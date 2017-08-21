Аварии кораблей ВМС США в результате столкновений. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 августа 2017 года в районе Малаккского пролива эсминец ВМС США DDG-56 John S. McCain столкнулся с танкером Alnic MC. Военный корабль получил повреждения кормы, десять его моряков числятся пропавшими без вести.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию аварий, произошедших с 2000 года с надводными кораблями ВМС США в результате навигационных ошибок.

Всего сообщалось о шести таких инцидентах (включая столкновение 21 августа). Два из них привели к человеческим жертвам.

13 июля 2000 года близ острова Оаху в Гавайском архипелаге (США) десантный транспорт-док LPD-9 Denver в ходе учений по дозаправке в море столкнулся с судном-заправщиком T-AO-202 Yukon. Оба судна получили серьезные повреждения, пострадавших не было. Виновным в аварии был признан экипаж Denver.

22 июля 2004 года в Персидском заливе авианосец CV-67 John F. Kennedy столкнулся с неопознанным дау (арабским парусным рыболовецким судном). В результате судно сразу затонуло, на его борту, предположительно, находились до 15 человек. На борту авианосца никто не пострадал, но в результате резкого маневра, предпринятого, чтобы избежать столкновения, были повреждены два самолета. По итогам расследования инцидента командир авианосца, капитан (аналог российского звания "капитан 1 ранга") Джон Миллер был отстранен от командования и переведен на преподавательскую, а затем - на штабную работу.

12 августа 2012 года в Ормузском проливе эсминец DDG-78 Porter столкнулся с танкером Otowasan, следовавшим под флагом Панамы, и получил пробоину в правом борту. Пострадавших не было. Командир корабля, коммандер (капитан 2 ранга) Мартин Арриола был впоследствии отстранен от командования.

9 мая 2017 года в международных водах близ берегов Республики Корея ракетный крейсер CG-57 Lake Champlain столкнулся с небольшим южнокорейским рыболовецким судном 502 Nam Yang. Пострадавших не было. Столкновение произошло в условиях плохой видимости. Как сообщили представители ВМС, экипаж корабля подавал положенные звуковые сигналы, однако рыбаки не успели вовремя изменить курс.

17 июня 2017 года у южного побережья Японии американский эсминец DDG-62 Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел ночью в хорошую погоду. Сухогруз врезался в правый борт корабля, эсминец получил серьезные повреждения, в том числе пробоину ниже ватерлинии. Погибли семь американских моряков, которых затопило в машинном отделении. Травмы получили трое, в том числе командир корабля, коммандер Брюс Бенсон.

Согласно результатам расследования, опубликованным властями США 17 августа 2017 года, виновными в происшествии были признаны находившиеся на вахте моряки эсминца, которые в нарушение Международных правил предупреждения столкновений судов (COLREGS-72) не предоставили преимущества двигавшемуся справа торговому судну. После аварии корабль отправили на длительный ремонт.