Экспедиция Voyager 1. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 сентября 2017 года исполняется 40 лет с момента запуска американского автоматического межпланетного аппарата Voyager 1 (англ. "Путешественник").

В 2002 году Voyager 1 первым из космических аппаратов покинул пределы Солнечной системы и в настоящее время является самым удаленным от Земли объектом, созданным человеком.

История проекта

Voyager - проект американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по изучению дальних планет Солнечной системы. Был утвержден в мае 1972 года.

В его рамках было запущено два аппарата: Voyager 2 и Voyager 1. Основная цель их миссий заключалась в пролетном исследовании газовых планет-гигантов Юпитера и Сатурна, а также их крупных спутников. Впоследствии NASA решило воспользоваться редким астрономическим явлением - полным парадом планет (10 марта 1982 года; происходит примерно каждые 175 лет), и направило Voyager 2 к Урану и Нептуну.

Общая стоимость проекта составила $865 млн.

Характеристики аппарата

Космические аппараты были построены в Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL; Пасадена, Калифорния), подразделении Калифорнийского технологического института и научно-исследовательском центре NASA.

Они идентичны друг другу и первоначально были рассчитаны на пять лет работы в космосе.

Стартовая масса и Voyager 1, и Voyager 2 - около 800 кг, основной блок - десятигранник диаметром 2,5 м, высота с развернутыми антеннами - до 4 м.

Космический аппарат оснащен тремя радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, использующими топливо на основе радиоактивного плутония-238. Начальная энергетическая мощность - 420 Вт.

На борту каждого из аппаратов размещено 10 различных научных инструментов.

Запуск и полет

Voyager 1 был запущен 5 сентября 1977 года с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) ракетой-носителем Titan с разгонным блоком Centaur. Перед ним 20 августа 1977 года стартовал Voyager 2.

За счет дополнительного гравитационного маневра 19 декабря 1977 года Voyager 1 обогнал Voyager 2. Максимальное сближение с Юпитером состоялось 6 июня 1979 года (348,9 тыс. км), тогда же аппарат пролетел в 20,6 тыс. км от спутника Ио. Затем Voyager 1 удалось сфотографировать в деталях спутники Европу и Ганимеда.

12 ноября 1980 года аппарат максимально сблизился с Сатурном (124 тыс. км). В тот же день Voyager 1 оказался на самом близком расстоянии от Титана (6,5 тыс. км).

В августе 2012 года Voyager 1 первым из космических аппаратов покинул пределы Солнечной системы. Он опередил не только Voyager 2, но и запущенные ранее американские аппараты Pioneer 10 (1972) и Pioneer 11 (1973), которые также направляются в межзвездное пространство.

Итоги миссии

Автоматические станции Voyager обнаружили новые спутники у дальних планет Солнечной системы: три - у Юпитера, четыре - у Сатурна, 11 - у Урана, шесть - у Нептуна. Voyager 1 сделал подробные снимки Юпитера, Сатурна и их спутников. Аппарат впервые запечатлел извержение вулкана на поверхности Ио и обнаружил высокое содержание гелия в верхних слоях атмосферы Сатурна.

В общей сложности с космических аппаратов было передано на Землю 625 гигабайт данных.

Послание иным цивилизациям

Как Pioneer 10 и Pioneer 11, космические аппараты Voyager несут на своем борту послания иным мирам. Они записаны на позолоченные медные пластинки, помещенные в защитные футляры. Послания содержат указание местонахождения Солнечной системы и Земли, приветствия на 55 языках, а также 115 изображений (в области математики, физики, химии, астрономии, анатомии человека, жизни людей и др.) и аудиозаписи (различные звуки нашей планеты: шум ветра, пение птиц, звук движущегося поезда и др.; отрывки из музыкальных произведений Баха, Моцарта, Бетховена и др.).

Для их воспроизведения прилагается устройство.

Дальнейшая судьба аппаратов

В настоящее время космические аппараты движутся в разные стороны от Солнца: Voyager 1 - в сторону созвездия Жирафа, Voyager 2 - созвездия Андромеды. Конкретной цели ни у одного из этих аппаратов нет, они не приблизится ни к одной из звезд галактики на расстояние ближе одного светового года. С аппаратами до сих пор поддерживается связь, часть их научных приборов продолжает работать.

На 4 сентября 2017 года Voyager 1 находится в полете уже 40 лет, он удалился от Солнца на расстояние около 20,9 млрд км, от Земли - 20,8 млрд км. (Voyager 2 - 40 лет и 14 дней, 17,2 млрд км, 17,1 млрд км соответственно).

По расчетам ученых, запасы топлива позволят аппаратам оставаться работоспособными еще на протяжении десяти лет. Затем связь с Землей будет навсегда потеряна.