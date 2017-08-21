Биография посла РФ в США Анатолия Антонова

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 августа 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству.

Другим указом президент РФ освободил прежнего главу российского диппредставительства в США Сергея Кисляка от обязанностей посла.

Анатолий Иванович Антонов родился 15 мая 1955 года в городе Омске.

В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне - МГИМО МИД России), в 1983 году - аспирантуру МГИМО.

Кандидат экономических наук, доктор политических наук. В 2012 году в Институте мировой экономики и международных отношений РАН защитил диссертацию на тему "Контроль над ядерными вооружениями как фактор обеспечения национальной и международной безопасности".

С 1978 года работал в системе Министерства иностранных дел СССР.

В 1995-1998 годах занимал должность заместителя директора Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.

С 1998 по 2002 годы - заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария).

В 2002-2004 годах - посол по особым поручениям МИД. Являлся представителем России по Глобальному партнерству в "Группе восьми" (G8). Также был руководителем ряда российских правительственных делегаций, в частности, в 2003 году на Женевской встрече по контролю за соблюдением конвенции о запрещении биологического оружия и ежегодной встрече стран-участниц конвенции 1980 года о негуманном оружии.

С мая 2004 года по февраль 2011 года возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД. В июне 2007 года возглавлял делегацию РФ в Вене (Австрия) на чрезвычайной конференции участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), созванной по инициативе РФ. Российская делегация внесла пакет предложений, призванный уравнять военные потенциалы РФ и НАТО. В частности, Россия требовала присоединения к ДОВСЕ стран Прибалтики, а также сокращения общего уровня вооружений и техники стран НАТО для компенсации потенциала, приобретенного в результате расширения блока после 1991 года. Согласовать итоговый документ не удалось, и в июле 2007 года Россия приостановила свое членство в ДОВСЕ.

В 2009 году Антонов руководил российской делегацией, участвовавшей в разработке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). 8 апреля 2010 года в Праге документ подписали президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама.

С 2 февраля 2011 года Антонов - заместитель министра обороны РФ. Ведомство в этот период возглавляли Анатолий Сердюков, с 6 ноября 2012 года - Сергей Шойгу. Антонов стал седьмым по счету гражданским заместителем военного министра. Курировал вопросы международного военного сотрудничества и организации контактов российского министерства с военными ведомствами зарубежных государств, координировал деятельность управления по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности). Занимал должность до 28 декабря 2016 года.

В 2011 году в качестве замминистра принимал участие в российско-американских переговорах, посвященных размещению системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе. В апреле 2013 года участвовал во встрече президента РФ Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Томасом Донилоном. В ходе нее обсуждались, в частности, вопросы, связанные с расширением ПРО в Европе и введением США санкций в отношении ряда российских чиновников, обвиняемых американской стороной в причастности к смерти аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

По поручению Шойгу Антонов проводил встречи с иностранными военными атташе, информируя их о внезапных проверках боеготовности и учениях Вооруженных сил РФ. 15 апреля 2014 года он выступил с заявлением Минобороны РФ о приостановке передачи Украине вооружений и военной техники из Крыма в связи с тем, что это оружие может быть использовано против мирного населения на востоке страны.

16 февраля 2015 года был включен в санкционный список Европейского союза (в связи с воссоединением Крыма с Россией), 17 февраля - в аналогичный список Канады, 6 марта - Швейцарии, 16 сентября 2015 года - Украины.

С 28 декабря 2016 года - заместитель Лаврова, курирует вопросы военно-политической безопасности. Антонов стал десятым замом главы МИД РФ: в один день с его назначением были внесены изменения в положение о ведомстве, увеличившие число заместителей министра. В январе 2017 года СМИ сообщили о возможном назначении Антонова новым главой диппредставительства РФ в США. 18 мая 2017 года комитет Госдумы по международным делам поддержал его кандидатуру на пост посла.

Член Российского совета по международным делам.

Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 год составила 11 млн 421 тыс. руб.

Чрезвычайный и полномочный посол (2007).

Действительный государственный советник РФ 1-го класса (2014).

Награжден орденами "За военные заслуги", Дружбы, двумя орденами Почета (2008), Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2004).

Владеет английским и бирманским языками.

Имеет дочь.