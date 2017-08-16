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Биография Веры Глаголевой

Биографии и справки
16 августа, 16:12 UTC+3

Актриса скончалась в среду в возрасте 61 года

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В фильме "Зонтик для новобрачных", 1986 год
В фильме "Зонтик для новобрачных", 1986 год
В фильме "Зонтик для новобрачных", 1986 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
С Андрем Харитоновым на XVI Московском международном кинофестивале, 1989 год
С Андрем Харитоновым на XVI Московском международном кинофестивале, 1989 год
С Андрем Харитоновым на XVI Московском международном кинофестивале, 1989 год
© Виктор Великжанин и Анатолий Морковкин/ТАСС
С Марком Рудинштейном и Александром Абдуловым на встрече в Гильдии актеров, 1991 год
С Марком Рудинштейном и Александром Абдуловым на встрече в Гильдии актеров, 1991 год
С Марком Рудинштейном и Александром Абдуловым на встрече в Гильдии актеров, 1991 год
© Валерий Христофоров/ТАСС
На съемках фильма "Женщин обижать не рекомендуется", 1998 год
На съемках фильма "Женщин обижать не рекомендуется", 1998 год
На съемках фильма "Женщин обижать не рекомендуется", 1998 год
© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
С Дмитрием Харатьяном и Александром Балуевым на съемках фильма "Маросейка-12", 1999 год
С Дмитрием Харатьяном и Александром Балуевым на съемках фильма "Маросейка-12", 1999 год
С Дмитрием Харатьяном и Александром Балуевым на съемках фильма "Маросейка-12", 1999 год
© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
С Александром Усовым и Владимиром Меньшовым в спектакле "Поза эмигранта", 2000 год
С Александром Усовым и Владимиром Меньшовым в спектакле "Поза эмигранта", 2000 год
С Александром Усовым и Владимиром Меньшовым в спектакле "Поза эмигранта", 2000 год
© Виталий Белоусов/ТАСС
В спектакле "Под небом голубым" в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2006 год
В спектакле "Под небом голубым" в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2006 год
В спектакле "Под небом голубым" в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2006 год
© Эмиль Матвеев/ТАСС
Во время Второго женского ралли на классических автомобилях, 2007 год
Во время Второго женского ралли на классических автомобилях, 2007 год
Во время Второго женского ралли на классических автомобилях, 2007 год
© Виталий Белоусов/ТАСС
С дочерьми Анастасией и Марией на церемонии закрытия 31-го ММКФ, 2009 год
С дочерьми Анастасией и Марией на церемонии закрытия 31-го ММКФ, 2009 год
С дочерьми Анастасией и Марией на церемонии закрытия 31-го ММКФ, 2009 год
© Александр Куров/ТАСС
С президентом РФ Дмитрием Медведевым на церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2011 год
С президентом РФ Дмитрием Медведевым на церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2011 год
С президентом РФ Дмитрием Медведевым на церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2011 год
© Владимир Родионов/ТАСС
С актером Рейфом Файнсом на выставке, приуроченной к выходу в прокат фильма "Две женщины", 2014 год
С актером Рейфом Файнсом на выставке, приуроченной к выходу в прокат фильма "Две женщины", 2014 год
С актером Рейфом Файнсом на выставке, приуроченной к выходу в прокат фильма "Две женщины", 2014 год
© Сергей Савостьянов/ТАСС
С дочерью Анастасией перед началом церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля, 2017 год
С дочерью Анастасией перед началом церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля, 2017 год
С дочерью Анастасией перед началом церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля, 2017 год
© Артем Геодакян/ТАСС
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+
В фильме "Зонтик для новобрачных", 1986 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
С Андрем Харитоновым на XVI Московском международном кинофестивале, 1989 год
© Виктор Великжанин и Анатолий Морковкин/ТАСС
С Марком Рудинштейном и Александром Абдуловым на встрече в Гильдии актеров, 1991 год
© Валерий Христофоров/ТАСС
На съемках фильма "Женщин обижать не рекомендуется", 1998 год
© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
С Дмитрием Харатьяном и Александром Балуевым на съемках фильма "Маросейка-12", 1999 год
© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
С Александром Усовым и Владимиром Меньшовым в спектакле "Поза эмигранта", 2000 год
© Виталий Белоусов/ТАСС
В спектакле "Под небом голубым" в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, 2006 год
© Эмиль Матвеев/ТАСС
Во время Второго женского ралли на классических автомобилях, 2007 год
© Виталий Белоусов/ТАСС
С дочерьми Анастасией и Марией на церемонии закрытия 31-го ММКФ, 2009 год
© Александр Куров/ТАСС
С президентом РФ Дмитрием Медведевым на церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2011 год
© Владимир Родионов/ТАСС
С актером Рейфом Файнсом на выставке, приуроченной к выходу в прокат фильма "Две женщины", 2014 год
© Сергей Савостьянов/ТАСС
С дочерью Анастасией перед началом церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля, 2017 год
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 августа 2017 года стало известно, что в США на 62-м году жизни скончалась народная артистка РФ Вера Глаголева.

