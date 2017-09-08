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Солнечные вспышки. Досье

Биографии и справки
8 сентября, 14:14 UTC+3

6-8 сентября 2017 года на Солнце произошло несколько мощных вспышек

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Материал из 1 страницы
© NASA/SDO

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-8 сентября 2017 года на Солнце произошло несколько мощных вспышек. В частности, 6 сентября, по данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), была зафиксирована самая мощная вспышка за последние 12 лет (X9.3 балла).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом явлении.

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Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке

Солнечной вспышкой называют взрывные процессы выделения энергии в атмосфере Солнца. Их мощность может достигать миллиарды мегатонн в тротиловом эквиваленте. Часто вспышки сопровождаются выбросом корональной массы (вещества из солнечной короны).

Солнечные вспышки являются естественным явлением, обычно они происходят в зоне взаимодействия солнечных пятен.

Вспышки классифицируются по нескольким типам, в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения на пике: самые мощные - к классу X, менее мощные обозначаются буквенными индексами M, C, B или A, по убыванию. Классификация осуществляется по данным наблюдений искусственных спутников.

Потоки частиц от вспышки на Солнце достигают Земли с разной скоростью, фотоны (элементарные частицы, кванты электромагнитного изучения, света) - за восемь минут. Потоки заряженных частиц - в течение двух дней. Эти потоки могут приводить к мощным радиопомехам и магнитным бурям на Земле. Также они вызывают полярные сияния. Последствия вспышки для Земли зависят от мощности и от того, была ли она направлена в сторону планеты. При этом от катастрофических последствий Землю и даже космонавтов, находящихся на Международной космической станции, защищает магнитосфера планеты.

Наиболее известные солнечные вспышки

1 сентября 1859 года геомагнитная буря, вызванная солнечной вспышкой, привела к отказу телеграфных систем в Европе и США.

23 мая 1967 года в результате солнечной вспышки были выведены из строя американские системы противоракетного предупреждения в полярных регионах, из-за чего командованию Воздушно-космической обороны США, не предупрежденное о вспышке, даже начало готовить к вылету по тревоге бомбардировщики с ядерным оружием.

Предыдущая мощная вспышка на солнце (также X9.3 балла) произошла 7 сентября 2005 года. На Земле ее не почувствовали. 

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