Биография Дмитрия Когана

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 августа 2017 года стало известно, что на 39-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, скрипач Дмитрий Коган.

Дмитрий Павлович Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в семье Павла Когана и Любови Казинской. Отец - скрипач и дирижер, народный артист РФ, главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра. Мать - пианистка. Дедом по отцовской линии был Леонид Коган - один из наиболее выдающихся советских скрипачей, педагог, народный артист СССР.

С шести лет начал заниматься игрой на скрипке в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. Чайковского. В пятнадцать лет выступил с оркестром в Большом зале Московской консерватории. Окончил ЦМШ в 1996 году.

В 1996-1999 годах был студентом Московской государственной консерватории (занимался у Игоря Безродного и Эдуарда Грача), параллельно, в 1996-2000 годах, получал образование в Академии им. Я. Сибелиуса (Хельсинки, Финляндия), где его наставником был Томас Хаапанен.

В 1997 году Коган дебютировал с исполнением скрипичных произведений в США и Великобритании. В дальнейшем музыкант неоднократно выступал в наиболее престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии.

В 1998 году стал солистом Московской государственной академической филармонии. Принимал участие в престижных международных фестивалях, проходивших в Австрии, Франции, Швейцарии, Китае и др. Также он выступал на проводившихся в России фестивалях "Черешневый лес", "Русская зима", "Кремль музыкальный" и др.

В 2010 году являлся солистом-инструменталистом федерального государственного унитарного предприятия "Госконцерт".

Был художественным руководителем Приморской краевой филармонии (Владивосток, 2004-2005 годы) и Самарской государственной филармонии (2011-2013 годы).

В 2014 году назначен художественным руководителем оркестра "Московская камерата".

Всего за карьеру выпустил 10 компакт-дисков. В 2013 году записал благотворительный альбом "Время высокой музыки". Он был издан тиражом более 30 тыс. экземпляров и безвозмездно передан в музыкальные школы, детские школы искусств, училища и высшие учебные заведения во всех субъектах РФ.

Скрипач вел активную благотворительную и культурно-просветительскую деятельность, регулярно выступал с мастер-классами.

Был организатором и художественным руководителем Международного фестиваля им. Леонида Когана, художественным руководителем фестиваля "Дни высокой музыки".

В 2011 году совместно с предпринимателем Валерием Савельевым создал Фонд поддержки уникальных культурных проектов им. Когана. Основное направление его деятельности - приобретение по всему миру и реставрация раритетных инструментов для передачи в безвозмездное пользование российским музыкантам.

В 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Возглавлял попечительский совет Уральского музыкального колледжа (Екатеринбург).

Заслуженный артист РФ (2010).

Почетный гражданин Невельска (2008, Сахалинская область; звание присвоено за проведение благотворительных концертов в поддержку местных жителей после землетрясения 2 августа 2007 года).

В 2009-2012 годах был женат на Ксении Чилингаровой, дочери полярного исследователя Артура Чилингарова.