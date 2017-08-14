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Внутресетевой и национальный роуминг в России. Досье

Биографии и справки
14 августа, 13:25 UTC+3

До 13 августа "большая четверка" операторов должна была отчитаться перед ФАС об отмене внутрисетевого роуминга

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Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 августа истек срок, до которого "большая четверка" российских операторов сотовой связи должна была отчитаться перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) об отмене внутрисетевого роуминга.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин предупреждал, что в случае если операторы проигнорируют требование ведомства, в отношении них будут возбуждены дела о нарушении закона "О защите конкуренции".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о внутрисетевом и национальном роуминге в России.

Определение, история

Внутрисетевым роумингом называется предоставление услуг связи абоненту за пределами его "родного" региона за дополнительную плату. Национальный (или межсетевой) роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в "гостевом" регионе (или районе), и абонент автоматически подключается к сети другого оператора, с которым заключено соответствующее соглашение.

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Взимание платы за национальный и внутрисетевой роуминг (как правило, с исключениями для соседних с ним субъектов Федерации) практиковалось в России с самого начала развития сетей сотовой связи. Это было обусловлено большой территорией страны и дороговизной развертывания телекоммуникационных сетей.

МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") предоставляют услуги во всех субъектах РФ, за исключением Крыма и Севастополя. Tele2 ("Теле2") оказывает услуги в 65 регионах России, в Крыму и Севастополе оператор также не работает. На Крымском полуострове действуют четыре собственных оператора, с которыми компании "большой четверки" имеют роуминговые соглашения.

В настоящее время в России бесплатным является только национальный роуминг в случае аварийных ситуаций (например, при аварии на сети одной компании ее абоненты могут пользоваться без дополнительной платы услугами другой сети).

Зарубежный опыт

В настоящее время Россия является единственной крупной страной, где действует внутрисетевой роуминг. Почти везде в мире эта практика была отменена к середине 2000-х гг. При этом платный межсетевой роуминг был отменен в Канаде в 2014 г., в ЕС - в 2017 г.

В Китае взимание платы за национальный роуминг будет прекращено к октябрю 2017 г.

В США почти все операторы сотовой связи не взимают дополнительных средств за разговоры во внутрисетевом и национальном роуминге, однако ограничивают объем передачи данных в "гостевых" сетях.

Планы отмены

Вопросами высоких тарифов на роуминг ФАС заинтересовалась в 2010 г. В своем докладе по итогам года ведомство признало, что операторы "большой тройки" (в то время - "Билайн", "Мегафон" и МТС) "установили и поддерживали монопольные высокие цены на услуги связи в роуминге" (включая национальный). Тогда ведомству удалось добиться снижения цен только на услуги в международном роуминге.

В конце 2012 г. Министерство связи и массовых коммуникаций внесло в Госдуму поправки в закон "О связи", предусматривавшие отмену внутрисетевого и национального роуминга. Законопроекту потребовались крупные доработки, он не был рассмотрен даже в первом чтении.

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23 июня 2017 г., после отмены внутрисетевого роуминга в ЕС, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что будет добиваться отмены роуминга внутри России.

17 июля ФАС вынесла предупреждение "большой четверке" операторов ("Билайн", "Мегафон", "МТС", "Теле2"), потребовав от них изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен. ФАС установила, что взимание дополнительных средств за услуги связи в поездках внутри страны не имеет экономических и технологических обоснований.

3 августа ФАС возбудила дела по пункту 1 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции", выявив поддержание "монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации". Заседание комиссии ФАС по рассмотрению дел в отношении "Вымпелкома" и "Мегафона" по национальному роумингу назначены на 26 сентября 2017 г. Действия МТС будут рассмотрены комиссией 28 сентября, Tele2 - 29 сентября. 

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