Экспорт российского зерна в страны Латинской Америки. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 9-10 августа 2017 г. намечена отгрузка первой партии российского зерна для Венесуэлы. Соответствующие экспортные контракты были заключены 16 и 19 июня 2017 г. в Москве между Венесуэльской корпорацией внешней торговли (CORPOVEX), акционерным обществом (АО) "Внешнеэкономическое объединение "Продинторг" и АО "Объединенная зерновая компания".

В соответствии с соглашениями, Россия до июня 2018 г. обязуется передавать Венесуэле 60 тыс. т пшеницы в месяц, общий объем поставок составит 600 тыс. т. В настоящее время основными экспортерами пшеницы в страну являются Канада (около 70% поставок) и США (18%). Общий объем потребляемой Венесуэлой пшеницы составляет порядка 1,2 млн т в год, причем из-за климатических условий производство этой сельскохозяйственной культуры внутри самой страны не ведется.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как Россия поставляла зерно в страны Латинской Америки.

Латиноамериканские государства не входят в число лидеров по закупкам российского зерна. Это объясняется тем, что, во-первых, имеется высокая конкуренция на этом рынке со стороны США и Канады, а также других стран региона (в частности, Аргентина входит в десятку крупнейших экспортеров пшеницы в мире). Во-вторых, издержки на транспортировку из РФ в Латинскую Америку высоки. Тем не менее российское зерно поступает на рынки ряда государств региона.

В последнее время Россия собирает рекордные урожаи зерна (в 2016 г. валовой сбор зерна составил 120,67 млн т - лучший показатель с 1978 г.), поэтому для диверсификации экспорта стала рассматривать Латинскую Америку как перспективный внешний рынок. Кроме того, в настоящее время ряду стран региона стало выгоднее закупать зерно в РФ, так как из-за падения курса местных валют по отношению к доллару американское и канадское зерно стало стоить дороже российского.

Бразилия

Россия слабо представлена на бразильском зерновом рынке. Главным поставщиком зерна в Бразилию является Аргентина - на нее приходится до 80% бразильского импорта зерна, на втором месте идут США. Единственной зерновой культурой, которую к настоящему времени Россия поставляла Бразилии, является просо.

В 2014 г. в Бразилию была отправлена 41 т российского проса на сумму $13,6 тыс. (здесь и далее - данные Федеральной таможенной службы РФ). В 2015 г. поставки не осуществлялись, а в 2016 г. Россия поставила Бразилии 40 т проса на сумму $9 тыс.

Куба

Россия поставляла Кубе зерно на безвозмездной основе со времен СССР. Одно из последних соглашений о передаче Кубе 100 тыс. т зерна в качестве продовольственной помощи было заключено в феврале 2009 г. во время визита в РФ председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Рауля Кастро. Первая партия пшеницы в размере 22,5 тыс. т была поставлена в апреле 2009 г., ее стоимость составила $5 млн.

В июне 2017 г., в ходе рабочего визита в Брянскую область кубинской делегации во главе с чрезвычайным и полномочным послом Эмилио Лосадой Гарсией, было заявлено о намерении Кубы закупать брянское зерно. По словам кубинского посла, государство в ближайшее время планирует импортировать из России, в том числе из Брянской области, в общей сложности около 100 тыс. т зерна.

Мексика

Первая поставка российской пшеницы в Мексику была осуществлена в 2012 г. Тогда Мексика импортировала 88 тыс. т пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на сумму $27,9 млн. В 2013 г. в Мексику было экспортировано 178 т пшеницы и меслина стоимостью $44 млн, в 2014 г. - 494 т ($123 млн), в 2015 г. - 143 т ($25,7 млн ), в 2016 г. - 489 т ($82,5 млн).

В феврале 2017 г. министр сельского хозяйства, животноводства, сельского развития, рыболовства и продовольствия Мексики Хосе Кальсада сообщил, что Россия и Мексика достигли предварительного соглашения о возобновлении поставок на российский рынок мексиканского мяса (импорт был ограничен Россельхознадзором в декабре 2012 г. из-за наличия в мясе запрещенного стимулятора рактопамина) в обмен на приобретение российской пшеницы.

Никарагуа

С 2011 г. Россия отправляла в Никарагуа зерно в качестве гуманитарной помощи. Коммерческие поставки пшеницы и меслина начались в 2014 г. Их объем составил 51 тыс. т, а стоимость - $13,8 млн. В 2015 г. Россия и Никарагуа подписали соглашение об увеличении экспорта пшеницы в 2015-2016 гг. до 160 тыс. т (общая стоимость поставок за два года составила $33,2 млн).

В 2016 г. был заключен договор о строительстве в Никарагуа мельнично-элеваторного комплекса при участии российской компании "Севкавэлеваторспецстрой". Как сообщил посол Никарагуа в РФ Хуан Эрнесто Васкес Арайя в ходе Ялтинского международного экономического форума в 2016 г., по завершении строительства никарагуанская сторона планирует закупать из России до 500 тыс. т зерна в год.

Перу

В 2013 г. в Перу было поставлено 325 тыс. т пшеницы из России на $84,8 млн, в 2014 г. - 180 т ($44,6 млн), в 2015 г. - 94 т ($16,3 млн), в 2016 г. - 148 т ($25,6 млн). Согласно аналитическому докладу Банка Новой Шотландии (Scotiabank; один из крупнейших на банковском рынке Перу), в 2015 г. поставки российского зерна в страну составили 6% от всего импорта зерновых культур.

Эквадор

Первая поставка зерна в Эквадор в размере 10 тыс. т (на $3 млн) была осуществлена в 2011 г. В 2012 г. Эквадор импортировал 24,8 тыс. т российского зерна стоимостью $7,3 млн, в 2013 г. - 52 тыс. т ($12,6 млн), в 2014 г. поставки не осуществлялись, в 2015 г. - 14,5 тыс. т ($2 млн), в 2016 г. - 11 тыс. т ($1,5 млн).

Другие страны

К другим странам Центральной и Южной Америки, импортирующим российское зерно, относятся Гаити и Доминиканская Республика.

Поставки в Гаити осуществляются с 2013 г. В 2013 г. в страну было экспортировано 26 тыс. т российской пшеницы на сумму $6,5 млн, в 2014 г. - 27,5 тыс. т ($6,6 млн), в 2015 г. - 53 тыс. т ($8,8 млн), в 2016 г. - 25 тыс. т ($4,8 млн).

Первая поставка зерна в Доминиканскую Республику в размере 11 тыс. т ($1,5 млн ) была осуществлена в 2015 г. В 2016 г., помимо пшеницы, Доминикана импортировала также российскую кукурузу (совокупный объем - 25 тыс. т стоимостью $3,9 млн).

К числу крупных стран латиноамериканского региона, не закупающих у России злаковые культуры, относится Чили. Одна из причин этого - невысокий уровень внутреннего потребления. Вместе с тем во время своего визита в Москву в конце июля 2017 г. руководитель генерального управления международных экономических отношений при Министерстве иностранных дел Чили Паулина Насаль заявила, что "нет никаких препятствий к тому, чтобы российская пшеница поставлялась в страну".