумы о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и мошенничества, предположительно совершенных им на посту вице-президента при заключении государственных контрактов на покупку вооружений в 1999-2005 гг. Общая сумма взяток, получение которых вменялось Зуме прокуратурой, составляла $330 тыс.. Начатое в 2005 г. расследование стало причиной его отставки с поста вице-президента. Однако в 2008 г. Зуме и его сторонникам в парламенте удалось доказать, что расследование было политически мотивировано, и на основании этого добиться отстранения от должности президента страны Табо Мбеки (1999-2008). В апреле 2009 г. дело против Зумы было закрыто за недостатком доказательств, что позволило ему как лидеру одержавшего победу на выборах АНК в том же году занять пост главы государства. В феврале 2016 г. "Демальянс" обратился в Высокий суд Претории с требованием возобновить расследование, поскольку на прокурора Мокотеди Mпше, принимавшего решение о закрытии дела, могло быть оказано давление. 29 апреля иск был удовлетворен - расследование продолжилось. Оппозиция также припомнила Зуме неутихающий скандал вокруг нецелевых растрат на реконструкцию его усадьбы в Нкандле. Президент в ответ на обвинения заявил, что готов компенсировать потраченные средства лишь по требованию министра по делам полиции Нати Нхлеко, ответственного за "ключевые объекты". Нхлеко, в свою очередь, поддержал президента. За отстранение Зумы от должности при голосовании высказались 99 депутатов, против - 225, воздержались 22.

5 апреля 2016 г. новая попытка отстранения от должности Джейкоба Зумы по ст. 89 опять была спровоцирована скандалом вокруг резиденции в Нкандле. На этот раз в Конституционный суд ЮАР обратилась партия "Борцы за экономическую свободу". Суд признал законными требования общественного защитника вернуть в казну растраченные Зумой средства. 1 апреля президент выступил с речью по национальному телевидению, попросив прощения и пообещав выполнить требования суда. Тем не менее парламентская оппозиция не удовлетворилась принесенными извинениями и выступила за досрочное прекращение его полномочий. Помимо "Демократического альянса" и "Борцов за экономическую свободу" требование отставки поддержали и другие партии оппозиции. Депутаты АНК, однако, сочли, что после принесенных президентом извинений инцидент исчерпан, и назвали попытку его отстранения от должности "империалистическим заговором". По итогам голосования Зуму поддержали 233 депутата, за импичмент высказались 143.

10 ноября 2016 г., спустя восемь дней после публикации нового доклада общественного защитника "Состояние захвата" (State of Capture), "Демократический альянс" инициировал вотум недоверия в четвертый раз. В спровоцировавшем широкий общественный резонанс документе были представлены факты связей президента с семьей проживающих в ЮАР индийских олигархов Гупта, а также влияния последних на экономическую и кадровую политику южноафриканского правительства. Сам Зума обвинения отверг. Несмотря на то что на этот раз с критикой в его адрес выступили помимо оппозиции некоторые члены правящего АНК, на голосовании в парламенте сторонники импичмента вновь оказались в меньшинстве - 126 против 214.

В седьмой раз добиваться досрочного прекращения президентских полномочий Джейкоба Зумы южноафриканскую оппозицию побудили произведенные им 27 марта 2017 г. перестановки в правительстве. В числе пяти министров, лишившихся своих должностей, оказался глава министерства финансов Правин Гордан - авторитетный член Южноафриканской компартии и компетентный руководитель ведомства, находящийся в конфликте с олигархами Гупта. По сообщениям прессы, глава государства счел его ответственным за блокировку политики экономических реформ, предусматривающей передачу контроля над экономикой от "монополистического белого капитала" чернокожим предпринимателям и перераспределение в их пользу земельной собственности.

Инициировавшие голосование партии "Демократический альянс", "Борцы за экономическую свободу" и "Объединенное демократическое движение" надеются привлечь на свою сторону недовольных последними действиями Зумы членов "Африканского национального конгресса" и его союзников по парламентской коалиции. Критика президента уже неоднократно звучала в рядах АНК, однако на заседании исполнительного комитета партии, прошедшего за закрытыми дверями 27 мая, большинство его членов выступили против досрочного лишения его президентских полномочий.

Оппозиция обратилась в Конституционный суд ЮАР с требованием провести тайное голосование, предоставляющее возможность депутатам правящего большинства нарушить партийную дисциплину. 22 июня Конституционный суд постановил, что регламент Национальной ассамблеи дает спикеру Балеке Мбете (представительница АНК) "достаточно полномочий", чтобы объявить тайное голосование. Учитывая, что вотум недоверия принимается простым большинством, а из 400 членов парламента 249 мест принадлежит АНК, судьба голосования будет зависеть от решения спикера.