Утилизация мусора в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 августа 2017 года в Москве проходит специальное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Тема заседания - обеспечение прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду при обращении с отходами потребления.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о состоянии отрасли утилизации отходов в России.

Согласно указу президента РФ от 5 января 2016 года, 2017 год объявлен в России Годом экологии. В его рамках на проекты, связанные с решением проблемы отходов и их утилизацией, предусмотрено финансирование в размере 18,2 млрд руб. В частности, будут рекультивированы 20 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО).

Статистика

По данным Росприроднадзора, в 2016 году в России образовалось 5 млрд 441,3 млн т промышленных и бытовых обходов, что на 55% больше, чем в 2006 году. 3 млрд 243,7 млн т отходов в 2016 году были вторично использованы или обезврежены. Порядка 90% приходится на долю различных производств, в основном добывающих. Объем твердых коммунальных отходов - 55-60 млн т в год. 40% из них - органические отходы, 35% - бумага, 6% - пластик (по данным научно-практического журнала "Твердые бытовые отходы").

Таким образом, на каждого россиянина приходится в среднем 400 кг мусора в год. Почти все ТКО в России вывозятся на мусорные полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки. В переработку или сжигание отправляется только 4-5% мусора.

По состоянию на конец августа 2017 года, в государственный реестр включены 3 тыс. 923 объекта размещения отходов. Их общая остаточная вместимость - порядка 1,7 млрд т. Ежегодно площадь свалок в России увеличивается на 0,4 млн га.

В Москве

Пятая часть всех ТКО, 11,7 млн т, производится в Москве и Московской обл. Крупнейшие компании, занимающиеся их утилизацией в столичном регионе, - ГУП "Экотехпром", ООО "МКМ-Логистика" и ООО "Эколайн".

Приоритетный проект

21 декабря 2016 года Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт приоритетного проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов". Проект рассчитан на срок 2017-2025 годы, реализовывать его планируется в Московском регионе и в Татарстане. В частности, с его помощью планируется уменьшить объем захоронения ТКО в Московской обл. с 9,5 млн т в 2017 году до 6,5 млн т в 2025 году, а в Татарстане - с 591 млн т до нуля.

Проект подразумевает строительство новых предприятий по сжиганию и переработке мусора, введение новых подходов к утилизации отходов. Бюджет проекта - 255,3 млрд руб. Первые пилотные программы "нулевого захоронения отходов" в Подмосковье и Казани планируется запустить в 2017 году.

В июне 2017 года фонд "РТ-Инвест", подконтрольный госкорпорации "Ростех", выиграл конкурс на строительство четырех современных мусоросжигательных электростанций в Московской обл. и одной - в Казани. Стоимость проекта - 21 млрд руб. С их помощью с 2021 года планируется ежегодно утилизировать 550 тыс. т отходов.

Полигон "Кучино"

15 июня 2017 года в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин обратил внимание на проблему с мусорным полигоном "Кучино" под Балашихой (Московская обл.). Полигон был создан в 1964 году на месте карьера, закрыть его планировалось в 1975 году, поскольку он находился в непосредственной близости от деревни Фенино. Однако полигон продолжал действовать, на него ежегодно свозилось до 600 тыс. т отходов, в том числе по "серым" схемам. Путин распорядился закрыть его в течение месяца.

23 июня в соответствии с распоряжением губернатора Московской обл. Андрея Воробьева свалка была закрыта. После рекультивации, которая начнется в марте 2018 году, полигон планируется сделать горнолыжным спуском.