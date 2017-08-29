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Американская ядерная бомба B61. Досье

Биографии и справки
29 августа, 15:40 UTC+3

28 августа 2017 года стало известно, что 8 августа в США прошли два испытания модификации этой бомбы

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Ядерная бомбы B61 (передняя часть)

Ядерная бомбы B61 (передняя часть)

© Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2017 года пресс-служба Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США сообщила, что 8 августа 2017 года специалисты управления совместно с американскими ВВС провели два испытания модификации ядерной бомбы B61 (не оснащенной боевыми частями).

Предыдущее испытание были проведено 15 марта 2017 года.

B61 - американская авиационная ядерная бомба свободного падения. Ее разработка была начата Лос-Аламосской национальной лабораторией (штат Нью-Мексико) в 1960 году. Первое испытание прошло в августе 1963 года, бомба принята на вооружение в 1968 году.

Характеристики

Бомба оснащается термоядерными боеголовками различной мощности - от 0,3 до 400 килотонн.

Предназначена для установки на различные самолеты ВВС США и НАТО. Основные носители в настоящее время - стратегические бомбардировщики B-1, B-2, B-52 истребители F-15, F-16, F/A-18 и др. Бомба адаптирована для доставки на внешней подвеске, в том числе на сверхзвуковых скоростях.

Вес бомбы - от 250 до 320 кг. Длина со стабилизаторами - 3,9 м, диаметр - 0,34 м.

Модификации

Всего существует 12 модификаций B61, из которых на вооружении стоят версии 3, 4, 7, 10 и 11. Начиная с 11-й модификации B61 оснащена усиленным корпусом, позволяющей ей проникать перед взрывом на несколько метров вглубь поверхности для более эффективного поражения бункеров. Глубина воронки от взрыва может достигать нескольких десятков метров.

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США провели два испытания модификации атомной бомбы B61

В настоящее время США проводят испытания 12-й модификации B61. По словам генерала ВВС США Нортона Шварца, новая версия за счет применения инерциальной системы навигации (без использования спутников GPS), позволяет поражать цель с точностью до 30 м. При этом бомба B61-12 не оснащена парашютом-замедлителем и имеет значительно меньшую площадь радиоактивного загрязнения местности.

Первое испытание бомбы 12-й модификации (без боеголовки) было проведено 1 июля 2015 года.

Планируется, что модернизация существующих бомб B61 до 12-й модификации начнется в 2020 году, после чего она заменит модификации 3, 4, 7 и 10. По данным американских СМИ, стоимость программы развертывания B61-12 составит порядка $10 млрд Официально, модернизация проводится для поддержания арсенала в исправном состоянии. Однако, по словам директора информационных проектов Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, 12-я версия B61 стала "первой управляемой бомбой ВВС США свободного падения", а ее развертывание станет "наиболее существенной ядерной модернизацией НАТО с 1980-х годов".

На вооружении США и НАТО

Всего изготовлено свыше 3 тыс. бомб B61 различных модификаций. В настоящее время на вооружении ВВС США стоит порядка 300 бомб этого типа, еще порядка 180 находятся в странах НАТО (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции) в рамках соглашений, предполагающих передачу США союзникам по Североатлантическому альянсу тактического ядерного оружия.

Около 350 бомб находятся в резерве.

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