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Случаи смертей дипломатов РФ с 2016 года. Досье

Биографии и справки
24 августа, 1:34 UTC+3

23 августа 2017 года умер посол РФ в Судане Миргаяс Ширинский. Он стал пятым российским дипломатом, скончавшимся на посту за последние два года

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ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа 2017 года в Департаменте информации и печати МИД РФ сообщили о смерти российского посла в Судане Миргаяса Ширинского. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о случаях смертей от естественных причин российских дипломатических сотрудников высокого ранга. Миргаяс Ширинский стал пятым дипломатом, скончавшимся на своем посту за последние два года.

Андрей Воробьев, временный поверенный РФ на Украине

Андрей Владимирович Воробьев родился 20 февраля 1960 года в городе Ступино Московской области. Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса. После окончания в 1982 году МГИМО работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел и в генконсульствах СССР и РФ в Польше. В 1998 году был назначен советником Управления кадров Администрации президента РФ. С 2001 года работал в посольстве России в Болгарии, с 2004 года – в Департаменте информации и печати МИД России. В 2010 года был назначен советником-посланником российского посольства в Киеве. В феврале 2014 года, после того как МИД РФ отозвал в Москву посла Михаила Зурабова, Воробьев занял должность временного поверенного в делах России на Украине.

30 мая 2016 года Андрей Воробьев скоропостижно скончался в Москве в результате инсульта. 28 июля 2016 года временным поверенным в делах РФ на Украине был назначен Сергей Торопов. 16 ноября того же года его сменил Александр Лукашик.

Андрей Маланин, консул РФ в Греции

Андрей Леонидович Маланин родился 15 июня 1962 года в Волгограде. С 1988 года после окончания МГИМО поступил на работу в МИД СССР. Был направлен в советское посольство в Греческой Республике. Затем работал в Третьем Европейском департаменте и Департаменте экономического сотрудничества МИД России, в генеральном консульстве России в Салониках. В последние годы жизни был заведующим консульским отделом посольства РФ в Греции.

9 января 2017 года тело Андрея Маланина было обнаружено в его квартире в Афинах. По сообщению российского МИД, смерть консула наступила "в результате естественных причин".

Александр Кадакин, посол РФ в Индии

Александр Михайлович Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе (Молдавия). Выпускник МГИМО. В 1972 года поступил на работу в МИД РФ. Начал дипломатическую службу с должности атташе в посольстве СССР в Индии. Затем вернулся в Москву, где несколько лет работал в секретариате первого заместителя главы МИД СССР.

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Возглавлял российские посольства в Непале (1992-1997 годы), Индии (1999-2004 годы), Швеции (2005-2009 годы). В 1997-1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. В 2009 году вновь был назначен послом РФ в Индии. Автор книг, публицист, переводчик с английского и хинди. Был членом правления общественной организации "Международный центр Рерихов".

Кадакин скончался 26 января 2017 года в Нью-Дели в результате болезни. 10 февраля того же года в российском посольстве в Нью-Дели был открыт мемориальный музей Александра Кадакина. Его имя носит одна из улиц индийской столицы, на которой 22 июля 2017 года открыта мемориальная доска в память о российском дипломате. 18 августа 2017 года новым послом РФ в Индии стал замдиректора Генерального секретариата МИД России Николай Кудашев.

Виталий Чуркин, постпред РФ при ООН

Виталий Иванович Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. В 1974 году окончил МГИМО, кандидат исторических наук. После окончания вуза работал в МИД СССР, в 1982 году был направлен в советское диппредставительство в Вашингтон, где проработал пять лет.

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Высказывания Виталия Чуркина

Вернувшись в Москву, был референтом Международного отдела ЦК КПСС, пресс-секретарем министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. С 1990 года возглавлял Управление информации внешнеполитического ведомства. Был послом РФ в Чили (1992), в Бельгии (1994-1998), в Канаде (1998-2003). В 1992-1994 годы занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, являлся специальным представителем президента РФ на мирных переговорах по Югославии. В 2006 году был назначен постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

Скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке. 26 июля новым постпредом РФ при ООН был назначен  Василий Небензя, ранее занимавший пост заместителя министра иностранных дел РФ.

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Персоны
Чуркин, Виталий Иванович Кудашев, Николай Ришатович Небензя, Василий Алексеевич Козырев, Андрей Владимирович Кадакин, Александр Михайлович Шеварднадзе, Эдуард Амвросиевич
Темы
Скончался Виталий Чуркин
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Чили Судан Индия Непал Греция Россия Канада Польша Бельгия Украина Молдавия Болгария
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