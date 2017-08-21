Эсминец ВМС США John S. McCain и танкер Alnic MC. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 августа 2017 года в районе Малаккского пролива к востоку от Сингапура ракетный эсминец ВМС США John S. McCain (типа Arleigh Burke) столкнулся с танкером Alnic MC, шедшим под либерийским флагом.

Военный корабль получил повреждения кормы, десять его моряков числятся пропавшими без вести.

Эсминец USS John S. McCain (DDG-56) назван в честь адмиралов Джона Маккейна-младшего (1911-1981) и Джона Маккейна-старшего (1884-1945). Спонсором строительства корабля была Синди Маккейн, супруга сенатора от штата Аризона Джона Маккейна (сына и внука этих адмиралов).

Корабль был заложен 3 сентября 1991 года на верфях города Бэт (штат Мэн), спущен на воду 26 сентября 1992 года, вступил в состав флота 2 июля 1994 года. Шестой корабль серии. С 1997 года базируется в Йокосуке (Япония), входит в состав 7-го флота США. В 2003-2004 годах находился в Персидском заливе и участвовал в боевых действиях коалиции во главе с США против Ирака.

Полное водоизмещение - 9 тыс. т, длина - 154 м, высота - 20 м. Экипаж - 281 человек. Вооружение - две универсальные установки вертикального пуска управляемых ракет Mk 41 (90 ячеек), способной запускать ракеты Tomahawk, а также зенитные и противолодочные ракеты; пусковая установка Mr141 ракет Harpoon. Оснащен корабельной боевой информационно-управляющей системой AEGIS. На борту могут базироваться два вертолета Sikorsky MH-60R.

Alnic MC - нефтяной танкер, порт приписки - Монровия. Построен в 2008 гjle на верфи SPP Shipbuilding (город Тхонъён, Южная Корея). Дедвейт - 50,7 тыс. т. Длина - 183 м, высота - 32 м. Первоначально носил название Mexico. С момента постройки сменил нескольких владельцев, назывался Navig8 Stealth, Tandara Spirit, Helicon и Helcion. По данным СМИ, сейчас судно принадлежит греческой компании Stealth Maritime Corporation S. A. Радиопозывной - D5NJ9, идентификационный номер в системе Международной морской организации - IMO 9396725.