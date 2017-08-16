Биография Веры Глаголевой

В 1962-1966 годах жила в ГДР (ныне - Германия), где родители работали в школе при группе советских войск.

Вскоре после окончания школы Глаголева по приглашению подруги пришла на киностудию "Мосфильм", где ее заметил актер и режиссер Родион Нахапетов. Он предложил ей сыграть роль девочки Симы в его картине "На край света..." (1975). Успех фильма заставил Глаголеву отказаться от продолжения спортивной карьеры и посвятить себя кино.

В 1977 году сыграла роль Вари в фильме Анатолия Эфроса "В четверг и больше никогда", после чего режиссер пригласил ее работать в Московский драматический театр на Малой Бронной. Однако Глаголева отказалась, о чем, по ее словам, впоследствии жалела.

В 1970-1980-х годах Глаголева много снималась в кино. По мнению критиков, ее актерское амплуа - хрупкие, возвышенные и поэтичные, но вместе с тем духовно сильные и самостоятельные женщины. Широкая популярность к актрисе пришла в 1985 году после выхода на экраны мелодрамы Виталия Мельникова "Выйти замуж за капитана", где Глаголева сыграла вместе с Виктором Проскуриным. За роль Лены в этом фильме она была признана лучшей актрисой 1986 года по опросу журнала "Советский экран".

Не получившая профессионального актерского образования Глаголева исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных фильмах, в том числе в картинах "Искренне Ваш..." (1985), "Сошедшие с небес" (1986), "Бедная Саша" (1997), телесериале "Маросейка, 12" (2000) и др.

Режиссерским дебютом актрисы стала психологическая мелодрама "Сломанный свет" (1990) о безработных актерах. Однако по завершении съемок картина так и не вышла в прокат из-за сложностей с авторскими правами, зрители смогли увидеть ее только спустя 11 лет. После неудачи с выпуском "Сломанного света" Глаголева много лет не занималась режиссурой. Следующая ее работа - драма "Заказ" - вышла лишь в 2005 году, в ней Глаголева выступила также как автор сценария.

Спустя год она сняла мелодраму "Чертово колесо", получившую в 2008 году гран-при Первого всероссийского кинофестиваля "Золотой феникс" в Смоленске. В 2010 году в прокат вышел ее фильм "Одна война" о судьбах женщин в период Великой Отечественной, в 2012 году - мелодрама "Случайные знакомые". Ленту "Две женщины" (2014) по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне" Вера Глаголева создавала уже как сценарист, режиссер и продюсер.

Театральные работы Глаголевой - "Поза эмигранта" (1998, Театр Антона Чехова); "Русская рулетка. Женский вариант" (1999, антреприза "Мосфильм-ТВ"), "Под небом голубым" (2006, Театр-студия под руководством Олега Табакова).

В 2011-2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".