Дипломатические объекты РФ в США. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 августа 2017 года Госдеп потребовал от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав это якобы имеющим место стремлением к восстановлению дипломатического баланса.

По требованию американских властей, ко 2 сентября должно быть закрыто генеральное консульство в Сан-Франциско, а также два дипломатических объекта - в Вашингтоне и Нью-Йорке. На брифинге в Госдепартаменте пояснили, что речь идет о торговых представительствах России в Вашингтоне и Нью-Йорке. США не предписывали российской стороне отправить на родину персонал, занятый в этих учреждениях.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о консульских учреждениях, генконсульстве в Сан-Франциско и торговом представительстве РФ в США.

Консульские учреждения РФ в США

В настоящее время в США действуют пять консульских учреждений Российской Федерации. Это консульский отдел посольства в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) и четыре генеральных консульства: в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), Хьюстоне (штат Техас), Сан-Франциско (штат Калифорния) и Сиэтле (штат Вашингтон).

Все они обслуживают соответствующие консульские округа.

Генконсульство в Сан-Франциско

Первое официальное представительство Российской империи было открыто в Сан-Франциско в середине XIX века в связи с активной деятельностью в Калифорнии торгово-промышленной Российско-американской компании. Первым вице-консулом России в Сан-Франциско стал предприниматель Уильям Монтгомери Стюарт, назначенный на эту должность 14 февраля 1852 года. До Февральской революции 1917 года на посту руководителя представительства побывали девять человек. Последним генеральным консулом Российской империи был дипломат Артемий Выводцев.

После установления в 1933 году дипломатических отношений между СССР и США генеральное консульство СССР в Сан-Франциско открылось в апреле 1934 года по адресу ул. Дивисадеро, д. 2563 (до настоящего времени здание не сохранилось). В августе 1948 года в связи с обострением отношений между СССР и США генконсульство было закрыто.

1 июня 1964 года была подписана, а 13 июля 1968 года вступила в силу советско-американская Консульская конвенция. Документ регламентировал открытие и функционирование консульских учреждений обеих стран в Сан-Франциско и Ленинграде соответственно. Фактически генконсульство СССР в Сан-Франциско начало работу в 1971 году с прибытием генерального консула Александра Зинчука, однако официальное открытие учреждения по его нынешнему адресу (ул. Грин-стрит, д. 2790) состоялось в 1973 году.

В округ генконсульства в Сан-Франциско входят штаты Калифорния, Аризона, Колорадо, Гавайи, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Юта.

С 5 марта 2013 года по настоящее время генеральный консул РФ в Сан-Франциско - Сергей Петров.

Дипломатический состав - 14 человек (генконсул, заместитель генконсула - консул-советник, два консула-советника, пять консулов, четыре вице-консула и и. о. руководителя отделения торгпредства в Сан-Франциско).

Сайт генконсульства: https://sanfrancisco.mid.ru.

Торгпредство РФ в США

С 1933 году в США действовал аппарат торгового советника при посольстве СССР в Вашингтоне. 3 октября 1973 года ему на смену пришло торговое представительство СССР, в настоящее время занимающее здание по адресу Коннектикут-авеню, д. 2001. С 1974 года по настоящее время в составе генконсульства СССР (позднее - РФ) в Сан-Франциско действует группа внешнеторговых сотрудников. В 1994 году начало работу отделение торгпредства РФ в Нью-Йорке (Лексингтон-авеню, д. 353, оф. 1500).

Торгпредство является составной частью дипломатической миссии РФ в США, при этом общее руководство деятельностью торгпредства осуществляет Минэкономразвития. Торгпредство содействует укреплению российско-американских торгово-экономических отношений, развитию инвестиционного сотрудничества и содействует реализации инвестпроектов между РФ и США. В частности, представительство консультирует компании, оказывает правовую помощь в вопросах регулирования внешнеэкономической деятельности и таможенного законодательства двух стран, участвует в организации ярмарок, конференций, выставок и других мероприятий, направленных на продвижение интересов российского экспорта за рубежом.

С июля 2014 года по настоящее время торговый представитель РФ в США - Александр Стадник.

Сайт торгпредства: http://www.rustradeusa.org.