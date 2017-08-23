Решения по рекордным выплатам, принятые арбитражными судами РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа 2017 года Арбитражный суд Республики Башкортостан частично удовлетворил иск ПАО "Роснефть" и ПАО "Башнефть" к ПАО "АФК "Система", постановив взыскать с нее 136 млрд 274 млн руб. Это сумма - одна из крупнейших в истории российского арбитража. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, какие максимальные суммы ранее фигурировали в решениях российских арбитражных судов.

ЮКОС - 629 млрд руб.

26 мая 2004 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый иск Министерства РФ по налогам и сборам к нефтяной компании ЮКОС, постановив взыскать с нее 99,4 млрд руб. налоговых недоимок за 2001 год. Всего в 2004-2006 гг., московский арбитраж своими решениями взыскал с ЮКОСа в общей сложности 628,7 млрд руб. неуплаченных налогов за 1997-2003 гг. 12 ноября 2007 года после завершения процедуры банкротства ЮКОС был ликвидирован.

Банкир Пугачев - 75,6 млрд руб.

23 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к четырем бывшим руководителям Межпромбанка (МПБ). Эта кредитная организация лишилась лицензии в 2010 году из-за преднамеренного банкротства, устроенного ее руководством. По решению суда бывший владелец банка, Сергей Пугачев, и председатель правления Марина Илларионова обязаны были выплатить 75,6 млрд руб. (АСВ добивалось выплаты 125 млрд руб. убытков). Решение суда впоследствии поддержали Верховный суд РФ и Высокий суд Англии и Уэльса.

"Мечел" - 50,2 млрд руб.

9 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ о взыскании 50,2 млрд руб. задолженности и пеней с металлургической компании "Мечел". Осенью 2015 года компании удалось реструктуризировать задолженность, в январе 2016 года ВТБ заявил об отказе от иска.

Татфондбанк - 15,1 млрд руб.

4 октября 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск бывшего владельца банка "Советский" Александра Теплякова к Татфондбанку. В марте 2016 года Татфондбанк стал санатором "Советского" и выдал ему кредит на 14,8 млрд руб. Суд встал на сторону Теплякова, утверждавшего, что кредит был получен "Советским" на нерыночных условиях и привел к ухудшению его финансового состояния. Решением арбитража Татфондбанк был обязан выплатить Теплякову в общей сложности 15,1 млрд руб. 21 декабря 2016 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе, однако 25 апреля 2017 года Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил все судебные акты по делу и отправил его на новое рассмотрение. К тому времени Татфондбанк уже лишился лицензии, а 17 апреля был признан банкротом. Новым санатором "Советского" стало АСВ.

Гительсон и другие бывшие руководители Инкасбанка - 11,2 млрд руб.

14 ноября 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск АСВ и Инкасбанка к бывшим руководителям этой компании, которые довели ее до банкротства. Суд постановил, что в общей сложности ее бывшие председатель совета директоров Александр Гительсон, председатель правления Татьяна Лебедева и ее заместитель Людмила Саморукова должны выплатить 11,2 млрд руб. В 2015 году Гительсон уже был заочно приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество с деньгами другого своего банка, ВЕФК.