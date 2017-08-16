Биография Веры Глаголевой

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ТАСС-ДОСЬЕ. 16 августа 2017 года стало известно, что в США на 62-м году жизни скончалась народная артистка РФ Вера Глаголева.
Вера Витальевна Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве. Отец - Виталий Павлович Глаголев (1930-2007), учитель физики и биологии, мать - Галина Наумовна Глаголева (1929-2010) - работала учителем младших классов, затем была заместителем директора Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.
В 1974 году окончила среднюю школу в Москве. Занималась стрельбой из лука, выступала за юношескую сборную столицы, в 16-летнем возрасте стала мастером спорта по стрельбе.
В 1962-1966 годах жила в ГДР (ныне - Германия), где родители работали в школе при группе советских войск.
Вскоре после окончания школы Глаголева по приглашению подруги пришла на киностудию "Мосфильм", где ее заметил актер и режиссер Родион Нахапетов. Он предложил ей сыграть роль девочки Симы в его картине "На край света..." (1975). Успех фильма заставил Глаголеву отказаться от продолжения спортивной карьеры и посвятить себя кино.
В 1977 году сыграла роль Вари в фильме Анатолия Эфроса "В четверг и больше никогда", после чего режиссер пригласил ее работать в Московский драматический театр на Малой Бронной. Однако Глаголева отказалась, о чем, по ее словам, впоследствии жалела.
В 1970-1980-х годах Глаголева много снималась в кино. По мнению критиков, ее актерское амплуа - хрупкие, возвышенные и поэтичные, но вместе с тем духовно сильные и самостоятельные женщины. Широкая популярность к актрисе пришла в 1985 году после выхода на экраны мелодрамы Виталия Мельникова "Выйти замуж за капитана", где Глаголева сыграла вместе с Виктором Проскуриным. За роль Лены в этом фильме она была признана лучшей актрисой 1986 года по опросу журнала "Советский экран".
Не получившая профессионального актерского образования Глаголева исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных фильмах, в том числе в картинах "Искренне Ваш..." (1985), "Сошедшие с небес" (1986), "Бедная Саша" (1997), телесериале "Маросейка, 12" (2000) и др.
Режиссерским дебютом актрисы стала психологическая мелодрама "Сломанный свет" (1990) о безработных актерах. Однако по завершении съемок картина так и не вышла в прокат из-за сложностей с авторскими правами, зрители смогли увидеть ее только спустя 11 лет. После неудачи с выпуском "Сломанного света" Глаголева много лет не занималась режиссурой. Следующая ее работа - драма "Заказ" - вышла лишь в 2005 году, в ней Глаголева выступила также как автор сценария.
Спустя год она сняла мелодраму "Чертово колесо", получившую в 2008 году гран-при Первого всероссийского кинофестиваля "Золотой феникс" в Смоленске. В 2010 году в прокат вышел ее фильм "Одна война" о судьбах женщин в период Великой Отечественной, в 2012 году - мелодрама "Случайные знакомые". Ленту "Две женщины" (2014) по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне" Вера Глаголева создавала уже как сценарист, режиссер и продюсер.
Театральные работы Глаголевой - "Поза эмигранта" (1998, Театр Антона Чехова); "Русская рулетка. Женский вариант" (1999, антреприза "Мосфильм-ТВ"), "Под небом голубым" (2006, Театр-студия под руководством Олега Табакова).
В 2011-2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".
Член Союза кинематографистов РФ.
Входила в жюри телевизионной игры КВН (с 2008).
Народная артистка России (2011).
Обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей, в том числе десяти наград за драму "Одна война" ("Золотая нимфа" 50-го фестиваля в Монте-Карло за режиссуру, гран-при и приз зрительских симпатий на 17-м фестивале русского кино в Онфлере и др.).
В 1976-1989 годах состояла в браке с актером и режиссером Родионом Нахапетовым. С 1990 года была замужем за предпринимателем Кириллом Шубским. От первого брака имела дочерей Анну Нахапетову (род. в 1978 году; актриса, балерина) и Марию Нахапетову (род. в 1980 году, специалист по компьютерной графике). Дочь от второго брака Анастасия Овечкина (род. в 1993 году) - выпускница Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, актриса. Ее супруг - хоккеист, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин.