Пилотажная группа "Русь". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Тридцать лет назад, 18 августа 1987 года на Тушинском аэродроме в Москве состоялось первое выступление авиационной группы высшего пилотажа Вяземского учебного авиационного центра (УАЦ) Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) СССР.

В настоящее время эта группа носит название "Русь".

История образования

В 1982 году Вяземский УАЦ ДОСААФ СССР (аэродром Двоевка близ Вязьмы) перешел с отечественных истребителей МиГ-17 на учебно-тренировочные самолеты Aero L-29 Delfin чехословацкого производства. Высшим пилотажем в центре занимались только отдельные летчики, попытки выполнения групповых полетов запрещались командованием как опасная самодеятельность.

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Однако в 1987 году решением ЦК ДОСААФ СССР Вяземскому УАЦ была поручена подготовка пилотажной группы в составе десяти самолетов для участия в авиационно-спортивном празднике на существовавшем тогда Тушинском аэродроме в Москве. Группу возглавил руководитель центра Фарид Акчурин. В ходе тренировок выяснилось, что L-29 из-за конструкции киля с высоко расположенным стабилизатором не подходил для работы в пилотажной группе - часть самолетов выталкивали из строя спутные следы с крыльев соседних машин.

Было принято решение использовать Aero L-39 Albatros, на который летчики центра переучились в марте - июне 1987 года. В мае десять "альбатросов" были переданы Вяземскому УАЦ из ВВС СССР, а уже 3 июня 1987 года в ходе тренировочного полета группа двигалась строем из девяти самолетов. Этот день считается датой создания пилотажной группы "Русь", хотя это название она получила только в первой половине 1990-х годов.

Первое публичное выступление группы состоялось в День авиации 18 августа 1987 года на Тушинском аэродроме. Группа под руководством Акчурина выполнила перед 800 тыс. зрителей проходы в полном строю с набором высоты, перестроениями и виражами; с сольной программой выступил пилот Николай Погребняк. Также участники группы показали условный воздушный бой двух пар самолетов.

"Русь" после распада СССР

12 мая 1992 года вышло постановление правительства о расформировании всех учебных авиационных центров, затем - приказ министра обороны РФ Павла Грачева от 2 июля 1992 года, согласно которому фонды бывших УАЦ ДОСААФ требовалось передать Вооруженным силам. Однако руководитель Вяземского центра Казимир Тиханович перерегистрировал свое учреждения в аэроклуб и отказался отдавать имущество военным, опасаясь за судьбу пилотажной группы (впоследствии в интервью СМИ Тиханович заявлял, что 26 других российских перешедших под юрисдикцию Минобороны УАЦ были "уничтожены за три года", а их имущество "разворовано"). "Русь" продолжила тренировки и выступления.

В 1992-1999 годах в составе группы летали максимум семь машин. По воспоминаниям участников коллектива, в отдельные годы группа состояла всего из трех самолетов.

В 1996 и 2000 годах самолетный парк группы пополнялся экземплярами L-39, выпущенных в 1985-1987 годах, они передавались военным ведомством "для выполнения полетов в интересах ВВС РФ".

В 1997 году в знак благодарности за показанный групповой пилотаж специалисты чешского предприятия Aero Vodochody (создатель самолетов) разработали для "Руси" специальное оформление самолетов с преобладанием белого, синего и голубого цветов и бесплатно покрасили все машины группы. В 2012 году, к 25-летию группы "Русь", внешний облик машин был обновлен - самолеты получили новую черно-золотую раскраску.

Современное состояние

"Русь" - постоянный участник авиационных праздников, воздушных шоу и международных авиакосмических салонов. В разные годы летчики группы демонстрировали свое мастерство на воздушных праздниках в Тушине, международных авиакосмических салонах в Жуковском (Московская обл.), на авиашоу "Легенды мировой авиации" в Монине (Московская обл.), на авиапразднике в честь 60-летия победы на Курской дуге (2003), на авиашоу в честь 100-летия Воздушного флота России (2010), на международных военно-морских салонах в Санкт-Петербурге, на музыкальном фестивале "Нашествие" в Тверской обл. и др. Группа выступала на различных мероприятиях за пределами РФ - в Белоруссии, на Украине, в Чехии, Дании, Эстонии.

В 2007 году группа "Русь" была награждена почетным дипломом Международной авиационной федерации.

В 2017 году группа выступала на праздничных мероприятиях в Тольятти (Самарская обл.), Новосибирске, Жуковском, Волгограде.

Официальный сайт группы http://russ-pilot.ru.

Состав группы в настоящее время

По состоянию на август 2017 года в состав группы входят семь летчиков - ведущий Анатолий Марунько (руководитель Вяземского УАЦ с 2011 года), ведомые Николай Жеребцов, Михаил Колле, Василий Когут, Константин Тимофеев, Николай Алексеев и солист Игорь Душечкин. Большинство имеют квалификацию летчика-инструктора первого класса, налет на различных типах самолетов более 1,7 тыс. часов.

Группа базируется на аэродроме Двоевка (Смоленская обл., 9 км юго-восточнее города Вязьма).

Происшествия и катастрофы

За годы деятельности пилотажной группы три летчика из состава "Руси" погибли в результате катастроф.

7 июня 1991 года на аэродроме Двоевка при выполнении полетного задания столкнулся с землей и разрушился L-39, которым управлял начальник центра полковник Юрий Быков. Летчик погиб. Это была первая катастрофа в истории учебного центра.

26 июня 1992 года на том же аэродроме произошла вторая катастрофа в истории пилотажной группы. При отработке нового элемента высшего пилотажа столкнулся с землей L-39 из состава "Руси". Погиб летчик Владимир Архипов.

10 июня 2001 года на авиашоу в Левашове под Санкт-Петербургом столкнулись в воздухе два L-39 группы. Оба пилота катапультировались, один из них - Сергей Максимов - погиб. Причиной катастрофы стала ошибка летчиков, неверно рассчитавших скорость выхода из фигуры высшего пилотажа.