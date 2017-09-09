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Происшествия на железных дорогах в России в 2017 году. Досье

Биографии и справки
9 сентября, 15:53 UTC+3

9 сентября 2017 года пассажирский поезд № 346 Адлер - Нижневартовск столкнулся с автомобилем "КамАЗ" на железнодорожном переезде в ХМАО

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© Пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 сентября 2017 года пассажирский поезд № 346 Адлер - Нижневартовск столкнулся с автомобилем "КамАЗ" на железнодорожном переезде в Сургутском регионе Ханты-Мансийского автономного округа. В результате аварии пострадали, как минимум, 15 человек, в том числе четверо детей. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила подборку происшествий на железных дорогах России в 2017 году, в результате которых погибли или пострадали люди. Всего сообщалось по меньшей мере о десяти авариях с погибшими и пострадавшими, которые произошли на железных дорогах нашей страны с начала года, включая происшествие 9 сентября.

18 января легковой автомобиль Toyota выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд между станциями Язевка-Сибирская и Шипуново Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Его протаранил двигавшийся по путям поезд. В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля.

30 января в Подмосковье легковой автомобиль LADA столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Узуново - Богатищево рядом с остановочным пунктом "146 км". Жертвами ДТП стали водитель и два пассажира автомобиля. Локомотивная бригада не пострадала.

3 марта на железнодорожном переезде станции Арга (Серышевский район Амурской области) произошло столкновение грузового поезда автомобилем "ЗИЛ". В результате инцидента погибли три человека (водитель и два пассажира "ЗИЛа"), 10 вагонов и локомотив сошли с рельсов. Движение по железной дороге было перекрыто в двух направлениях. По сообщению следствия, виновником аварии был водитель автомобиля, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

26 марта в результате столкновения двух железнодорожных грузовых составов на территории Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии погибли четыре человека и еще один пострадал. По данным следствия, авария произошла из-за нарушения правил безопасности.

Смотрите также
На месте столкновения пассажирского поезда Москва - Брест и электрички Москва - Усово, 8 апреля, 2017

Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье

8 апреля в Москве на перегоне Фили - Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги пригородный электропоезд ЭД4МК-0089 сообщением Москва - Усово самопроизвольно откатился назад и столкнулся с локомотивом следовавшего за ним пассажирского поезда №3 Москва - Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция электровоза пассажирского поезда. Погибших не было, пострадали 35 человек, из которых 12 были госпитализированы. Все пострадавшие находились в поезде. К ЧП привели ошибочные действия машиниста электропоезда, допустившего отключение тормозной системы, что привело к самопроизвольному движению состава в обратном направлении. По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте, ущерб от столкновения превысил 15 млн руб. Московское управление Следственного комитета на транспорте возбудило уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта").

14 апреля возле деревни Каразюк Нововаршавского района Омской области, на перегоне Иртышское - Любинское, произошло столкновение школьного микроавтобуса с грузовым поездом. Восемь детей получили ранения и были госпитализированы. Водитель микроавтобуса и женщина, сопровождавшая школьников, скончались от полученных травм. Всего в автобусе находилось 10 детей, которые возвращались домой после школы в село Победа. Авария произошла из-за проезда микроавтобуса через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

16 июня пассажирский поезд, в котором находились 180 человек, в том числе 17 детей, столкнулся с автомобилем "КамАЗ" с прицепом на автодороге Южно-Сахалинск - Оха в районе перегона станций Заозерное - Пугачево на регулируемом железнодорожном переезде в Макаровском районе Сахалинской области. В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в автомобиле. Также произошло возгорание кабины "КамАЗа", однако распространение огня на поезд удалось предотвратить. Пассажиры поезда не пострадали. Виновником происшествия был водитель грузовика, который нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

19 июня на Курском вокзале Москвы электропоезд, следовавший из Нахабино в Щербинку, столкнулся со скоростным поездом Talgo 250 "Стриж" с сообщением Нижний Новгород - Москва. В медпункт вокзала с жалобами на ушибы обратились два пассажира "Стрижа".

18 июля в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai Accent с пассажирским поездом сообщения Уфа - Новороссийск на нерегулируемом переезде в селе Мерчанское в Крымском районе Краснодарского края погибли водитель и пассажир автомобиля. ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем Hyundai Accent, который попытался проехать перед близко идущим составом. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

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