Дипломатическое противостояние между РФ и США. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 августа 2017 года Госдепартамент потребовал от РФ до 2 сентября закрыть три дипломатических объекта - генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о дипломатическом противостоянии между Россией и США с 2014 года.

Американо-российские отношения начали заметно ухудшаться в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и событий на Украине. Тогда США поддержали неконституционную смену власти в этой стране и квалифицировали вхождение Крыма в состав России как "аннексию".

Весной 2014 года США заморозили сотрудничество с Россией во многих областях. Так, было приостановлено несколько проектов, запланированных в рамках Президентской комиссии, в том числе двусторонние дискуссии с Россией по торговле и инвестициям, а также контакты по военной линии. Кроме того, было заморожено сотрудничество NASA с Роскосмосом (не коснулось МКС), а также министерства энергетики США с Росатомом.

17 марта 2014 года США ввели санкции против российских физических и юридических лиц (впоследствии этот список расширялся 17 раз и на сегодняшний день включает 160 физических и 413 юридических лиц). Россия приняла ответные санкции, включающие, в частности, продовольственное эмбарго, а затем (в октябре 2016 года) приостановила действие соглашений об утилизации оружейного плутония и о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах.

В январе 2016 года Соединенные Штаты лишили аккредитации пять из шести почетных консулов РФ (в Калифорнии, Юте, Миннесоте, Флориде, а также в Пуэрто-Рико). Причиной было названо "вмешательство российских властей в работу американских дипломатов", а также неправительственных организаций в России. МИД РФ этот предлог назвал "надуманным".

В конце 2016 года после избрания Дональда Трампа новым президентом в США разразился скандал вокруг приписываемого России вмешательства в избирательную кампанию 2016 года.

29 декабря администрация Барака Обамы ввела санкции в отношении Федеральной службы безопасности, Главного управления Генштаба ВС России и его начальника Игоря Коробова, а также еще пяти физических лиц. Одновременно было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов в 72 часа, которых Обама назвал "сотрудниками российской разведки". Кроме того, был наложен арест на два объекта дипломатической собственности - загородные дома отдыха в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "закрытием нам доступа к российским объектам в США власти этой страны не только грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, но и наше двустороннее соглашение от 1979 года, в соответствии с которым мы предоставили американскому посольству в Москве два земельных участка под дачу и под склад". Тем не менее, тогда Россия не стала принимать зеркальные меры.

28 июля 2017 года, после того как Конгресс США одобрил ужесточение санкций в отношении России, МИД РФ предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом, персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на треть - до 455 человек (на 755 сотрудников). Кроме того, РФ приостановила с 1 августа использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

В ответ США 21 августа 2017 года приняли решение о прекращении выдачи неиммиграционных виз консульствами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке (с 1 сентября 2017 года их выдачей занимается только консульский отдел посольства в Москве).

31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств - в Вашингтоне и Нью-Йорке. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия сохранит за собой занимаемые здания, но не сможет использовать их для дипмиссий. Власти США не собираются высылать российских дипломатов из страны - они могут быть переназначены в другие дипломатические или консульские миссии в США. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление по поводу "эскалации напряженности в двусторонних отношениях", пообещав вскоре сообщить о российской реакции. В Госдуме и Совете Федерации заверили, что ответ со стороны России непременно последует.