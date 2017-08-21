Визиты государственных секретарей Ватикана в СССР и Россию. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21-24 августа 2017 года Россию посетит кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь (глава правительства) Ватикана, второе лицо в иерархии Римско-католической церкви после папы римского.

Согласно заявлению службы Святого престола, целью визита являются встречи с руководством РФ и высшим духовенством Русской православной церкви.

Это первый визит Пьетро Паролин в Россию. До него государственные секретари Ватикана приезжали в нашу страну дважды.

Агостино Казароли (1979-1990)

Первый визит главы ватиканского правительства в Россию за всю историю отношений между государствами состоялся 10-13 июня 1988 года. Тогда делегацию на мероприятиях, приуроченных к празднованию 1000-летия крещения Руси, возглавил кардинал Агостино Казароли. На торжественной церемонии в Большом театре он зачитал поздравление папы Иоанна Павла II, затем присутствовал на богослужении в Троице-Сергиевой лавре и на открытии Поместного юбилейного Собора РПЦ.

Кроме того, госсекретарь Ватикана был принят лидером СССР, генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Кремле. Это была первая встреча советского руководителя со столь высоким представителем католической церкви. Подчеркнув важность этого обстоятельства, Казароли сказал, что оно "вызывает надежды на то, что новый дух оживит весь комплекс отношений советского государства с религией в целом", и добавил по-русски, что для него "эта встреча - честь".

Одной из тем переговоров стали вопросы обеспечения свободы вероисповедания в Советском Союзе. Кардинал передал Горбачеву послание папы, в котором говорилось "о вере в новый политический курс советского руководства". В документе указывались конкретные проблемы, существовавшие между двумя сторонами, в частности Ватикан хотел получить возможность открыть дополнительные католические учебные заведения. Другая проблема касалась Украинской грекокатолической церкви под юрисдикцией Ватикана, запрещенной на территории Западной Украины в 1946 году. 10 июня кардинал встретился с украинскими грекокатолическими епископами для обсуждения перспектив легализации этой церкви в СССР (запрет был снят в 1990 году).

По итогам визита Казароли заявил, что конкретные проблемы в ходе переговоров были лишь изложены, но детально не рассматривались. Встреча прошла в дружеской обстановке, что, по мнению Казароли, позволило говорить о вещах, которые в другой атмосфере "могли бы показаться неприятными". Итальянское информационное агентство ANSA, сообщая о встрече, отмечало, что государственный секретарь Ватикана удовлетворен своей миссией, которая открыла новую фазу в отношениях между Святым престолом и Советским Союзом.

Газета La Stampa указывала: "Начался диалог. Между Кремлем и Святым престолом лед растаял", Il Tempo вынесла в подзаголовок слова Казароли: "Мои надежды не были развеяны". Газета "Известия" писала, что сам факт переговоров "отражает перелом, происходящий в мире и в общественном сознании".

Анджело Содано (1991-2006)

11-15 декабря 1999 года с официальным визитом в Москве находился кардинал Анджело Содано. Его основной целью стало освящение Кафедрального католического собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве на Малой Грузинской улице. В торжественной мессе приняли участие кардиналы из Детройта (США) и Кракова (Польша), около 40 епископов и 100 священников из 13 стран. На церемонии присутствовали представители администрации президента и правительства РФ.

В ходе визита Анджело Содано встретился с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, главой правительства РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Игорем Ивановым и мэром Москвы Юрием Лужковым.

На встрече с патриархом речь шла о сотрудничестве Русской православной и Римско-католической церквей при проведении торжественных мероприятий по празднованию 2000-летия христианства. Затрагивалась и проблема церковной собственности на Западной Украине (захват униатами храмов РПЦ). Кардинал высказал мнение, что "проблемы взаимоотношений между православными и грекокатоликами на Западной Украине носят местный характер" и что "Ватикан может обсуждать их, но не решать".

Путин, приветствуя госсекретаря, заявил, что российское руководство "придает большое значение отношениям с Ватиканом, зная о той роли, которую Священный престол играет в международной жизни", и рассчитывает, что визит может дать новый импульс развитию отношений между правительством РФ и Ватиканом, а также будет способствовать развитию отношений между Римско-католической и Русской православной церквями.

Лужков в ходе встречи с кардиналом пообещал ускорить процесс передачи католической общине еще одного храма в столице (церковь Святой равноапостольной княгини Ольги была открыта в 2003 году в Люблино).