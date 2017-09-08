Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 сентября 2017 года у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас), очаг залегал на глубине 58 км. По предварительным данным, в результате подземных толчков в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско погибли не менее 32 человек. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию землетрясений в Мексике, в результате которых погибли люди. С 2000 года в стране было зафиксировано девять таких стихийных бедствий (с учетом событий 7 сентября 2017 года).

22 января 2003 года произошло землетрясение магнитудой 7,6, в результате которого погибли 29 человек, более 300 получили ранения. Сильнее других пострадал штат Колима, расположенный на тихоокеанском побережье и оказавшийся ближе других к эпицентру подземных толчков. Землетрясение ощущалось на значительной части мексиканской территории, в том числе в столице страны Мехико, где миллионы людей оставили свои дома. В отдельных районах города была нарушена подача электроэнергии, произошли сбои в работе телефонной связи.

27 апреля 2009 года произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 240 км от Мехико, в штате Герреро, где располагается популярный курорт Акапулько. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 км. В Мехико проводилась эвакуация людей из высотных зданий. В Акапулько получили повреждения четыре жилых дома, погибли две женщины. Причиной смерти обеих были сердечные приступы, вызванные стрессовой ситуацией.

4 апреля 2010 года землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Нижней Калифорнии (север Мексики). Эпицентр находился на глубине 32 км в 26 км к юго-западу от города Гуадалупе-Виктория и в 173 км к юго-востоку от Тихуаны. В наибольшей степени от удара стихии пострадал город Мехикали на границе с США и его окрестности. В некоторых населенных пунктах частично обрушились жилые здания, были повреждены энергосистемы и телефонная связь. Жертвами стихии стали два человека, еще 233 человека получили ранения. Землетрясение стало вторым по мощности в Нижней Калифорнии со времен подземных толчков 1892 года в районе Лагуна-Салада.

30 июня 2010 года произошло землетрясение магнитудой 6,5, с эпицентром вблизи города Оахака (расположен на юге страны, в 600 км от Мехико). Местные СМИ сообщали об одном погибшем в городке Сан-Андрес-Уакспальтепек, информации о разрушениях не поступало. Землетрясение ощущалось и в мексиканской столице.

11 декабря 2011 года в районе штата Герреро произошло землетрясение магнитудой 6,7 с очагом на глубине 64,9 км. Больше всего от стихии пострадал город Игуала (расположен между столицей и туристическим центром Акапулько), где были разрушены несколько зданий. Более 82 тыс. человек временно остались без света в Столичном федеральном округе. Жертвами землетрясения стали два человека - один мужчина погиб при обрушении дома в Игуале, второй - в результате падения на его фургон обломка скалы в тот момент, когда он следовал по автотрассе Мехико - Акапулько.

20 марта 2012 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4 с серией из семи афтершоков магнитудой от 5,2 до 4,8. Эпицентр находился на территории штата Герреро, в 29 км к югу от муниципалитета Ометепек. Жертвами стихийного бедствия стали два человека, еще 11 человек получили ранения. На территории штата были повреждены более 500 зданий, еще около 70 зданий - в штате Оахака. Землетрясение ощущалось на территории Столичного федерального округа. В Мехико в течение нескольких часов отмечалось нарушение телефонной связи и перебои в энергоснабжении. В течение 10 мин после землетрясения не функционировал столичный международный аэропорт.

7 июля 2014 года землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юго-востоке Мексики, в районе тихоокеанского побережья. Жертвами стихии стали два человека на территории штата Чьяпас. Землетрясение нанесло материальный ущерб международному аэропорту в городе Тапачула, расположенном на границе с Гватемалой, однако авиатерминал работу не приостанавливал.

24 ноября 2015 года в штате Герреро произошло землетрясение магнитудой 5,8. Удар стихии привел к гибели двух рабочих, которые осуществляли прокладку водосточных труб в муниципалитете Кокотитлан - мужчины оказались под завалом и не смогли выбраться на поверхность. Эпицентр землетрясения находился в 44 км к северо-востоку от города Сан-Маркос, очаг залегал на глубине 10 км.

Крупнейшее землетрясение в истории страны

Крупнейшим по числу жертв в истории Мексики стало землетрясение магнитудой 8,0, которое произошло в утренние часы 19 сентября 1985 года. Эпицентр находился на территории штата Мичоакан, разрушительный удар пришелся на центральные и северные районы столицы страны. В результате погибли, по оценкам различных официальных ведомств, от 7 тыс. до 35 тыс. человек. Более 30 тыс. человек получили ранения, свыше 250 тыс. остались без крова. Обрушились 412 зданий, еще более 3 тыс. строений были повреждены.

Экономический ущерб превысил $3 млрд в ценах 1985 года.