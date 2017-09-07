Московский финансовый форум. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября откроется II Московский финансовый форум - ежегодная публичная площадка для обсуждения проблем экономической политики и финансов.
Организаторами форума выступают Министерство финансов России и правительство Москвы. Темой обсуждения станут вопросы повышения экономической конкурентоспособности России.
Место проведения форума - центральный выставочный зал "Манеж".
Впервые форум состоялся 23 сентября 2016 года (тема: "Финансовая стратегия России: курс на рост"). В нем приняли участие более 1 тыс. делегатов: представители органов власти, руководители ведущих компаний и эксперты. В работе панельной сессии выступили вице-премьер Аркадий Дворкович, министр финансов Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин и др.
На форуме Греф призвал не запрещать развитие новых технологий, в том числе "блокчейн", представители Минфина выступили за разрешение продажи алкоголя через интернет, а ЦБ и Минфин представили концепцию индивидуального пенсионного капитала.
Официальный сайт форума - www.mff.minfin.ru.