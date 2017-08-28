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Визиты Владимира Путина в Венгрию. Досье

Биографии и справки
28 августа, 12:24 UTC+3

28 августа 2017 года Владимир Путин посетит Венгрию. Это четвертый визит президента РФ в эту страну

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 2 февраля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 2 февраля

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2017 года президент РФ Владимир Путин посетит Венгрию. В Будапеште он проведет рабочую встречу с премьер-министром Виктором Орбаном и примет участие в церемонии открытия 31-го Чемпионата мира по дзюдо. Это четвертый визит Владимира Путина в эту страну.

Первый раз в Венгрию президент РФ приезжал с официальным визитом 28 февраля - 1 марта 2006 года.

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Российско-венгерские экономические отношения. Досье

На переговорах с президентом страны Ласло Шойомом и премьер-министром Ференцем Дюрчанем обсуждались вопросы развития торгово-экономических и научных связей. Среди подписанных в ходе визита документов - Меморандум об основных направлениях экономического сотрудничества и Программа сотрудничества в области нанотехнологий. Кроме того, стороны достигли договоренности о внесении изменений в Соглашение об урегулировании взаимной задолженности между бывшим СССР и Венгрией от 1994 года Долг СССР перед Венгрией составлял около $1,8 млрд. Большую его часть Россия погасила в 1990-е годы поставками вооружений, включая истребители МиГ-29, и энергоносителей. В 2003 году был подписан протокол об урегулировании оставшейся задолженности в размере $467 млн. Примерно половина этой суммы должна была погашаться поставками продукции машиностроения (автомобили, трактора и др.), оставшиеся $245 млн долга у Венгрии в 2006 году перекупил Внешэкономбанк. В рамках визита Владимира Путина стороны договорились, что вместо ранее законтрактованных тракторов по просьбе венгерской стороны Россия поставит грузовые автомобили "КамАЗ" (на сумму $3,5 млн).

Второй раз глава российского государства посетил Будапешт 17 февраля 2015 года. с рабочим визитом. Венгрия стала первой страной - членом ЕС, куда российский президент приехал после воссоединения Крыма с РФ, событий на Украине и введения Евросоюзом антироссийских санкций.

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©  Михаил Метцель/ТАСС

Сотрудничество вопреки санкциям: итоги рабочего визита Владимира Путина в Венгрию

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия после реставрации советского воинского мемориального комплекса на центральном кладбище в Будапеште. На переговорах с премьер-министром Виктором Орбаном главной темой стало сотрудничество в энергетической сфере, в частности, были согласованы условия поставок российского газа (в связи с окончанием срока действия соглашения 1995 года). Кроме того, обсуждались перспективы строительства двух энергоблоков венгерской АЭС "Пакш", соглашение о котором было достигнуто в январе 2014 года (стоимость контракта €12,5 млрд). По итогам консультаций были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере образования и здравоохранения, состоялся обмен нотами об открытии генерального консульства Венгрии в Казани. В завершении визита президент РФ провел встречу с венгерским президентом Яношем Адером.

2 февраля 2017 года Владимир Путин приезжал в Венгрию с рабочим визитом. Среди вопросов, обсуждавшихся на переговорах с премьер-министром Виктором Орбаном, - сроки начала реализации проекта создания второй очереди АЭС "Пакш", поставки российского газа после 2021 года, а также ситуация на Украине и в Сирии. Отдельной темой переговоров были санкции ЕС против России. Виктор Орбан в очередной раз заявил, что, по его мнению, санкции бессмысленны и играют против самой Европы. В ходе визита было подписано Соглашение о межрегиональном сотрудничестве на 2017-2022 годах.

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