Вера Витальевна Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве. Отец - Виталий Павлович Глаголев (1930-2007), учитель физики и биологии, мать - Галина Наумовна Глаголева (1929-2010) - работала учителем младших классов, затем была заместителем директора Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. 

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В 1974 году окончила среднюю школу в Москве. Занималась стрельбой из лука, выступала за юношескую сборную столицы, в 16-летнем возрасте стала мастером спорта по стрельбе.

В 1962-1966 годах жила в ГДР (ныне - Германия), где родители работали в школе при группе советских войск.

Вскоре после окончания школы Глаголева по приглашению подруги пришла на киностудию "Мосфильм", где ее заметил актер и режиссер Родион Нахапетов. Он предложил ей сыграть роль девочки Симы в его картине "На край света..." (1975). Успех фильма заставил Глаголеву отказаться от продолжения спортивной карьеры и посвятить себя кино. 

В 1977 году сыграла роль Вари в фильме Анатолия Эфроса "В четверг и больше никогда", после чего режиссер пригласил ее работать в Московский драматический театр на Малой Бронной. Однако Глаголева отказалась, о чем, по ее словам, впоследствии жалела.

В 1970-1980-х годах Глаголева много снималась в кино. По мнению критиков, ее актерское амплуа - хрупкие, возвышенные и поэтичные, но вместе с тем духовно сильные и самостоятельные женщины. Широкая популярность к актрисе пришла в 1985 году после выхода на экраны мелодрамы Виталия Мельникова "Выйти замуж за капитана", где Глаголева сыграла вместе с Виктором Проскуриным. За роль Лены в этом фильме она была признана лучшей актрисой 1986 года по опросу журнала "Советский экран".

Не получившая профессионального актерского образования Глаголева исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных фильмах, в том числе в картинах "Искренне Ваш..." (1985), "Сошедшие с небес" (1986), "Бедная Саша" (1997), телесериале "Маросейка, 12" (2000) и др.

Режиссерским дебютом актрисы стала психологическая мелодрама "Сломанный свет" (1990) о безработных актерах. Однако по завершении съемок картина так и не вышла в прокат из-за сложностей с авторскими правами, зрители смогли увидеть ее только спустя 11 лет. После неудачи с выпуском "Сломанного света" Глаголева много лет не занималась режиссурой. Следующая ее работа - драма "Заказ" - вышла лишь в 2005 году, в ней Глаголева выступила также как автор сценария.

Спустя год она сняла мелодраму "Чертово колесо", получившую в 2008 году гран-при Первого всероссийского кинофестиваля "Золотой феникс" в Смоленске. В 2010 году в прокат вышел ее фильм "Одна война" о судьбах женщин в период Великой Отечественной, в 2012 году - мелодрама "Случайные знакомые". Ленту "Две женщины" (2014) по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне" Вера Глаголева создавала уже как сценарист, режиссер и продюсер.

Театральные работы Глаголевой - "Поза эмигранта" (1998, Театр Антона Чехова); "Русская рулетка. Женский вариант" (1999, антреприза "Мосфильм-ТВ"), "Под небом голубым" (2006, Театр-студия под руководством Олега Табакова).

В 2011-2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".

Член Союза кинематографистов РФ.

Входила в жюри телевизионной игры КВН (с 2008).

Народная артистка России (2011).

Обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей, в том числе десяти наград за драму "Одна война" ("Золотая нимфа" 50-го фестиваля в Монте-Карло за режиссуру, гран-при и приз зрительских симпатий на 17-м фестивале русского кино в Онфлере и др.).

В 1976-1989 годах состояла в браке с актером и режиссером Родионом Нахапетовым. С 1990 года была замужем за предпринимателем Кириллом Шубским. От первого брака имела дочерей Анну Нахапетову (род. в 1978 году; актриса, балерина) и Марию Нахапетову (род. в 1980 году, специалист по компьютерной графике). Дочь от второго брака Анастасия Овечкина (род. в 1993 году) - выпускница Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, актриса. Ее супруг - хоккеист, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин.

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