Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 сентября 2017 года на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области произошло ЧП. При проведении плановых стрельб из танка один из снарядов в результате рикошета взорвался рядом с укрытием, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения. Один из них погиб, пятеро получили ранения.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев гибели российских военнослужащих в ходе учений на военных полигонах. Всего за последние пять лет произошло не менее 11 таких случаев (с учетом ЧП 7 сентября 2017 г.). В перечень не входят случаи гибели военнослужащих при взрывах и пожарах, которые произошли в ходе утилизации боеприпасов на полигонах.

14 августа 2013 года на военном полигоне Ашулук (Астраханская область) при зачистке территории от неразорвавшихся после учебных стрельб боеприпасов в результате подрыва снаряда погибли двое рядовых срочной службы - Андрей Леонов и Дмитрий Решетов.

22 октября 2013 года на военном полигоне Струги Красные (Псковская область) при зачистке территории от неразорвавшихся после стрельб боеприпасов произошел взрыв 100-миллиметрового артиллерийского снаряда. В результате погибли сержант контрактной службы и пятеро курсантов Рязанского десантного училища, еще двое курсантов были ранены.

30 января 2014 года на общевойсковом полигоне близ населенного пункта Князе-Волконское (Хабаровский край) при проведении плановых ночных занятий в танке самопроизвольно взорвался боеприпас. Погиб экипаж боевой машины - лейтенант Делюс Гарипов, рядовые Евгений Тактаров и Алексей Хартасов.

22 сентября 2014 года в ходе учений "Восток-2014" в заливе Анива (о. Сахалин), в момент отработки десантирования подразделения морской пехоты с большого десантного корабля на необорудованное побережье один из бронетранспортеров ушел под воду. В 300 м от берега боевую машину накрыло волной. В БТР находился экипаж и десант в количестве десяти человек. Трое военнослужащих помогли семерым товарищам выплыть на поверхность воды, однако сами погибли. Все трое были представлены к государственным наградам посмертно.

13 сентября 2015 года, по данным источника ТАСС в следственных органах РФ, на авиастрельбах в Оренбургской области при подготовке к учениям "Центр-2015" погиб младший сержант Андрей Королев, еще один военнослужащий пострадал. По данным источника, по их БМП ошибочно нанесли удар два вертолета.

9 февраля 2016 года во время подготовки к занятиям на Тоцком военном полигоне под Оренбургом при взрыве неустановленного устройства тяжелые ранения получил военнослужащий-контрактник. Пострадавшего доставили в военный госпиталь, но спасти его жизнь не удалось.

2 апреля 2016 года на Чебаркульском военном полигоне (Челябинская область) в ходе технических занятий произошел несчастный случай. В результате наезда боевой машины пехоты погиб военнослужащий по контракту. БМП двигалась задним ходом, водитель не заметил находившегося за машиной солдата.

24 ноября 2016 года в Темрюковском районе Краснодарского края трое военнослужащих ВДВ России в ходе выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом не смогли приземлиться на заданной площадке и опустились на реку Кубань. Из-за низкой облачности при попадании в воду они не успели отсоединить парашютные системы и утонули. 25 и 26 ноября их тела были обнаружены в ходе поисковой операции.

15 марта 2017 года на полигоне в Ставропольском крае в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием погиб военнослужащий по контракту одного из соединений. По данным источника ТАСС в силовых структурах, военный был случайно застрелен своим сослуживцем.

11 августа 2017 года после завершения тактического учения на полигоне Струги Красные из-за нарушения требований безопасности от огнестрельного ранения погиб ефрейтор контрактной службы Василий Прокофьев. Военный следственный отдел СК РФ по Псковскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть человека" в отношении военнослужащего- контрактника ефрейтора Эсенбулата Гаджимагомедова. По данным следствия, ЧП произошло во время спешивания с бронетехники БМД-2, когда сослуживец погибшего, ефрейтор Гаджимагомедов, случайно застрелил его из пулемета.