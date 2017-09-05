Случаи стрельбы в российских школах с 2013 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ, 5 сентября 2017 года в городе Ивантеевке (Московская область) в школе №1 15-летний старшеклассник открыл стрельбу в классе и напал на учительницу с кухонным топориком. В результате возникшей паники трое учащихся выпрыгнули из окна. По предварительным данным, у одного из них диагностирован перелом, у двоих - ушибы. Учительница получила ранения головы. Нападавший задержан.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев стрельбы с пострадавшими в российских школах. Всего с начала 2013 года сообщалось о минимум 13 случаях (включая инцидент 5 сентября), когда в средних учебных заведениях в результате стрельбы из различных видов оружия погибли или пострадали люди.

31 января 2013 года в школе №129 Красноярска в ходе ссоры старшеклассник открыл стрельбу из пневматического пистолета. В результате другой ученик получил легкое ранение груди.

23 октября 2013 года в московской школе №702 один из учащихся выстрелил из травматического пистолета по окнам спортзала. Пуля срикошетила от стены, в результате чего один из учеников получил ранение.

29 октября 2013 года во время перемены в гимназии №4 Великого Новгорода один из учащихся выстрелил из травматического пистолета в сторону классной доски. В результате рикошета пулей был ранен одноклассник стрелявшего.

4 декабря 2014 года в Томске в частной гимназии "Томь" бывший ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета. Ранения получили три человека - завуч и два гимназиста.

10 декабря 2014 года в школе поселка Майский (Вологодская область) мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на почве семейного конфликта. Инцидент произошел в приемной директора учебного заведения. По данным МВД по Вологодской области, у семейной пары возник конфликт с бывшим мужем женщины - отцом ее ребенка. В ходе ссоры мужчина выстрелил из своего травматического пистолета в отца ребенка четыре раза, нанеся ему легкие травмы. От медицинской помощи пострадавший отказался.

3 февраля 2014 года в школу №263 в московском районе Отрадное пришел ученик десятого класса с ружьем. Охранник успел нажать тревожную кнопку, после чего довел юношу до кабинета биологии, где находились ученики 10-го класса. По пути ученик ранил учителя географии Андрея Кириллова, который позднее скончался. Вооруженный страшеклассник открыл стрельбу по приехавшим по вызову полицейским, тяжело ранив старшего сержанта Владимира Крохина и убив прапорщика Сергея Бушуева. Затем в школу прибыл отец старшеклассника, который уговорил сына отпустить детей и сдаться.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее трагедией и призвал больше внимания уделять воспитанию подрастающего поколения. 6 февраля он подписал указ о награждении орденом Мужества погибших полицейского и учителя, а также раненого сотрудника полиции. 3 марта 2015 года Бутырский районный суд освободил стрелка от уголовной ответственности и направил принудительное психиатрическое лечение. 5 мая 2016 года Верховный суд РФ подтвердил законность этого решения.

20 марта 2015 года в школе №64 города Томска девятиклассник открыл огонь из пневматического пистолета. Легкие травмы получили двое учащихся восьмого класса. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ "Побои из хулиганских побуждений". В мае того же года дело было прекращено в связи с примирением сторон.

30 ноября 2015 года в здании саратовского лицея №62 во время показательных занятий по боевым единоборствам отец одной из учениц в ходе ссоры с тренером по карате открыл огонь из пистолета. Тренер, президент Федерации карате Саратовской области Азамат Норманов, был убит, еще двое родителей были ранены, дети не пострадали. Стрелявший, 45-летний Расим Керимов, сдался полиции. 11 октября 2016 года он был приговорен к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,5 млн рублей.

6 апреля 2016 года в гимназии им. И. Ш. Муксинова города Янаула (Башкирия) преподаватель ОБЖ во время занятий по стрельбе из пневматической винтовки случайно ранил в плечо одну из 15-летних учениц. Руководство учебного заведения сообщило, что уроки стрельбы из "пневматики" в их школе проходят с тщательным соблюдением техники безопасности, и случай с ранением произошел впервые.

23 сентября 2016 года в городе Суксун (Пермский край) 23-летний учитель физкультуры школы №1 открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам, ранив одного из них в грудь. По утверждению стрелявшего, пострадавшие курили в кустах возле школы, и ранее он неоднократно делал им замечания о недопустимости такого поведения. Вскоре после инцидента преподаватель был уволен.

11 февраля 2017 года на уроке в школе №1 Нижнекамска 14-летний ученик выстрелил из пневматического пистолета в глаз соседа по парте. Пострадавший подросток обратился в медпункт, где ему отказались вызвать скорую помощь. В итоге директор довез пострадавшего в больницу на личном автомобиле. 17 февраля ребенок скончался в одной из больниц Казани от полученного ранения. Против стрелявшего было возбуждено уголовное дело по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека"), против сотрудников школы - по части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

12 мая 2017 года в Усинске (Республика Коми) во дворе школы №2 один из учеников 2001 года рождения открыл огонь из пневматического пистолета по другим детям.В результате пострадала девочка 2003 года рождения. В отношении подростка возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Директор школы получила выговор.