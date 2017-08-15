Случаи сходов оползней, приведших к гибели людей. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2017 года в результате схода оползня в столице Сьерра-Леоне Фритауне погибли по меньшей мере 312 человек.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев схода оползней и селей в мире за последние пять лет, приведших к гибели более ста человек. Всего таких ЧП было зарегистрировано девять, включая оползень 14 августа.
16 июня 2013 года в результате проливных дождей в индийском штате Уттаракханд в предгорьях Гималаев сошло несколько оползней, жертвами которых стали 5 тыс. 748 человек. В частности, порядка ста паломников погибли в результате оползня у одного из важнейших храмов индуизма - Кедарнатха. Порядка 10 тыс. человек были отрезаны от внешнего мира, для их спасения были задействованы силы индийской армии.
2 мая 2014 года после проливных дождей в афганской провинции Бадахшан произошли два сильных селевых оползня. На территории горного селения под десятиметровым слоем грязи оказались 300 домов, где погибли, по разным оценкам, от 350 до 2 тыс. 700 человек. Более 4 тыс. человек пострадали.
30 июля 2014 года вызванный сильными ливнями оползень полностью уничтожил поселок Малин округе Пуна индийского штата Махараштра. Погиб 151 человек. Для выживших была построена новая деревня в нескольких километрах.
2 августа 2014 года на севере Непала в районе Синдхупалчок оползень шириной 2 км уничтожил поселок Юре и заблокировал реку Санкоси. Погибли 156 человек. Для предотвращения прорыва образовавшейся оползневой плотины были привлечены военные.
29 октября 2014 года в Шри-Ланке сель сошел на поселок Косланда в пригороде города Бадулла (провинция Ува). Порядка 150 домов оказались погребены под девятиметровым слоем грязи. Погибли порядка 250 человек, точный подсчет погибших оказался невозможен из-за уничтожения всех документов в местной управе.
В ночь на 2 октября 2015 года в Гватемале оползень уничтожил 125 из 200 домов в поселке Камбрай-2 в муниципалитете Санта-Катарина-Пинула. Спасателями были найдены тела 280 погибших, еще около 70 пропали без вести.
2 апреля 2017 года вызванные проливными дождями селевые потоки сошли на город Мокоа на юго-западе Колумбии (департамент Путумайо). Погибли как минимум 329 человек, около 70 пропали без вести.
12-14 июня 2017 года 152 человека погибли в результате сильных ливневых дождей и оползней на юго-востоке Бангладеш в области Читтагонг.