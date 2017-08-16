Биография народной артистки РСФСР Киры Головко

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 августа 2017 года в Москве скончалась старейшая актриса Московского Художественного театра (МХАТ) им. Чехова, народная артистка РСФСР Кира Головко.

Кира Николаевна Головко родилась 11 марта 1919 года (по паспорту - 1918 года) в городе Ессентуки Терской области (ныне - Ставропольский край) в семье Николая Евгеньевича Иванова (1890-1941) и Наталии Вильгельмовны Лангваген (1879-1940). Приходилась внучатой племянницей поэту-символисту Вячеславу Иванову (1866-1949). В 1932 году переехала в Москву к родственнице. Принимала участие в школьных спектаклях, выступала с декламацией стихов.

В 1937 году, окончив школу с золотой медалью, поступила в Московский институт философии, литературы и истории им. Н. Г. Чернышевского на русское отделение.

В 1938 году была принята во вспомогательный состав труппы Московского художественного театра - единственная из 637 претенденток. Вскоре вошла в основной состав труппы, была задействована в постановках: "Тартюф" по пьесе Мольера, "Синяя птица" по пьесе Метерлинка, "Пиквикский клуб", "Посмертные записки Пиквикского клуба" по романам Диккенса, "Школа злословия" по пьесе Шеридана и др.

С ноября 1941 года по июль 1942 года вместе с театром находилась в эвакуации в Саратове, затем - в Свердловске (ныне - Екатеринбург). В конце 1942 году театр вернулся в Москву и продолжил работу. Головко выходила на сцену в спектаклях "Последние дни" по пьесе Булгакова, "Царь Федор Иоаннович" по пьесе Толстого, "Илья Головин" по пьесе Михалкова и др.

В 1950 году переехала в Калининград, где в 1953 году стала актрисой областного драматического театра. Была задействована в постановках: "Мария Стюарт" по трагедии Шиллера, "Последняя жертва" по пьесе Островского, "Баня" по пьесе Маяковского, "Накануне" по роману Тургенева и др.

В 1957 году вернулась в Московский художественный театр. Исполняла роли в спектаклях: "Анна Каренина" по роману Толстого, "Три сестры" и "Иванов" по драмам Чехова, "На всякого мудреца довольно простоты" и "Лес" по пьесам Островского, "Враги" по пьесе Горького, "Валентин и Валентина" по пьесе Рощина, "Татуированная роза" по пьесе Уильямса, "Кабала святош" по пьесе Булгакова и др.

В 1980-х годов сотрудничала с Московским драматическим театром "Сфера", играла на его сцене в спектаклях "Театральный роман" по Булгакову и "Доктор Живаго" по роману Пастернака.

Кира Головко также известна в качестве киноактрисы. Дебютной для нее стала роль Анны Керн в историко-биографическом фильме Лео Арнштама "Глинка" (1946). В дальнейшем снималась в фильмах и сериалах: "Первоклассница" (1948, режиссер Илья Фрэз), "Председатель" (1964, Алексей Салтыков), "Война и мир" (1965-1967, Сергей Бондарчук), "День за днем" (1971-1972, Всеволод Шиловский и Лидия Ишимбаева), "На всю оставшуюся жизнь" по повести Веры Пановой "Спутники" (1975, Петр Фоменко) и др. Последняя роль - Ираида Эдуардовна в комедийной мелодраме Станислава Говорухина "Артистка" (2007). В общей сложности Кира Головко снялась в более чем 25 картинах.

С конца 1950-х годов преподавала в Школе-студии МХАТ. Среди ее учеников - Евгений Киндинов, Борис Невзоров, Николай Караченцов, Алексей Гуськов, Михаил Ефремов и др.

Народная артистка РСФСР (1957). Награждена орденами Дружбы (1998) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2003). Удостоена Сталинской премии II степени (1947).

Лауреат премии Олега Табакова (1999, 2013).

Автор книги воспоминаний "Адмиральша" (2012).

Состояла в браке с адмиралом, командующим Северным флотом во время Великой Отечественной войны Арсением Головко (скончался в 1962 году). Сын Михаил (род. 1949) - военный моряк. Дочь Наталья (род. 1953) - актриса.

Жизни и карьере Киры Головко посвящены документальные фильмы "Пьеса для адмирала и актрисы, или макароны по-флотски" (2002, режиссер Павел Стрельников) и "Невеста для адмирала" (2004, Александр Михайловский).