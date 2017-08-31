Президентские кадетские училища. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября 2017 года в Монине (Московская обл.) и Петрозаводске (Карелия) откроются президентские кадетские училища на 840 учащихся каждое.

Из истории кадетства

Слово "кадет" происходит от французского cadet ("младший", "несовершеннолетний"). Кадетские учебные заведения (школы, корпуса, училища и др.) в ряде государств мира являются первоначальной ступенью в подготовке офицерского состава вооруженных сил. Первая кадетская школа для дворянских детей была учреждена в 1653 году в Пруссии.

9 августа (29 июля по старому стилю) 1731 года указом императрицы Анны Иоанновны в Санкт-Петербурге был образован Императорский сухопутный шляхетский кадетский корпус, открытый 28 февраля (17 февраля по старому стилю) 1732 года. В кадетских корпусах готовили как военных, так и гражданских специалистов - чиновников, дипломатов, судей и др. Выпускниками корпусов были фельдмаршал Михаил Кутузов, флотоводцы Федор Ушаков и Павел Нахимов, а также поэты Александр Сумароков и Михаил Херасков, композитор Николай Римский-Корсаков, живописец Василий Верещагин, писатель и лексикограф Владимир Даль и др.

К 1917 году в России действовал 31 кадетский корпус, включая пажеские, артиллерийские, инженерные и морские. В феврале 1917 года решением Временного правительства корпуса были переименованы в гимназии военного ведомства, но после Октябрьской революции все они были закрыты в ходе ликвидации императорской армии.

Во время Великой Отечественной войны постановлением СНК и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года были созданы специальные военно-учебные заведения для детей воинов Красной армии, партизан, а также советских партийных работников, рабочих и колхозников, погибших на фронтах и в фашистской оккупации.

Учреждения названы в честь русского полководца Александра Суворова. Суворовские училища, созданные по типу прежних российских кадетских корпусов, давали детям общее среднее образование, готовили их к дальнейшему обучению в военно-учебных заведениях Вооруженных сил и последующей службе в офицерских званиях. Позднее приказом наркома ВМФ СССР от 23 июня 1944 года было основано Нахимовское военно-морское училище.

После распада СССР в Санкт-Петербурге на базе высшего артиллерийского командного училища было создано первое среднее военное учебное заведение, имеющее в названии слово "кадетский" - Санкт-Петербургский кадетский ракетно-артиллерийский корпус (ныне - Санкт-Петербургский кадетский корпус).

Современное состояние

По состоянию на август 2017 года в системе среднего общего военного образования Минобороны действуют следующие довузовские учебные заведения:

десять суворовских училищ (Екатеринбургское, Санкт-Петербургское, Казанское, Московское, Тверское, Ульяновское, Уссурийское, Северо-Кавказское, Пермское, Тульское);

Нахимовское военно-морское училище (Санкт-Петербург, с 1 сентября 2017 года начнет работу филиал в Мурманске);

четыре кадетских корпуса (Кронштадтский, Санкт-Петербургский, Аксайский, Омский);

Пансион воспитанниц Минобороны РФ (Москва);

Московское военно-музыкальное училище имени генерал- лейтенанта В. М. Халилова;

Кадетская спортивная школа Военного института физической культуры (Санкт-Петербург);

Кадетская инженерная школа ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" (Воронеж);

Кадетская школа IT-технологий Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного (Санкт-Петербург);

семь президентских кадетских училищ.

Кадетские корпуса также существуют в структуре МВД, ФСБ, МЧС и Минобрнауки. Большое количество "кадетских классов" создано на базе общеобразовательных школ.

Президентские кадетские училища

Президентские кадетские училища (ПКУ) - специализированные средние военно-учебные заведения пансионного типа для молодежи школьного возраста, находящиеся в ведении Минобороны. Их предназначение - поддержка талантливых детей, подготовка всесторонне образованных и патриотически настроенных молодых людей для дальнейшей военной и гражданской государственной службы.

Впервые о создании таких учебных заведений упомянул президент РФ Дмитрий Медведев 22 апреля 2009 года, выступая в Рязани на заседании президиума Государственного совета по вопросам совершенствования системы допризывной подготовки молодежи. Минобороны и аппараты полномочных представителей президента в федеральных округах подготовили предложения по созданию училищ.

Первые президентские кадетские училища были образованы на базе ликвидировавшихся в ходе военной реформы военно-учебных заведений. В частности Оренбургское было создано на основе расформированного высшего зенитного ракетного училища.

К настоящему моменту открыты семь таких учебных заведений:

- Оренбургское (учебный процесс начался 1 сентября 2010 года, в 2017 году штатная численность 840 учащихся);

- Ставропольское (1 сентября 2011 года, 840 учащихся);

- Краснодарское (1 сентября 2012 года, 980 учащихся);

- Тюменское (1 сентября 2013 года, 840 учащихся);

- Владивостокское (1 сентября 2014 года, 560 учащихся);

- Севастопольское (1 сентября 2014 года, 840 учащихся);

- Кызылское (6 сентября 2014 года, 300 учащихся).

Владивостокское и Севастопольское ПКУ являются филиалами Нахимовского военно-морского училища.

Финансирование создания и обеспечения деятельности ПКУ осуществляется из федерального бюджета. Кадеты находятся на полном государственном обеспечении, имеют собственную униформу. Училища располагают учебными и спальными корпусами, физкультурно-оздоровительными комплексами (включая бассейны), спортплощадками. По информации военного ведомства, учебный процесс в ПКУ строится на "инновационных образовательных программах основного и среднего общего образования".

В президентские кадетские училища могут поступать на конкурсной основе несовершеннолетние граждане РФ мужского пола (в Кызылское ПКУ - также девочки), годные по состоянию здоровья, имеющие соответствующий классу поступления уровень образования. Льготы при поступлении имеют дети военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил, сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. Прием кандидатов в училища и кадетские корпуса проводится в 5-й, 6-й и 7-й классы.

Московское и Петрозаводское училища

Московское ПКУ в Монине образовано распоряжением правительства от 12 ноября 2015 года. По информации министра обороны РФ Сергея Шойгу, оно станет единственным в России и мире довузовским учебным учреждением, воспитанники которого с 14 лет будут осваивать начальные навыки управления легкими самолетами. Для этого в училище построен собственный учебно-авиационный центр с тренажерами и парком летательных аппаратов. Также практические навыки пилотирования кадеты смогут получать на новой учебной базе при военном аэродроме Чкаловский (Московская обл.).

Петрозаводское ПКУ образовано распоряжением правительства от 26 мая 2017 года. Решение о его создании принято в 2016 году президентом РФ Владимиром Путиным по предложению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Согласно данным Минобороны, 46% первого набора воспитанников училища - дети из Карелии (28% из них - петрозаводчане), 54% - из других регионов страны.